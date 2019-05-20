XXVI съезд Рабочей партии России. 4. Общий доклад ЦК РПР. М.В.Попов. 10.05.2019.

Прочесть в сердце встречного его муку или радость можно только тогда, когда в тебе самом спокойное стремление дало силу духу. Если же в тебе шумит хотя бы ручей страстей, привлечь своё внимание к другой жизни — почти невозможно.

— Антарова Конкордия