Помимо этого, Кобза выделяет тот факт, что россияне не поддерживают "сумасшедший гендеризм и крайний феминизм". У женщин и мужчин в России равные права, но при этом никто не считает их одинаковыми, и в стране отказались от пропаганды различных меньшинств, не проводятся гей-парады и шествия в поддержку легализации наркотиков.

"Родина как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России", — пишет журналист.

Кроме того, он подчеркивает, что в стране нет некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и "развращающих общество" политическими программами.

Особенное внимание Кобза уделяет исторической памяти в России, в частности, празднованию Дня Победы. Жители страны не стремятся переписывать историю и спустя много лет продолжают чтить своих предков.

"Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались", — констатирует он.