Встреча у берегов Аляски

Встреча российских бомбардировщиков Ту-95МС с американскими истребителями ПВО недалеко от Аляски.Всего в районе опознавательной зоны ПВО находились 4 Ту-95МС и 2 Су-35.На перехват вылетали 4 F-22 Raptor и самолет дальнего обнаружения E-3 Sentry.В американское воздушное пространство российские самолеты не заходили.Встреча с "партнерами" произошла примерно в 200 милях от побережья Аляски в международном воздушном пространстве.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5006741.html