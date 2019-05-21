Головоломка от Емельяна Пугачева

Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева повергла в ужас правящую прослойку. Население огромных территорий буквально кинулось уничтожать дворянскую администрацию, помещиков, иерархов.

От тех времен до нас дошло 68 подлинных манифестов и указов за подписью Пугачева с призывами уничтожать антинародную власть, оказывать помощь отрядам восставших.

Эти любопытные документы, извлеченные из архива, содержатся в первом томе сборника "Пугащевщина" (М-Л.,1926). Внимательное знакомство с ними выявляет неожиданную деталь: лидер восстания не употребляет слов Русь или русский.



Сам Пугачев в манифестах и указах именует себя довольно необычно: "Государь император Петр Федорович, царь российский, во всем свете славным, в верности свят, реченным разного рода людям под своим скипетром самодержец, еще и протчих и протчих" (№ 4.С. 27).