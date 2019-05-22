Русская правда и Общество спектакля

Перед нами две реальности, которые – если принять их такими, какими показывают – вообще никак не коррелируют. И если пытаться их принимать, как преподносят, то велик риск сойти с ума.

А вот чего я совсем не могу – так это совместить в одном флаконе лютый террор и свободную дискуссию. Я вообще не понимаю, как это может сосуществовать. А вы?

Я вполне могу представить себе жестокую и кровавую диктатуру, которая, насаждая волю диктаторов, занимается террором, расстреливает несогласных и недовольных танками и артиллерией . Я могу, теоретически (на практике не получается) представить себе общество свободной дискуссии, в котором каждый имеет право на слово и мнение, право отстаивать свою позицию.



В одной из этих параллельных реальностей существует «демократическая Украина», в которой бурлят дискуссии. В ней оппозиционный политик с разгромным счётом побеждает действующего. А до того ведёт с ним публичные дебаты, не стреляя в него и не будучи им расстрелян.



Там свободные люди выражают своё мнение, свою позицию – которая порой расходится с позицией власти – и ничего, и даже порой побеждают. Разные телеканалы и разные газеты смело спорят друг с другом – и каждый предлагает свою точку зрения…

В другой, параллельной реальности- в той же самой Украине и в то же самое время за малейшее отклонение от «генеральной линии» правящей хунты убивают в прямом смысле слова (Олеся Бузину, например). За несогласие с правительством, за собственное мнение – насылают армию с тяжёлым вооружением и фосфорными бомбами утюжат города, осмелившиеся заявить позицию, иную, чем в Киеве.



В этой стране выборы и референдумы, если их итог не нравится хунте, объявляют «нелегитимными», не моргнув глазом. В ней воля диктатуры ломает запредельным террором волю протестующих людей.

И возникает вопрос: Как это понимать? Почему взбунтовавшегося против Порошенко Зеленского никто не убил и не посадил? А несогласные с идиотской идеей украинства Донецк и Луганск пытаются убить и распихать по тюрьмам?

В чём принципиальная разница между волеизъявлением избирателей Зеленского и волеизъявлением крымчан, дончан на референдуме?

Казалось бы власть, не погнушавшаяся применить танки против своих оппонентов на юго-востоке Украины – могла бы те же танки применить и против Зеленского. Чего ей терять? Рубикон давно перейден, счёт расстрелам без суда и следствия идёт на десятки тысяч… Одним трупом больше, одним меньше – какая Порошенке разница?!

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Разницу – объясняю.

Есть сценарий «политической борьбы» в рамках «общества спектакля».

Сценарист в эту постановочную картину заложил некоторые драмы, заставил актёров фехтовать на деревянных шпагах и даже «протыкать» друг друга во время инсценированных дуэлей. Режиссёр постановки старается во всю мощь своего театрального образования заставить нас поверить в то, что на сцене делается. Режиссёр изучил «метод Станиславского», и не только его.

Мы должны думать, что вся эта возня на верхнем ярусе политических декораций – настоящая, судьбоносная борьба непримиримых противников, имеющих, якобы, разные точки зрения на будущее. Для железной диктатуры это очень удобно, потому что фанерные декорации закрывают её «железный капут», выстроенный на произволе, тотальном беззаконии и терроре.

И всё это неплохо работает, пока система замкнутая. Ибо в этом театре подвалов, в которых расположены застенки гестапо, зрителям не видно.

Даже Путин не знает, куда в США девались активисты движения «Оккупай Уолл-стрит» (по крайней мере, он так говорит).

Они просто исчезли однажды с утра пораньше – и больше их никто не видел…

Потому что они были вне сценария. Человек не должен смотреть в их сторону – потому что его увлекают ярким действом борьбы Трампа и Хиллари, якобы ненавидящих друг друга, и якобы альтернативных…

А после спектакля, отыграв взаимную ненависть в меру актёрского таланта, актёры смывают «магический грим» и обнаруживается, что под гримом нет лиц. Там просто белые пятна, на которых гримёр рисует то, что ему закажет режиссёр…

Но вот во всей этой театральной богемности появляются въедливые и упёртые НАСТОЯЩИЕ несогласные. Они «обществу спектакля» всю идею обговняли. У них шпаги не фанерные, и недовольство не кисточкой гримёра нанесено на лицо! Оно НАСТОЯЩЕЕ!

В полном и безусловном соответствии с формальными законами демократии и всеми декларациями прав человека, написанными диктатурой для своего театра, они НА САМОМ ДЕЛЕ осуществляют своё волеизъявление.

Что они говорят, в двух словах? А вот что:

- Мы русские люди, мы родились в России (СССР) и мы хотим жить в России. Нас не спрашивая, насильно отторгли от России (СССР), хотя мы в подавляющем большинстве голосовали на референдуме за сохранение единого государства.



