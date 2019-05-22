Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 мая 2019

Сотни боевиков из сирийских бандформирований из Идлибской зоны начали масштабное наступление в сельской местности провинции Хамы, пытаясь отбить населенные пункты, из которых их выбили сирийские войска в течение последних двух недель.

Террористы мобилизовали большие силы с танками, БМП, бронеавтомобилями Panther F9, пикапами с зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами. Впереди они послали смертников на начиненных взрывчаткой «джихад-мобилях». Их поддерживали РСЗО и артиллерия НВФ.

Пропагандисты боевиков опубликовали кадры подготовки к удару, сосредоточения бронетехники и личного состава НВФ, а также моменты подрыва одного из смертников, который должен был прорвать фронт армейцев.

Медиакрыло группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» сообщило, что в ходе широкомасштабного наступления им удалось прорваться в занятый солдатами САА город Кафр-Нбуда в северной сельской местности Хамы.

Как сообщил военкору «Русской Весны» офицер из «Сил Тигра», наступление боевиков практически полностью отражено, они несут большие потери от огня ВКС России и артиллеристов Сирийской армии.

Смертники были уничтожены не доезжая до оборонительных позиций САА, это видно и на фото ниже.

Нынешнее обострение началось после того, как фракции «Фронта национального освобождения» отвергли перемирие, предложенное Россией для прекращения огня.

Военные действия начались в то время, когда Россия и Турция ведут переговоры о достижении перемирия в Идлибе и говорят об отказе России и сирийского режима от ухода из областей, которые были представлены.

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В Минобороны России рассказали о боях на севере провинции Хама.

«В 17:35 21 мая 2019 г. боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) предприняли попытку наступления на позиции Сирийской арабской армии на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«В настоящее время подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов», — уточняют в оборонном ведомстве.

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* запрещенная в РФ террористическая организация