Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2019

Утром 22 мая на Донбассе восемь украинских военных попали в плен. Об этом сообщает штаб «операции оккупационных сил».

Сообщается, что «всушники» двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (пгт к югу от Донецка у линии соприкосновения — прим. РВ), где якобы ошибочно отклонились от маршрута и попали «на временно оккупированную территорию», где и были задержаны.

Утверждается, что «командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих».

Военной прокуратурой Украины сведения о произошедшем внесены в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.

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