Мы хотим вернутся туда, где мы родились, откуда нас насильственно похитили, и туда, где нам – согласно нашим правам человека – хочется жить.



Мы считаем украинскую идею идиотизмом, бредом. Таково наше мнение, на которое мы имеем право в рамках демократии.



Если вы считаете иначе – давайте демократически «разведёмся», как Чехия со Словакией: вы живите там, где украинская идея, а мы хотим жить там, где этого, с нашей точки зрения, бреда нет…

Режиссёр общества спектакля в ярости! Это же не его актёры, кастинг которых на роли он проводил, чужие выперлись на сцену! И потом: что за текст они говорят, его же нет в утверждённом тексте пьесы!

Диктатура мирового капитала[1] очень терпима к заранее подготовленным и отрепетированным «недовольным». Она к ним показушно, демонстративно терпима.

Весь смысл этой постановочной игры – показать зрителям, как терпима и снисходительна «западная демократия» к согласованным с её тайными центрами протестам. То есть вполне реально пройти у банкиров кастинг на роль оппозиционера – и потом греметь кастрюлями на всю мощь, изрыгать громы и молнии без всякой опасности для жизни. Если ты играешь по правилам – то тебя не тронут. Тебя встроят в систему, иногда даже комфортно.

Проблемы, и очень большие, начинаются у тех, кто играет не по правилам. И совсем большие проблемы – у тех, кто вообще не играет. А, скажем так, пытается жить в реальности, за пределами «Матрицы».

Появляясь вне логики спектакля с его отрепетированными драмами «борьбы», протестующие жители Донецка или Луганска ломают всю благостную картину демократической показухи. И с ними начинают обращаться так, как Гитлер с жителями восставшей Варшавы! Но Гитлер себя демократом не называл, смены лиц путём перевыборов в Рейхе каждые 5 лет не устраивал, ему такие вещи делать проще!

А современный Рейх с его демократическими декорациями, пышными и дорогостоящими иллюзионами для электоралопитеков – очень страдает. Он в буквальном смысле ТЕРЯЕТ ЛИЦО.

Раздавить возмущённый правительством город танками, расстрелять из пушек – даже не попытавшись ни разу поговорить с его жителями – какая же это демократия? Тут и дебил поймёт, что все выборы были только для отвода глаз, только по согласованным сценариям!

Раз власть так скора на расправу, и настолько неразборчива в средствах подавления – зачем вы нам сказки рассказываете про её «смену путём выборов»? Очевидно же, что 60 банкиров, владеющих всеми ресурсами планеты, тасуют колоду, вытаскивая то одну, то другую согласованную на предварительных кастингах фигуру! И в этой колоде нет такой, которая не прошла бы предварительного согласования…

И для общества спектакля всё было бы шито-крыто, если бы не прорыв в широкие медиа картинок реального протеста реальных людей с реальными средствами их подавления!

Если бы в Москве сидел Ельцин или Немцов (одно время Ельцин его называл преемником) – то мы, наравне со всеми лохами в мире, никогда и ничего не узнали бы о недовольстве жителей Донецка.

Нам со всех экранов и полос показывали бы картинку Донецка, улыбчиво шагающего в вышиванках.

О недовольстве знали бы только палачи СБУ, в подвалах, заляпанные кровью и костным мозгом. И – только с подпиской о неразглашении.

А все мировые СМИ трубили бы, что Запад Украины больше тяготеет к Парубию, тогда как Восток – больше склоняется голосовать за Рабиновича.

Мол, нет тоталитарного единомыслия, видите: одни за одного, другие за другого, парламентские баталии, можем и драку прямо в парламенте изобразить!

Хотите? Вот прямо сейчас дедушка Ротшильд позвонит, куда следует, и через час актёр Парубий даст в парламенте по морде актёру Рабиновичу! Ну, а раз актёры на сцене друг другу морды бьют, где же вы видите железную диктатуру?!

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Но в Москве не лакей Ельцин и не шут Немцов. В Москве человек, который по своим (нам до конца не ясным) соображением приподнял коврик, под который заметают реальность. И вдруг выяснилось, что кроме тех, кто свободно «выражает мнение в дискуссиях» есть и те, кого за их личное мнение убивают и подвергают зверским пыткам!

Москва разрушила мировую монополию на все информационные потоки, которые на корню скуплены 60-ю банкирами.

Безупречная машина смерти, основанная на соединении в одних руках всех денег и всех СМИ (что нужно деньгам – то СМИ и показывают) – дала сбой.

Стало видно: эта диктатура общества спектакля совершенно не готова к выходу на сцену протеста настоящего, не подставного! Её ненависть к несогласным с ней на самом деле, а не по сценарию, зашкаливает, она гитлеровская и тамерлановская.

Вся красивая картинка «победы» актёра Зеленского над актёром Порошенко разбивается о другую картинку: не менее очевидную (благодаря нашим СМИ) картинку жесточайшей фашисткой расправы над инакомыслящими.

