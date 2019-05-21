Скандал в «Коммерсанте»: увольняется практически весь отдел политики

Журналисты Издательского дома «Коммерсантъ» опубликовали в Facebook журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников. Представители ИД заявили, что газета продолжит работу в обычном режиме.

В нем, в частности, отмечается, что материал о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации «полностью отвечал стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники».

«По словам наших коллег, позже акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников «Ъ», редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса», — говорится в обращении, подписанном несколькими десятками человек. Авторы письма назвали сложившуюся ситуацию «прямым давлением на журналистов».

«Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация», — пишут журналисты.

Один из подписантов на условиях анонимности сообщил «Интерфаксу», что «речь не идет о приостановке выхода газеты в свет».

«Судя по всему, из «Коммерсанта» увольняется практически весь отдел политики, кто будет писать на политические темы, пока непонятно», — сказал собеседник.

Между тем, источник в руководстве ИД заявил «Интерфаксу», что газета «будет выходить в обычном режиме». «Завтрашний номер верстается, завтра (21 мая) вы сможете его прочесть», — сказал собеседник агентства.

В понедельник о ситуации в «Коммерсанте» сообщил на своей страничке в Facebook в понедельник зам. главного редактора газеты Глеб Черкасов.

«Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД «Коммерсант» прервал трудовые отношения со спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым», — написал Черкасов.

По его словам, «причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации». Черкасов сказал, что после этого заявления об уходе подали он сам и еще 10 сотрудников.

Гендиректор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин заявил «Интерфаксу», что не имеет претензий к решившим уволиться журналистам издательского дома, но не приемлет таких методов давления.

«Решение в отношении написанных журналистами заявлений будет принято завтра (21 мая)», — сообщил он «Интерфаксу».

«Мною, шеф-редактором ИД «Коммерсантъ», было принято решение расстаться с двумя журналистами не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД «Коммерсантъ», — говорится в его заявлении, поступившем в «Интерфакс».

Акционер ИД Алишер Усманов заявил, что не имеет отношения к увольнению сотрудников и не вмешивается в редакционную политику.

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