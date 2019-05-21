Нужен ли рай на земле. В чем подвох? Алексей Орлов и Михаил Ять
Нужен ли рай на земле.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Иногда нам ставят в упрёк, что мы мало приводим научных доказательств, когда разбираем ту или иную тему…
Поэтому в этот раз для того чтобы более подробно понять и раскрыть тему нашей беседы, мы решили обратиться к данным одного научного эксперимента, в котором люди тренируясь на “братьях наших меньших” (животных), решили создать для них рай на Земле…
Что же в итоге из этого вышло и возможно ли, используя этот научный опыт, попытаться создать уже для людей такие же благоприятные условия, мы подробно разобрали в этой передаче…
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Спасибо, в рай мне не надо, давайте без ядерной войны обойдёмся.