Гламурная обложка западной «демократии» разорвана жизнью, лезущей изнутри. Свобода слова, мнений, собраний, говорите? Расскажите об этом родителям младенцев, убитых бомбардировками украинской армии!

Бард Асмолов пел об этом в 80-х:

…Комментаторы с улыбкой

Выдают сегодня то,

Что вчера еще под пыткой

Не промолвил бы никто!

В то же время, там, где надо,

И подмажут, и лизнут,

А не то с высокого оклада

Их за шкирку в пять минут!

Возмущайся до икоты

И кричи до хрипоты

О явлениях природы

И о ценах на болты!

Но не трогай лиц, сидящих

У кормила, потому,

Что кормило это их кормило

Много лет – и учило кой чему!

Почему-то Асмолов связывал эту сатиру только с СССР, и, по скудоумию, не думал, что в США – то же самое…

[1] Все доллары США – главный мировой инструмент распределения благ и распоряжения людьми принадлежат частной банковской корпорации «Федеральная Резервная Система». Государство США со всеми его армиями, флотами и институтами – лишь один из активов (и не самый ценный) ФРС США. Вот фамилии тех, кто НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ РЕШАЕТ:

1. Банки Ротшильда в Лондоне и Париже

2. Банк братьев Лазарь в Париже

3. Сейф-Банк Израэля Мозеса в Италии

4. Банк Варбурга в Амстердаме и Гамбурге

5. Банк Леманна в Нью-Йорке

6. Банк Кхун Лоеб в Нью-Йорке

7. Чейз Манхэттен Банк Рокфеллера в Нью-Йорке

8. Банк Голдмана Сакса в Нью-Йорке.

Член Конгресса, ЧАРЛЬЗ ЛИНДБЕРГ, уже В МОМЕНТ ОСНОВАНИЯ назвал Федеральный Резервный Банк “невидимым правительством" из-за его финансовой мощи.

Один из основоположников МИРОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТЫ Мейер Амшель Ротшильд (1744—1812) сказал: «Дайте мне возможность выпускать (печатать) деньги страны и мне нет дела до того, кто издаёт её законы!». И, чёрт возьми, он совершенно прав!



[Этот вывод Николая Выхина, к сожалению (а может и к счастью) видится совершенно ошибочным. Ибо одним инструментом управления сразу подменяются десятки других.



Честно говоря, я тоже раньше считал, что все нити глобального управления находятся в руках банкиров. Такая всеобъясняющая теория заговора.



Заговор, безусловно, обязательно присутствует как элемент управления. Хотя порой мы его либо не видим, либо попросту так не называем.



Вот вы создали с товарищем канал на Ютюбе, чтобы читать курс немецкого языка для начинающих. И работаете от души – денег с людей не вымогаете. Но в ваших планах, о которых публично не заявлено, завоевав благодарную аудиторию, присовокупить к каналу платный ресурс, например, с полезными упражнениями для изучающих данный язык. Заговор? Безусловно!



Любые секретные соглашения и протоколы в дипломатии – тоже заговор. В общем, вполне обычное явление.



Но вернёмся ко всевластным банкирам. Во-первых, законы кармы никто не отменял. И если вы намеренно будете делать людям одно лишь зло, то будете наказаны. Вы или ваш род в лице детей или внуков. Обязательно.



И банкиры знаеют об этом. Поэтому, они должны снимать с себя ответственность. Как? Организовывать ситуацию таким образом, чтобы люди сами себе причиняли зло, а выгода от этого попадала бы к банкирам.



Но последние, чтобы снять с себя ответственность за зло, должны предупреждать людей об опасности. Скажем, писать на пачке сигарет, мол, опасно для здоровья и жизни. Что не мешает табачному бизнесу процветать.



Во-вторых. Лично вас ни Варбурги, ни Ротшильды знать не знают. И не могут отдать вам приказ сделать то или другое. Вы сами выбираете те действия в своей жизни, которые считаете необходимыми.



Например, если вы украинец, то перед вами выбор: либо присоединиться к жидобандеровцам и вкушать замечательные американские печеньки в перерывах между убийством сограждан, либо защищать свою землю, свой язык, свою культуру, свои идеалы.



А что влияет на выбор, на поведение человека? То, что у него в голове. Значит, нами отчасти управляют те знания, что вложены с детства. Семьёй, школой и обществом.



И не Леманн вам приказывает, иди, поскачи на майдане. А ваша культура, ваша совесть, ваши убеждения. Ваши мировоззрение и нравственность.



А банкиры, да, они значительно влияют на глобальные процессы. Как инструмент в руках тех, кто знает и понимает больше них. Но, повторюсь, на Майдане скакали отнюдь не банкиры. И даже не их кураторы… – Прим. ss69100]

Н. Выхин



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