Смартфоны Huawei на Android потеряют доступ к обновлениям и сервисам

Компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.

Этот решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google», — сказал источник.

Напомним:

— Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.

— Как сообщается, администрация Трампа добавила Huawei Technologies Co Ltd в список компаний, торговля с которыми запрещается.

— В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.

— По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.

— Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

— США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

— Техника Huawei якобы имеет «черные двери», которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

— В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы «для получения секретов».

