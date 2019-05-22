Ярость трусов: война с советскими памятниками как часть национальной идеи Европы

В апреле 2019 произошло необычное событие для современной Европы: в германском городе Байльроде восстановили советский военный памятник. Он был установлен в честь встречи советских и американских войск на Эльбе, а в его центре находится танк Т-34. Стоит запомнить это событие, следующее случится нескоро.

Мне кажется, что стоит вспоминать о них не только в рамках празднования 9 Мая, ведь акты вандализма над советскими памятниками стали уже обычным делом. Часто он достигает государственного уровня, а в некоторых частях Европы заменяет национальную идею или становится её неотъемлемой частью.

Германия чуть ли не единственная страна, в которой уважительно относятся к воинским захоронениям Второй мировой войны. К нашим воинским захоронениям.

Хотя надругательства над советскими памятниками случаются и в Германии. Буквально за несколько дней до священного праздника — Дня Победы — какие-то нелюди облили памятник «Скорбящая мать» в Трептов-парке в Берлине машинным маслом. Монумент посвящен памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан. В Трептове захоронен прах более чем 7 тысяч наших солдат. Наших дедов, победивших в самой страшной войне человечества.

Если поднять статистику, то безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских государств во время Великой Отечественной войны будут такими: Болгария — 977, Норвегия — 3 436, Югославия — 7 995, Австрия — 26 006, Румыния — 68 993, Германия — 101 961, Венгрия — 140 004, Чехословакия — 139 918, Польша — 600 212. Многие из этих стран приветствовали освободителей искренне и всенародно. Их дети забыли об этом.

В мае 2018 осквернили памятник маршалу Ивану Коневу, который находится в Праге. Именно его войска участвовали в освобождении Чехословакии. Активисты радикальных сообществ (партий, общин, сект) очень любят проводить подобные акции к значимым датам, это у них традиции такие.

Вот в Будапеште на площади Свободы стоит украшенный звездой памятник погибшим советским солдатам и никому не мешает.

Особенной яростью отличаются страны, которые долгое время находились под влиянием СССР. Они пытаются переписать эту часть своей истории, стереть с её страниц ненавистный Советский Союз — главный источник зла и всех существующих бед. Может, им просто стыдно за деньги, вложенные в развитие их инфраструктуры, в их экономику и будущее?

Прибалтика до сих пор живет на основе, заложенной еще этим самым ненавистным Советским Союзом. Долгое время основной работой их политиков было привлечение дотаций из Москвы. Они никогда не стеснялись стоять с протянутой рукой и требовать финансовых вливаний.

А партии не жалко вложить в город Юрьев или Таллин, витрину нужно содержать в хорошем порядке, чтобы не стыдно было за неё. Куда больше этого они ненавидят Красную армию, освободившую их от фашизма. Странно, что день, когда германские войска были полностью уничтожены на территории Прибалтики, не объявлен траурным. Зато в день памяти и скорби по жертвам Второй мировой войны у них в параде шагает армия НАТО и ветераны СС.

В своем желании стереть советское прошлое они уже давно потеряли границы адекватности и плюют на всех жертв той страшной бойни.

Не придумав ничего стоящего после дотационного периода своей истории, Прибалтика решила продавать западу свою ненависть к России и близость к её границам. Больше нечего им предложить. Радикальная риторика в адрес Москвы даже сегодня помогает заработать и на мгновение почувствовать себя частью Евросоюза, но полноправным участником западного клуба они так и не становятся. Их все равно считают себе не ровней, как бы они ни старались выслужиться. Но это не так уже важно. Нужно только разместить американские базы на своей территории и всё преобразится.

Дело не только в желании продать свою ненависть. Они хотят уничтожить память о своем поражении в истории и в сознании новых поколений.

Нужно убрать с глаз «Бронзового солдата» в Эстонии, чтобы у молодежи не возникало вопросов, когда во время парадов приветствуют солдат вермахта.

Мы слишком часто забываем, кто был наш союзник, а кто сражался за противника. Правда, союзники тоже имеют короткую память.

