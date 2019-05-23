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Анатолий Клёсов. Почему скрывают древнейшую историю.

20:36. 23 мая 2019 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о том, как западноцентричная историческая наука подменяет настоящую историю. Почему мы некритично принимаем транслируемые мифы, что мешает открытому творческому поиску. Какое грандиозное событие 65000 лет назад навсегда изменило историю человечества. На какие загадки помогает ответить ДНК-генеалогия. Когда разошлись русские и индийцы, русские и татары, кто живёт в Галиции. Почему неубедительны теории об африканском происхождении человека. Ответы на эти и многие другие вопросы в нашей передаче.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AHwzG9cIM1M

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