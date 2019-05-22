Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2019
- 15:34 НМ ЛНР: В рядах ВСУ новая беда – вспышка холеры и брюшного тифа.
- 13:33 Карта обстрелов ЛНР. 22 мая 2019.
- 12:49 Экстренное заявление Армии ДНР о взятых в плен «всушниках».
- 12:40 Министр обороны Украины подтвердил информацию о попавших в плен «всушниках» (+ВИДЕО).
- 11:41 СРОЧНО: Восемь «всушников» взяты в плен на Донбассе, — штаб оккупантов.
- 02:27 Важная миссия Армии ДНР в Донецке (ВИДЕО).
НМ ЛНР: В рядах ВСУ новая беда – вспышка холеры и брюшного тифа
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Карта обстрелов ЛНР. 22 мая 2019
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Экстренное заявление Армии ДНР о взятых в плен «всушниках»
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по факту задержания украинских военнослужащих.
Сегодня в ходе успешно проведённой операции была задержана диверсионно-разведывательная группа противника.
При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатые вещества.
С задержанными проводятся следственные мероприятия. Не исключено, что командование «ООС» не станет скрывать пропажу личного состава численностью до отделения, как это обычно делается в ежедневных сводках штаба «ООС», в случае гибели одного или двух украинских военнослужащих.
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Министр обороны Украины подтвердил информацию о попавших в плен «всушниках» (+ВИДЕО)
Уходящий министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми украинских военных, попавших в плен у линии соприкосновения.
«Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно — утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, я буду понимать по приезде в министерство», — печально признался Полторак, ранее «разбомбивший Кремль», в разговоре с журналистами одного из украинских телеканалов.
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СРОЧНО: Восемь «всушников» взяты в плен на Донбассе, — штаб оккупантов
Утром 22 мая на Донбассе восемь украинских военных попали в плен. Об этом сообщает штаб «операции оккупационных сил».
Сообщается, что «всушники» двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (пгт к югу от Донецка у линии соприкосновения — прим. РВ), где якобы ошибочно отклонились от маршрута и попали «на временно оккупированную территорию», где и были задержаны.
Утверждается, что «командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих».
Военной прокуратурой Украины сведения о произошедшем внесены в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.
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Важная миссия Армии ДНР в Донецке (ВИДЕО)
Бойцы Народной милиции ДНР доставили продукты питания и сладкие подарки юным воспитанникам дома-интерната Ковалёвых в Донецке.
О важной гуманитарной миссии, которую выполняет Армия Республики, рассказала координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутрина.
Она отметила, что на протяжении всех пяти лет войны военнослужащие ДНР и неравнодушные жители России поддерживают население Донбасса, нуждающееся в помощи.
«Армия {ДНР} и много людей из России поддерживает детский дом», — сказала Татьяна Бутрина во время посещения дома-интернета, для воспитанников которого был организован сладкий стол. На переданные деньги для детей были закуплены продукты питания и сладкие подарки.
Также Татьяна Бутрина и доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института мировой литературы им. Горького Мария Ненарокова посетили Свято-Иверский монастырь в Октябрьском районе Донецка.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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