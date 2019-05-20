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XXVI съезд Рабочей партии России. 4. Общий доклад ЦК РПР. М.В.Попов. 10.05.2019.

09:11. 20 мая 2019 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:

XXVI съезд Рабочей партии России. 4. Общий доклад ЦК РПР. Докладчик доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, главный редактор газеты «Народная правда», сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России Михаил Васильевич Попов. 10.05.2019.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SzU9lL7JfsU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9773 5679
    Maleos 20 мая 2019 в 10:06

    А что, вполне себе нормальное предложение вступить в РПР для дебилов, которые ещё не определились со стадом…

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