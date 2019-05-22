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Ситуация переведена в конструктивное русло

12:24. 22 мая 2019 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал:


Уральский полпред Цуканов разъяснил местным губернаторам, кто виноват в протестах в Екатеринбурге и что надо делать, чтобы этого избегать в дальнейшем.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов дал первую оценку спорам вокруг строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Говоря о гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма на расширенном совещании в полпредстве, глава округа привел в пример Екатеринбург. В этот момент в зале, помимо губернаторов всех регионов УрФО, присутствовал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Последнее время отмечается рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений. Как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. Любые такие действия будут получать адекватную правовую оценку. Вместе с тем региональные и муниципальные органы власти должны прогнозировать и на ранних стадиях предупреждать подобные конфликты», — заявил полпред Цуканов.
«Я бы привел в пример Екатеринбург. Диалог с обществом необходим. Нужно прислушиваться к мнению жителей городов и населенных пунктов, особенно когда речь идет о строительстве тех или иных объектов. Особое значение для профилактики экстремизма приобретает информационная среда: традиционные СМИ, но прежде всего интернет пространство, блогосфера, социальные сети. Здесь органы власти должны быть максимально активны. Мониторинг с использованием современных технологий приобретает критически важное значение для установления многонационального мира», — добавил уральский полпред.

https://ura.news/news/1052385000 – цинк

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснился за протесты в Екатеринбурге. Тем самым глава Среднего Урала ответил полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову на сделанное ранее замечание по поводу споров вокруг строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Региональные и муниципальные органы власти, по мнению Цуканова, должны были «прогнозировать и на ранних стадиях и предупреждать подобные конфликты».

«Произошли резонансные протестные события, связанные со строительством собора Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Безусловно были приняты оперативные меры, позволившие избежать негативного развития ситуации и минимизировать протестные риски. Правоохранительными органами были организованы мероприятия по охране общественного порядка в местах проведения протестных акций. Ситуация переведена в русло конструктивного диалога, строительство остановлено, — заявил губернатор, выступая на расширенном совещании, посвященному гармонизации межнациональных отношений. — Администрация Екатеринбурга совместно с городской думой начала подготовку к опросу екатеринбуржцев для определения оптимального варианта размещения храма. Уверен, мы совместными усилиями найдем конструктивное решение».

Полпред ответом губернатора, однако, не удовлетворился и постарался дать рекомендацию уже не только руководству Свердловской области и Екатеринбурга, но всем собравшимся на совещании губернаторам.
«Люди не выступали против конкретного объекта — собора, они выступали за сохранение сквера. Необходимы четкие программы по строительству и обустройству зон отдыха, парков и скверов в Екатеринбурге. Это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос десятилетий. Региональным и муниципальным властям, принимая решения о строительстве тех или иных объектов, следует больше обращаться к мнению специалистов: архитекторов, урбанистов, общественных организаций. Если бы этот диалог был, то, я убежден, такие вопросы бы не возникли», — уточнил Цуканов.

Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге. И рассказал губернаторам, как их не допустить
«И я прошу об этом говорить и выводы делать, принимая дальнейшие решения. И речь не только про Екатеринбург. Просьба ко всем правильно оценивать риски и помнить, что лучше сделать несколько шагов назад, чтобы вместе с жителями принять правильное решение. Привлекайте общественность, привлекайте жителей», — сказал полпред. Также он напомнил, что тема совещания шире этой темы, и предложил закрыть на сегодня ее обсуждение.

https://ura.news/news/1052385011 – цинк

Место для строительства храма Святой Екатерины должны выбрать сами екатеринбуржцы. Об этом во время совещания в полпредстве по Уральскому федеральному округу заявил замглавы Администрации Президента (АП) России Магомедсалам Магомедов.
По мнению Магомедова, конфликт из-за строительства собора не имеет межконфессиональной окраски. «Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что недостаточно было проработано принятие решений. Надо было более внимательно изучить настроения людей, пожелания. Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным», — пояснил замглавы Администрации Президента.
Мнение Магомедова разделил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Да, наверное, градостроительная политика в Екатеринбурге в последние годы велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. И этот недостаток надо сейчас исправить, восстановить историческую справедливость. Но с другой стороны обязательно при обсуждении строительства любого культового учреждения очень внимательно подходить к мнению граждан, тогда подобных инцидентов у нас не будет в принципе», — уточнил Баринов.

https://ura.news/news/1052385029 – цинк

Конфликт в Екатеринбурге стал самым "медийным" за последние 5 лет https://ura.news/news/1052384971
Критика губернатора Куйвашева за то, что он довел ситуацию до протестов, вполне укладывается в обнародованные критерии оценки губернаторов управлением внутренней политики https://www.rbc.ru/politics/22/05/2019/5ce3feb99a7947a76b432d11, где от губернаторов требуют в числе прочего работать над снижением протестного потенциала в регионах и повышать процент патриотической молодежи. В Екатеринбурге же получили крупные протесты, с большим процентом молодежи. Поэтому критика Куйвашева совсем не удивила.

В остальном же, Цуканов говорит очевидные вещи (но видимо не для всех) – если бы с обществом работали, спрашивали (не для галочки, а реально) его мнение, то конечно протестов могло не быть, а "деструктивно настроенные силы" (коих в Екатеринбурге немало – тот же Ройзман продолжает набрасывать, предлагая снести памятник Ленину и на его месте поставить храм, прекрасно зная, что это также вызовет протесты) не получили бы возможность этот протест оседлать в своих целях. Ну и стоит отметить, что в конструктивное русло ситуация перешла лишь после окрика из Кремля, после чего строительство было приостановлено, а местные власти переключились на подготовку опроса/референдума, хотя прекрасно понятно, когда с самого верха приходится решать подобные мелкие вопросы (в масштабах государства), то это говорит о том, что система управления функционирует не лучшим образом – отсюда и нравоучения для губернаторов, что они сами должны работать с людьми и решать эти вопросы на местах через диалог с обществом. Видимо эти управленческие банальности, которые Москва пытается донести до губернаторов, понимают далеко не все, раз их постоянно приходится повторять.

PS. Интересно, распространяются ли эти выводы на ситуацию с протестами против мусорных свалок в Архангельской области.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5007637.html

Метки: екатеринбург, куйвашев, цуканов

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