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Гигантские кратеры Земли

09:04. 23 мая 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:
 
 

Земля у нас под ногами таит в себе множество секретов прошлого, скрытых временем. Одним из главных вопросов, который тревожит ученых, являются свидетельства встречи с огромными камнями из космоса, происходивших в разное время. Некоторые из них уже найдены, другие незримой тенью затаились под льдами, джунглями или на дне океанов.

Гигантские кратеры Земли

Кратер Каали

Эстония Гигантская воронка от исполинского метеорита превратилась за миллионы лет в небольшое озерцо, заполненное грязной водой. Археологи считают, что здесь древние устроили священный алтарь и приносили человеческие жертвы неведомому космическому божеству.

Гигантские кратеры Земли

Чиксулуб

Мексика Около 65 миллионов лет назад астероид размером с небольшой мегаполис прошел атмосферу и ударил в нашу планету с силой в 100 миллионов мегатонн тротила (что, между прочим, ровно в два миллиона раз мощнее самой современной техногенной бомбы). Взрыв спровоцировал землетрясения, извержения вулканов, мегацунами и глобальные огненные штормы. Землю покрыли облака пыли, блокировавшие солнечный свет в течение многих лет: начался Ледниковый период, ушли в прошлое величественные динозавры.

Гигантские кратеры Земли

Нордлинген

Германия Этому городу всего каких-то полторы тысячи лет, а вот кратер, где он был основан, появился целых 15 миллионов лет назад. Метеорит оставил идеальную долину, прекрасно защищенную со всех сторон естественными преградами. Местные жители свою историю очень ценят — еще бы, останки космического скитальца до сих пор разбросаны у них в садах.

Гигантские кратеры Земли

Вредефорт

ЮАР Сегодня оценить величину этого кратера можно только из космоса: эрозия постепенно съела его стены и почти сравняла с землей. Тем не менее официально кратер Вредефорт считается крупнейшим в мире, его номинальный диаметр превышает 400 километров.

Гигантские кратеры Земли

Волчья яма

Австралия Вес железного метеорита, прозванного Wolfe Creek, составлял около 50 000 тонн. Упади он не на территории Австралии, а где-нибудь в Европе, новый Ледниковый период мог бы стереть с лица земли только зарождавшееся тогда человечество.

Гигантские кратеры Земли

Кратер Хафтон

Девон, Канада Один из самых крупных кратеров в мире оставил гигантский метеорит, поразивший Землю более 39 миллионов лет назад. Удар был настолько силен, что в этой местности изменились сами условия жизни. Геология и климат Хафтона получили от ученых маркировку «Марсианских игрушек» — примерно такие же условия будут ожидать колонистов на Марсе. В кратере уже построена подготовительная станция, где будут работать будущие исследователи Красной планеты.

Гигантские кратеры Земли

Аризонский кратер

США В 1903 году геолог Бенджамин Барринджер впервые отважился заявить о внеземном происхождении гигантского кратера, расположенного на территории современной Аризоны. Несмотря на подкрепленную фактами стройную теорию, научное сообщество подняло Барринджера на смех: люди и предположить не могли, что из космоса и в самом деле может прилететь «гость» таких размеров. Только спустя тридцать лет ученым пришлось признать правоту смелого геолога.

Гигантские кратеры Земли

Апхивал

США Апхивал, или «Перевернутый купол», притягивает туристов со всех концов света. Гигантское образование, дробящее национальный парк Каньонлендс на несколько зон, может считаться одним из самых старых кратеров планеты — удар случился около 170 миллионов лет назад.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/gigantskie_kratery_zemli/2019-05-23-69670

Метки: мир вокруг нас

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