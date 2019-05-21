Галопом по Европам #24 (Кризис в Тесла, Резиденция патриарха)

В этом выпуске:

- Французская Тоталь и итальянская Ени перестали платить за российскую нефть, которая поступает к ним через нефтепровод «Дружба»;

- Министр энергетики США подтвердил планы ввести санкции против Северного Потока-2;

- В Афганистане у границ СНГ сосредоточено 5 тысяч боевиков из запрещенной в России группировки ИГИЛ – об этом сообщил глава ФСБ Бортников;

- Минторг США временно разрешил американским компаниям вести бизнес с Хуавей;

- У Теслы заканчиваются деньги;

- На заводе Форд в Набережных Челнах – уволены первые 266 сотрудников;

- Росстат предупреждает о рецессии;

- Российские рекламодатели затягивают пояса;

- Чиновникам восстановили докризисный уровень зарплаты;

- У патриарха появится новая резиденция под Санкт-Петербургом стоимостью почти в 3 миллиарда рублей;

- Форбс сосчитал перспективную молодежь;

- Катастрофическая ситуация с горящими торфяниками в европейской части России может повториться – об этом сообщили в Гринпис;

- В России полностью победили ящур;

- МВД предложило отбирать автомобили у тех, кого поймали пьяным за рулем во второй раз;

- Легендарный Ту-134 совершил последний полет;

- Со вчерашнего дня килограмм определяют по-новому.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BEMiXH7oOIY