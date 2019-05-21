Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 мая 2019

72 часа перемирия для “Ан-Нусры”

2-й большой сюжет военкоров Anna-News из Северной Хамы. Показаны боевые действия в долине Аль-Габ предшествовавшие анонсу перемирия, которое продлится 72 часа.Как такового перемирия нет и боевые действия продолжаются, включая новые попытки атаковать авиабазу Хмеймим с помощью дронов и циркулирующие слухи о подготовке новой провокации с "хим.оружием".Первый сюжет смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/4992955.html

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Заседание в парламенте Афганистана

Зал заседаний парламента Афганистане посла масштабной драки с участием депутатов, полиции и службы безопасности.7 охранников и полицейских получили различные травмы. Один из депутатов бегал по залу с ножом угрожая политическим оппонентам. Женщины-депутаты пытались занять место спикера и не пустить тудя оппонентов своим телом.Причина побоища – выборы нового спикера, которого выбрали с нарушением процедуры – не хватило одного голоса (надо было 124, а набрали 123), но "победители" посчитали, что и без одного голоса можно. Оппоненты не согласились и понеслась борьба за торжество демократии и буквы закона в Афганистане.По итогам произошедшего, создали специальную комиссию, чтобы найти компромисс.Талибан придет, порядок наведет.

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Военные разведчики в Сирии

Спецы военной разведки РФ в Сирии. 2017-2018.Восточный Хомс, Алеппо, Дейр-эз-Зор.

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