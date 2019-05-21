КГБ yбивaeт СССР. 12 андроповских ударов
Апгрейд Человека
Может ли главная спeцслyжбa страны осознанно работать на её yничтoжeниe? Это кажется невероятным, но есть целый ряд красноречивых фактов, приводящих именно к такому выводу. Что заставило руководителей всесильного КГБ наносить тяжёлые yдaры по государству, которому они призваны были служить? Являлось ли это предательством или их влекли благородные порывы? Связано ли это с национальностью Юрия Андропова? Почему многие офицеры КГБ впоследствии стали новой элитой нашей страны? Писатель-публицист, специализирующийся на истории спецслужб, Александр Колпакиди приводит свою версию роли советской разведки в распаде СССР.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kgb-ybivaet-sssr-12-andropovskih-udarov
КГБ это что, фамилия, имя, отчество?.. нетушки!.. ФИО надо брать за яйцы, ФИО! крутить и дёргать их, яйцы, в разные стороны, и спрашивать про других ФИО, которые предавали и продавали, в составе группы по предварительному сговору, и пох.. на какой основе, пусть даже и на национальной. А национальность фиксировать в деле, чтобы эта национальность в русские спецслужбы могла попасть только в одном качестве: в кутузку, а в суде судить, как русских вась и петь, чтобы за них сраиль и прочие жыдосаксы не вступались…