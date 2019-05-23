Галопом по Европам #26 (Либертарианство на Украине, Наследники миллиардеров, Банкротства АЗС)

В этом выпуске:

- Храма в екатеринбургском сквере не будет;

- Партия Зеленского объявила себя либертарианской;

- США внесли Венесуэлу в список стран, угрожающих нацбезопасности;

- Советник Трампа Болтон подтвердил планы США по строительству ледоколов для постоянного присутствия в Арктике;

- В Россию перестали инвестировать;

- Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты;

- Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров;

- Сбербанк теперь – основной владелец Антипинского НПЗ;

- Глава ЦБ Набиуллина выступила в поддержку микрокредитов;

- В Перми прокуратура проверяет гимназию, где, как выяснилось, девочкам завышают проходной балл при приеме в первый класс;

- В Израиле забастовка строителей – требуют обеспечения безопасности на объектах;

- В квартире у арестованного экс-министра открытого правительства Абызова нашли наркотики;

- В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на одного из монахов;

- В России стали более толерантно относиться к геям.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s4ReHOCQZKQ