В декабре 2018 был осквернен мемориал советским воинам на Братском кладбище. О него разбивали бутылки, написали на бордюрах оскорбительные надписи, а солдату скололи нос. До этого в Латвии добились сноса памятника советским морякам в городе Лимбажи.

Активисты, которые предложили его демонтировать, мотивировали тем, что советские моряки сражались против местных националистов. Тех самых, что служили в немецких войсках.

Официальные власти сказали, что памятник просто находится в аварийном состоянии и для безопасности граждан лучше его убрать. Тот же самый предлог официально выдали городские чиновники Вильнюса, когда демонтировали скульптуры рабочих и солдат, установленные на мосту в центре города.

С другой стороны, понятно, почему Болгария, воевавшая на стороне Германии, хочет забыть ту страницу своей истории. Там тоже пытались убрать знаменитый памятник советскому солдату «Алеша». Но его удалось отстоять местным жителям.

Если вы думаете, что такое происходит только западнее от нашей страны, то вы заблуждаетесь. Например, в 2015 году в Узбекистане был демонтирован обелиск, установленный в память местных жителей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Другим государством, чьи верха пропагандируют ненависть к России и ставят это главной национальной идеей, является послемайданная Украина.

Депутаты Верховной рады приняли закон о декоммунизации и стерли тысячи памятников советского прошлого. Наверное, только так можно спокойно строить светлое завтра, где бюджет страны с каждым годом растет, а цены в магазинах падают. Интересно, они помнят, что многие Генеральные секретари СССР имели украинские корни.

Бывшая «кузница Генсеков» решила провести радикальный эксперимент — есть ли жизнь без России? Есть ли будущее без истории, которую можно переписать, демонтировать, разрушить?

Большую степень агрессии, переходящую в навязчивую идею, можно встретить только в Польше. Это происходит на уровне правящей касты страны, партий и политиков. Если спросить обычных людей на улицах, то вам скажут, что у них нет потребности в сносе каких-то монументов.

В 2017 году Сейм Республики принял закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос мемориалов в честь Красной армии как «прославляющих коммунизм». В память о Великой Отечественной войне в Польше были открыты сотни мемориалов солдатам Красной армии, многие из которых называли «Памятниками Благодарности».

Советское прошлое преподносится властями как национальная боль отдельно взятой страны. Нужно убрать памятник Герою Советского Союза Ивану Черняховскому и построить новую американскую базу. Показать независимость, разместив на своей территории ядерное оружие заокеанского друга.

Вспоминается невероятной мощи стихотворение поэта Станислава Куняева под названием «Последний парад». В нем идет повествование от лица советских памятников, установленных в память о войне:

Ну как ты там, томишься возле Шпрее? / А в Будапеште будто веселее: / Глумленье черни, крики, мокрый снег. / Мой постамент вчера облили краской, / Хотел я по толпе шарахнуть каской, / Да позабыл, что я не человек…

Они не могут дать сдачи, ответить или посмотреть в глаза этим народам. Они — символы их спасения, поражения, комплексов, вековых обид и нетерпения. Эти советские памятники — слишком больное напоминание о том, что СССР сделал для них.

Некоторые европейцы хотели бы жить в другом мире. Там, где Германия победила, а их страны превратились бы в лагерные зоны или обслуживающий персонал.

Денис Балин, специально для «Русской Весны»

Справка «РВ»

Денис Александрович Балин. Родился в 1988 году. Поэт, прозаик, публицист. Лауреат премии «Ладога» им. Александра Прокофьева, «Молодой Петербург», литературного конкурса «Северная звезда» (журнал «Север») и др.

Основные публикации: «Север», «Литературная Россия», «День и Ночь», «Молодой Петербург», «Пролог», «Нижний Новгород», «Литературный Петербург», «Невский Альманах», «Кольцо А», «Северные цветы», «День литературы», «Родная Ладога», «Время Донбасса» (Луганск), журнал «Maxim», «Эхо Москвы», газета «Завтра», портал «LIFE», «Русская планета», «PolitRussia».

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