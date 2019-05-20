Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 4 населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 30-й бригады под командованием военного преступника Гараза с применением артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Доломитное и Байрак, выпустив при этом пятнадцать 122-мм снарядов и пятнадцать мин калибром 120 мм.

На донецком направлении преступники 93-й и 57-й бригад под командованием Брыжинского и Мишанчука обстреляли из ПТУР, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Ясиноватая и Спартак.

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Всего по территории Республики выпущено пятнадцать 122-мм снарядов, две противотанковые управляемые ракеты, сорок пять мин калибром 120 мм и четырнадцать мин калибром 82 мм и сорок выстрелов из БМП.

В результате ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения один украинский боевик уничтожен, ещё трое ранены.

Уровень морально-психологического состояния в соединениях и частях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», по-прежнему остается на низком уровне.

На фоне многомесячных задержек выплат денежного довольствия и постоянных издевательств со стороны командного состава участились случаи суицидов среди боевиков ВСУ.

От нашего источника в штабе 57-й бригады нам стало известно о вопиющем факте, который произошёл в районе н. п. Водяное, где доведённый до отчаяния постоянными издевательствами и вымогательством денег со стороны командира батальона майора Аверянова очередной боец, рядовой Белозеров, решился на отчаянный шаг и свел счеты с жизнью.

По сложившейся традиции, как это принято в ВСУ, данный факт скрывается командиром бригады Мишанчуком от вышестоящего командования и родственников Белозерова.

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В очередной раз обращаюсь к матерям солдат ВСУ: ваших сыновей убиваем не мы, а их командиры, для которых они всего лишь пушечное мясо и источник дополнительных доходов.

Украинское военно-политическое руководство по-прежнему наплевательски относится к своим вооруженным силам. Мы неоднократно отмечали факты низкого уровня материально-технического обеспечения подразделений, находящихся в зоне карательной операции.

Так, по информации от нашего источника, нам стало известно, что командир 93-й механизированной бригады Брыжинский осуществляет поборы денежных средств с подчиненных на личные нужды якобы под предлогом восстановления неисправного вооружения и военной техники.

В связи с этим личный состав подразделений бригады выражает свое недовольство действиям комбрига. Так, командир 2 артиллерийского дивизиона подполковник Чайгутский А.Е. выразил протест по поводу сбора денег и саботировал данное мероприятие. Брыжинский, пользуясь служебным положением и связями в вышестоящем штабе, начал «травлю» данного военнослужащего, не исключено, что подполковник будет уволен или на него повесят значительную недостачу.

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