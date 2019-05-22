Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 мая 2019
- 09:45 Последний ультиматум.
- Вчера 23:48 Орды смертников, танки и БМП: банды Идлиба начали наступление, их перемалывают ВКС и САА (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:11 Сухейл в Калат-аль-Мадике.
Последний ультиматум
США выдвинули Турции "последний и окончательный" ультиматум.
1. Турция должна до 3 июня отказаться от сделки с Россией по закупке комплексов С-400 и закупить у США партию ЗРК "Пэтриот".
2. Если Турция этого не сделает, то она лишится возможности закупать американские ЗРК.
3. Кроме того, Турция лишится возможности закупать F-35, в том числе и те, которые уже заказаны. Ее возвращение в программу разработки F-35 станет невозможно.
4. Также Турция может попасть под санкции со стороны США и стран НАТО.
Причины ультиматума вполне понятны.
Переговоры в Вашингтоне с Турцией по поводу С-400 провалились.
Первые турецкие военные уже отправились в Россию для обучения работе с комплексом.
Турция официально подтвердила, что сделке по закупке С-400 ничего не помешает и она неизбежна.
Выполнение сделки должно начаться летом.
Министерство обороны Турции уже готовится к возможным санкциям.
Поэтому США перешли к вполне типичной тактике угроз и запугивания, так как иные инструменты у них уже традиционно не работают.
Эрдогану прямо говорят, что у его попыток играть в независимость будут последствия.
Покупка С-400 это шаг в сторону сохранения субъектности, но этот шаг будет для Турции дорогостоящим.
Покупка ЗРК "Пэтриот" и отказ от сделки с С-400 это шаг в сторону зависимости от Вашингтона и личному унижению для Эрдогана.
Так что достаточно банальная закупка современных вооружений оборачивается точкой бифуркации для Турции.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Орды смертников, танки и БМП: банды Идлиба начали наступление, их перемалывают ВКС и САА (+ФОТО, ВИДЕО)
Сотни боевиков из сирийских бандформирований из Идлибской зоны начали масштабное наступление в сельской местности провинции Хамы, пытаясь отбить населенные пункты, из которых их выбили сирийские войска в течение последних двух недель.
Террористы мобилизовали большие силы с танками, БМП, бронеавтомобилями Panther F9, пикапами с зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами. Впереди они послали смертников на начиненных взрывчаткой «джихад-мобилях». Их поддерживали РСЗО и артиллерия НВФ.
Пропагандисты боевиков опубликовали кадры подготовки к удару, сосредоточения бронетехники и личного состава НВФ, а также моменты подрыва одного из смертников, который должен был прорвать фронт армейцев.
Медиакрыло группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» сообщило, что в ходе широкомасштабного наступления им удалось прорваться в занятый солдатами САА город Кафр-Нбуда в северной сельской местности Хамы.
Как сообщил военкору «Русской Весны» офицер из «Сил Тигра», наступление боевиков практически полностью отражено, они несут большие потери от огня ВКС России и артиллеристов Сирийской армии.
Смертники были уничтожены не доезжая до оборонительных позиций САА, это видно и на фото ниже.
Нынешнее обострение началось после того, как фракции «Фронта национального освобождения» отвергли перемирие, предложенное Россией для прекращения огня.
Военные действия начались в то время, когда Россия и Турция ведут переговоры о достижении перемирия в Идлибе и говорят об отказе России и сирийского режима от ухода из областей, которые были представлены.
Обновлено
В Минобороны России рассказали о боях на севере провинции Хама.
«В 17:35 21 мая 2019 г. боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) предприняли попытку наступления на позиции Сирийской арабской армии на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
«В настоящее время подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов», — уточняют в оборонном ведомстве.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Сухейл в Калат-аль-Мадике
Командующим "Силами Тигра" бригадный генерал Сухейл в освобожденном недавно от "Ан-Нусры" Калат-аль-Мадике.
Рядом с ним можно заметить российского военного советника, а также бойцов ССО обеспечивающих личную охрану Сухейла.
По фронту особых изменений нет. Боевики сегодня попытались прощупать оборону САА http://anna-news.info/boeviki-nachalu-eshhyo-odnu-krupnuyu-ataku-na-gorod-kafr-nabuda-v-provintsii-hama/ в районе Кафр-Набуда, но понесли потери и откатились.
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