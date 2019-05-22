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Политическая импотенция – диагноз всех украинских политиков

19:44. 22 мая 2019 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Версия @ Анна Шафран

Когда на Украине стало понятно, что президентом станет комический актёр Владимир Зеленский, и в украинских, и в наших изданиях появилось множество статей, в которых писали о том, как актёры становились успешными политиками. Своим мнением поделилась теле- и радиоведущая Анна Шафран.

Приводили в пример губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и, разумеется, Рональда Рейгана, при котором начался развал Советского Союза. Но и Шварценеггер, и Рейган на момент избрания были системными и опытными политиками, которые много лет посвятили общественной деятельности.

Зеленский же пересел в президентское кресло непосредственно со сцены. Я слышала теорию, что сериал «Слуга народа» изначально снимался как большой предвыборный ролик, но вряд ли это так. Слишком длинный проект, на Украине так вдолгую никто не играет.

А вот версия о том, что попробовали, поняли, что рейтинг растёт, выдвинули Зеленского кандидатом, мне кажется вполне реальной. И победа Зеленского – это окончательный диагноз всей украинской государственной системы. Не нашлось ни одного профессионального политика или управленца, способного бросить ему вызов. Когда актёр получает в 2 раза больше голосов, чем у действующего президента, и в 2 с лишним раза больше, чем у всех оппозиционеров, – что тут скажешь?

На месте всех участников президентских выборов на Украине – Тимошенко, Гриценко, Бойко и так далее – я бы сменила сферу деятельности. Для опытного политика проиграть актёру – это как если бы профессиональный футбольный клуб, «Барселона» или «Ливерпуль», проиграл дворовой команде. Как если бы на соревнованиях по фигурному катанию вышла бы случайная девочка и оставила позади всех именитых спортсменок.

В реальной жизни такого не бывает, а на Украине – бывает. И объяснение этому одно: ни один украинский политик не способен руководить своей страной. Политическая импотенция охватила весь украинский политический класс. Надувать щёки, грозиться раскатать Донбасс и доехать на танке до Москвы – это они могут. А набрать больше 15% голосов – нет, это им оказывается не под силу.

Сейчас, похоже, всё идёт к тому, что на парламентских выборах первые места займут партия Зеленского «Слуга народа» и партия музыканта Станислава Вакарчука «Голос». Тимошенко и прочие окажутся внизу и, весьма вероятно, окончательно утратят влияние на происходящее в стране.

Причина эпидемии политической импотенции крайне проста: жители Украины видят, что политики не способны ничего изменить в жизни их страны. 28 лет независимости – и ситуация становится всё хуже и хуже.

Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы умер последний рождённый в рабстве. Похоже, что Украине потребуется тот же срок, чтобы понять, что без России она не имеет никаких шансов не то что на процветание, а в принципе на относительно достойную жизнь.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104020

Метки: чит.клуб

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