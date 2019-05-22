Встреча у берегов Аляски
01:08. 22 мая 2019 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Встреча российских бомбардировщиков Ту-95МС с американскими истребителями ПВО недалеко от Аляски.
Всего в районе опознавательной зоны ПВО находились 4 Ту-95МС и 2 Су-35.
На перехват вылетали 4 F-22 Raptor и самолет дальнего обнаружения E-3 Sentry.
В американское воздушное пространство российские самолеты не заходили.
Встреча с "партнерами" произошла примерно в 200 милях от побережья Аляски в международном воздушном пространстве.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5006741.html
в чем смысл таких заметок и вообще таких акций? это экспонат для музея истории авиации, америкосы не оценят задумку