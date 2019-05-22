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Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2019

14:04. 22 мая 2019 Просмотров - 342 Нет комментариев Опубликовал:

НМ ЛНР: В рядах ВСУ новая беда – вспышка холеры и брюшного тифа

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Карта обстрелов ЛНР. 22 мая 2019

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Экстренное заявление Армии ДНР о взятых в плен «всушниках»

Экстренное заявление Армии ДНР о взятых в плен «всушниках» | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по факту задержания украинских военнослужащих.

Сегодня в ходе успешно проведённой операции была задержана диверсионно-разведывательная группа противника.

При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатые вещества.

С задержанными проводятся следственные мероприятия. Не исключено, что командование «ООС» не станет скрывать пропажу личного состава численностью до отделения, как это обычно делается в ежедневных сводках штаба «ООС», в случае гибели одного или двух украинских военнослужащих.

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Министр обороны Украины подтвердил информацию о попавших в плен «всушниках» (+ВИДЕО)

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Министр обороны Украины подтвердил информацию о попавших в плен «всушниках» (+ВИДЕО) | Русская весна

Уходящий министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми украинских военных, попавших в плен у линии соприкосновения. 

«Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно — утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, я буду понимать по приезде в министерство», — печально признался Полторак, ранее «разбомбивший Кремль», в разговоре с журналистами одного из украинских телеканалов.

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Министр обороны Украины подтвердил информацию о попавших в плен «всушниках» (+ВИДЕО) | Русская весна

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СРОЧНО: Восемь «всушников» взяты в плен на Донбассе, — штаб оккупантов

СРОЧНО: Восемь «всушников» взяты в плен на Донбассе, — штаб оккупантов | Русская весна

Утром 22 мая на Донбассе восемь украинских военных попали в плен. Об этом сообщает штаб «операции оккупационных сил».

Сообщается, что «всушники» двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (пгт к югу от Донецка у линии соприкосновения — прим. РВ), где якобы ошибочно отклонились от маршрута и попали «на временно оккупированную территорию», где и были задержаны.

Утверждается, что «командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих».

Военной прокуратурой Украины сведения о произошедшем внесены в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Важная миссия Армии ДНР в Донецке (ВИДЕО)

Важная миссия Армии ДНР в Донецке (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы Народной милиции ДНР доставили продукты питания и сладкие подарки юным воспитанникам дома-интерната Ковалёвых в Донецке.

О важной гуманитарной миссии, которую выполняет Армия Республики, рассказала координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутрина.

Она отметила, что на протяжении всех пяти лет войны военнослужащие ДНР и неравнодушные жители России поддерживают население Донбасса, нуждающееся в помощи. 

«Армия {ДНР} и много людей из России поддерживает детский дом», — сказала Татьяна Бутрина во время посещения дома-интернета, для воспитанников которого был организован сладкий стол. На переданные деньги для детей были закуплены продукты питания и сладкие подарки.

Также Татьяна Бутрина и доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института мировой литературы им. Горького Мария Ненарокова посетили Свято-Иверский монастырь в Октябрьском районе Донецка.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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