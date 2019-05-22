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Опрос ВЦИОМ по Екатеринбургу

18:17. 22 мая 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к критике губернатора Куйвашева – https://colonelcassad.livejournal.com/5007637.html
ВЦИОМ провел опрос жителей Екатеринбурга относительно ситуации "сквер vs храм".
Как выяснилось, 3/4 опрошенных считают, что место под храм выбрано неудачное.58% считают, что надо строить в другом месте.

Несколько ранее представители местных властей уверяли, что они проводили свои опросы и там большинство было за постройку храма на месте сквера. А тут как солнце из-за туч…







Опрос проведен 16-20 мая 2019 г. по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие жители города Екатеринбург в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с объемом выборки 3.000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 1,8%.

Ссылка на исследование ВЦИОМ – https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9702

А вот если бы подобное исследование провели до, а не после – сколько денег бы сэкономили, скольких неприятных последствий избежали бы.

Ну и как финал – губернатор Куйвашев признал ошибочность решения строить храм на месте сквера и предложил искать другое место.

ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга.
Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма.

PS. Вот бы теперь ВЦИОМ провел еще опрос в Архангельске на тему мусорных свалок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5009088.html

Метки: вциом, екатеринбург, куйвашев, социология

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