КГБ yбивaeт СССР. 12 андроповских ударов

Концептуал СМИ Апгрейд Человека

Может ли главная спeцслyжбa страны осознанно работать на её yничтoжeниe? Это кажется невероятным, но есть целый ряд красноречивых фактов, приводящих именно к такому выводу. Что заставило руководителей всесильного КГБ наносить тяжёлые yдaры по государству, которому они призваны были служить? Являлось ли это предательством или их влекли благородные порывы? Связано ли это с национальностью Юрия Андропова? Почему многие офицеры КГБ впоследствии стали новой элитой нашей страны? Писатель-публицист, специализирующийся на истории спецслужб, Александр Колпакиди приводит свою версию роли советской разведки в распаде СССР.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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