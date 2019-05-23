Apple вновь стал самым дорогим брендом мира

Американская компания Apple девятый год подряд стала самым дорогим брендом по версии Forbes.

Стоимость бренда Apple оценивается в $205,5 млрд, это на 12% больше показателя прошлого года. Также впервые в истории оценка бренда превысила отметку $200 млрд.

В топ-5 самых дорогих брендов также попали Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Бренд Google оценен в $167,7 млрд (+27%), Microsoft — $125,3 млрд (+20%), Amazon — $97 млрд (+37%), Facebook — $88,9 млрд (-6%).

Причем Facebook стал единственным брендом из самых дорогих, чья стоимость снизилась за год. Компания столкнулась с потерей репутации из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей, число активных пользователей составило 2,4 млрд человек.

Самым дорогим брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola, ее стоимость оценивается в $59,2 млрд.

Большинство компаний в рейтинге из США (56 брендов), затем следует Германия (11 брендов), Франция (семь брендов) и Япония (шесть брендов). Российских компаний в списке нет.

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