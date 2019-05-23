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79% населения Бурга – за Храм

22:04. 23 мая 2019 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Почему губернатор хочет вычеркнуть сквер у Драмы из списка мест под строительство Собора

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8817306.html

Метки: Видео, екатеринбург, храм

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 33218 16786
    Степаныч 23 мая 2019 в 22:22

    Странно,население Екатеринбурга около полтора лямов,против соответственно 20%,тоисть около 300 тыщ.)Задачка для пятикласника,почему у забора прыгали две сотни лгбтешников.)))Это представители от кажной тыщи противников храма.)И-ехх,на такую то обещанную рривалюцию прискакали две сотни пида.асов за вычетом дитев и их глуповатых мамочек,а как жо обещанное-”Россия восстала”.)))Ребятки из гасдепа,вас тупо наи.али наши гомосеки,да они такие,пляхие и противные.)))))

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