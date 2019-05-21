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Головоломка от Емельяна Пугачева

21:02. 21 мая 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева повергла в ужас правящую прослойку. Население огромных территорий буквально кинулось уничтожать дворянскую администрацию, помещиков, иерархов.

От тех времен до нас дошло 68 подлинных манифестов и указов за подписью Пугачева с призывами уничтожать антинародную власть, оказывать помощь отрядам восставших.

Эти любопытные документы, извлеченные из архива, содержатся в первом томе сборника "Пугащевщина" (М-Л.,1926). Внимательное знакомство с ними выявляет неожиданную деталь: лидер восстания не употребляет слов Русь или русский.

Сам Пугачев в манифестах и указах именует себя довольно необычно: "Государь император Петр Федорович, царь российский, во всем свете славным, в верности свят, реченным разного рода людям под своим скипетром самодержец, еще и протчих и протчих" (№ 4.С. 27).


Или так: "Великий и величайший повелитель российских земель, сторон и жилищ, надо всеми тварми самодержец в сильнейшей своей руке и протчих и протчих" (№ 37. С. 54).

То есть, упоминание о Великой, Малой и Белой Руси – традиционное для титула московских, а затем и петербургских царей – отсутствует. К тому же явно чувствуется, что и понятие российского звучит здесь как-то иначе, без украинско-литовского акцента.

Эту мысль подкрепляет еще одно наблюдение: свои царские воззвания Пугачев адресует различным народам нашей страны – башкирам, казакам (как к народу), татарам, мещерякам, киргизам, калмыкам, черемисам, вотякам и др.

Но в тоже время не обращается к русскому народу! Хотя само слово русский раз или два в текстах проскальзывает. Правда, употреблено оно в смысле определенных селений, а не "народа русского".

Например, около г. Уфы есть "разные русские жительства, помещичьи деревни", которые не оказали сопротивления, те не грабить, не жечь, а использовать для пополнения запасов (№ 25. С. 45). Ну, а если не покорились, то…

Может, по Пугачеву, русскими селениями назывались такие, где располагалась помещичья усадьба, а также, надо полагать, и церковь?!

Как же все это понимать?




А.В. Пыжиков


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4469179.html

Метки: загадки, империя, история, народ, Пыжиков, Россия, русский, Русь, церковь

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