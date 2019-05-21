В сквере Екатеринбурга на Драме убирают забор раздора
14:25. 21 мая 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В сквере на Драме убирают забор раздора
Источник: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66096208.html
В сквере на Драме убирают забор раздора
Источник: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66096208.html
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Каждый данный случай [понимание своей ошибки] и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не всё вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг.