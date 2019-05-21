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В сквере Екатеринбурга на Драме убирают забор раздора

14:25. 21 мая 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

В сквере на Драме убирают забор раздора

Источник: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66096208.html

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