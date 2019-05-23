Галопом по Европам #26 (Либертарианство на Украине, Наследники миллиардеров, Банкротства АЗС)
В этом выпуске:
- Храма в екатеринбургском сквере не будет;
- Партия Зеленского объявила себя либертарианской;
- США внесли Венесуэлу в список стран, угрожающих нацбезопасности;
- Советник Трампа Болтон подтвердил планы США по строительству ледоколов для постоянного присутствия в Арктике;
- В Россию перестали инвестировать;
- Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты;
- Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров;
- Сбербанк теперь – основной владелец Антипинского НПЗ;
- Глава ЦБ Набиуллина выступила в поддержку микрокредитов;
- В Перми прокуратура проверяет гимназию, где, как выяснилось, девочкам завышают проходной балл при приеме в первый класс;
- В Израиле забастовка строителей – требуют обеспечения безопасности на объектах;
- В квартире у арестованного экс-министра открытого правительства Абызова нашли наркотики;
- В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на одного из монахов;
- В России стали более толерантно относиться к геям.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
США опять всех перехитрили!
США вернулись к закупкам нефти Венесуэлы, информирует американское Минэнерго. Согласно отчету, всего три недели Вашингтон продержался без импорта венесуэльского сырья, требуя от всех остальных стран мира прекратить поддерживать правительство Николаса Мадуро, закупать у Венесуэлы нефть и вести любой бизнес и расчеты с властями.
При этом американцы вернулись к потреблению венесуэльской нефти ещё в апреле, и на протяжении первой недели потребляли 139 тыс. баррелей в день. В течение прошлой неделе уровень импорта в США держался на уровне 49 тыс. баррелей в сутки (досанкционный показатель год назад составлял 352 тыс. баррелей сутки).
США, напомним, 28 январе объявили о санкциях против венесуэльского нефтяного сектора — они арестовали все иностранные счета и активы в 7 млрд.долларов государственного нефтяного предприятия PDVSA, а также 34 судна этой компании. Кроме того, захватили её дочернюю фирму Citgo, работающую на территории США. По задумке Вашингтона, иностранные покупатели венесуэльской нефти были обязаны перечислять все деньги на контролируемые Вашингтоном счета, к которым нет доступа у законных властей Венесуэлы.