Конец легенды: Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс в России
Легендарный самолет Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс в России.
20 мая борт авиакомпании «Алроса» выполнил рейс Иркутск — Мирный (Республика Якутия). На борту «тушки» было 70 пассажиров.
По информации пресс-службы международного аэропорта «Иркутск», это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134.
Из Мирного Ту-134 отправится в музей авиации и космонавтики, который находится в Новосибирске.
Справка РВ
Ту-134 — советский пассажирский самолёт. Он был разработан в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева, с 1966 по 1984 гг. серийно выпускался на Харьковском авиационном производственном объединении.
Самолёт рассчитан на 76–80 пассажиров, предназначен для авиалиний малой и средней протяжённости.
Первый полёт легендарная «тушка» выполнила 29 июля 1963 года. В эксплуатацию самолёт введён с сентября 1967 года.
Ту-134 — один из самых массовых пассажирских самолётов, которые собирались в СССР. Вместе с опытными и предсерийными образцами за почти 20 лет было построено 854 самолёта всех модификаций.
Ту-134 экспортировался в страны Варшавского договора. По кодификации НАТО он нелицеприятно называется Crusty, что можно перевести как «Заскорузлый».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1558424088