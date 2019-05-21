Галопом по Европам #24 (Кризис в Тесла, Резиденция патриарха)
В этом выпуске:
- Французская Тоталь и итальянская Ени перестали платить за российскую нефть, которая поступает к ним через нефтепровод «Дружба»;
- Министр энергетики США подтвердил планы ввести санкции против Северного Потока-2;
- В Афганистане у границ СНГ сосредоточено 5 тысяч боевиков из запрещенной в России группировки ИГИЛ – об этом сообщил глава ФСБ Бортников;
- Минторг США временно разрешил американским компаниям вести бизнес с Хуавей;
- У Теслы заканчиваются деньги;
- На заводе Форд в Набережных Челнах – уволены первые 266 сотрудников;
- Росстат предупреждает о рецессии;
- Российские рекламодатели затягивают пояса;
- Чиновникам восстановили докризисный уровень зарплаты;
- У патриарха появится новая резиденция под Санкт-Петербургом стоимостью почти в 3 миллиарда рублей;
- Форбс сосчитал перспективную молодежь;
- Катастрофическая ситуация с горящими торфяниками в европейской части России может повториться – об этом сообщили в Гринпис;
- В России полностью победили ящур;
- МВД предложило отбирать автомобили у тех, кого поймали пьяным за рулем во второй раз;
- Легендарный Ту-134 совершил последний полет;
- Со вчерашнего дня килограмм определяют по-новому.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам