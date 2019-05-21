Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 мая 2019
09:38. 21 мая 2019 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- Вчера 23:00 72 часа перемирия для “Ан-Нусры”.
- Вчера 22:05 Заседание в парламенте Афганистана.
- Вчера 20:53 Военные разведчики в Сирии.
72 часа перемирия для “Ан-Нусры”
2-й большой сюжет военкоров Anna-News из Северной Хамы. Показаны боевые действия в долине Аль-Габ предшествовавшие анонсу перемирия, которое продлится 72 часа.
Как такового перемирия нет и боевые действия продолжаются, включая новые попытки атаковать авиабазу Хмеймим с помощью дронов и циркулирующие слухи о подготовке новой провокации с "хим.оружием".
Аннотация:
Сирийская армия начала штурм горной гряды Шахшабу. Она окаймляет долину Аль-Габ с востока. Чтобы войска в северной Хаме смогли продвинуться дальше – необходимо было зачистить как саму горную цепь, так и ее подножье.
Бои здесь были разделены на два этапа – первый взятие небольшого села Хвейз в долине и второе – освобождение горного села Керкат. "Силы Тигра" под командованием генерала Сухеля Хасана освобождала новые территории от террористов, но в дела независимого государства снова вмешалась большая политика. По требованию западных стран боевые действия были прекращены. Предлогом для такого решения якобы была забота о мирных жителях. Однако наибольшую выгоду в сложившейся ситуации получили для себя террористы бывшей "ан-Нусры" ("Хейат Тахрир аш-Шам") – сирийского филиала Аль-Каиды (организации запрещены в России). Именно в эти три дня боевики подтягивали подкрепления и укрепляли позиции, поскольку политики наложили запрет на использовании авиации и артиллерии для правительственных войск. В нашем материале вы увидите хронику боевых действий последних дней, происходивших в долине аль-Габ на севере провинции Хама.
Первый сюжет смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/4992955.html
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Заседание в парламенте Афганистана
Зал заседаний парламента Афганистане посла масштабной драки с участием депутатов, полиции и службы безопасности.
7 охранников и полицейских получили различные травмы. Один из депутатов бегал по залу с ножом угрожая политическим оппонентам. Женщины-депутаты пытались занять место спикера и не пустить тудя оппонентов своим телом.
Причина побоища – выборы нового спикера, которого выбрали с нарушением процедуры – не хватило одного голоса (надо было 124, а набрали 123), но "победители" посчитали, что и без одного голоса можно. Оппоненты не согласились и понеслась борьба за торжество демократии и буквы закона в Афганистане.
По итогам произошедшего, создали специальную комиссию, чтобы найти компромисс.
Талибан придет, порядок наведет.
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Военные разведчики в Сирии
Спецы военной разведки РФ в Сирии. 2017-2018.
Восточный Хомс, Алеппо, Дейр-эз-Зор.
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