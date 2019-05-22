Галопом по Европам #25 (Подъем правых, Чиновникам можно, 5G в России)
В этом выпуске:
- Глава еврокомиссии Юнкер перед завтрашними выборами в Европарламент призвал перестать поддерживать праворадикальные партии;
- В Праге – 50 тысяч человек вышли на центральную площадь с требованием отставки премьер-министра, миллиардера Андрея Бабиша;
- В Аргентине начались слушания по делу экс-президента Кристины Киршнер;
- Американские компании начали уходить из Китая;
- В Британии на грани банкротства крупнейший сталелитейный завод;
- В Италии к югу от Флоренции разбился автобус с российскими туристами;
- Во Владимирской области ликвидированы двое предполагаемых боевиков, готовивших теракт;
- В правительстве не поддержали закон об ответственности чиновников за оскорбление избирателей;
- Показателем эффективности работы администрации президента будет снижение протестного потенциала и повышение доли патриотически настроенной молодежи;
- Авиабилеты продолжат дорожать;
- На заводе-производителе «Вятского кваса» обыски;
- Правительство планирует отменить субсидирование производителей сельхозтехники – об этом стало известно из протокола совещания вице-премьеров Гордеева и Козака;
- Ростех хочет внедрить в России сети 5G – но для этого понадобится сотрудничество с иностранными компаниями, так как своих технологий у нас нет и не предвидится;
- В России снова пытаются сделать электромобиль;
- Полицейских и Росгвардию хотят оснастить камерами с функцией распознавания лиц.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам