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Встреча у берегов Аляски

01:08. 22 мая 2019 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал:


Встреча российских бомбардировщиков Ту-95МС с американскими истребителями ПВО недалеко от Аляски.



Всего в районе опознавательной зоны ПВО находились 4 Ту-95МС и 2 Су-35.
На перехват вылетали 4 F-22 Raptor и самолет дальнего обнаружения E-3 Sentry.
В американское воздушное пространство российские самолеты не заходили.
Встреча с "партнерами" произошла примерно в 200 милях от побережья Аляски в международном воздушном пространстве.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5006741.html

Метки: авиация, Аляска, Россия, США, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21951 10869
    Ursus 22 мая 2019 в 11:36

    в чем смысл таких заметок и вообще таких акций? это экспонат для музея истории авиации, америкосы не оценят задумку

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