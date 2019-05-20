Сказ о том, как чиновник малым предприятиям помогал

Вот скажите, можно ли у нас в стране завести собственное дело?!

Тот, кто сейчас «малый предприниматель» (уж простите, включу в это понятие всех, кто зарабатывает на жизнь собственным делом), скажет, что можно, кто бросил «это дело», устав от борьбы с беспределом чиновников, «правоохранителей» и с конкуренцией скажет, что нет, а что скажете вы?!

Вот Указом №193 от 25.04.2019г. Путин определил показатели эффективной работы чиновников правительства (анализ других пунктов) и третьим показателем является:

3.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (ИП).

Наверное, есть не так много людей кого деятельность правительства удовлетворяет, но кроме высказываний неудовольствия по интернет-углам различных сайтов, большинство людей никаких действий не предпринимает.

И это понятно - «что может сделать один человек» … но за этой формулировкой многие не видят, что они ведь, уже «не один»: как только появился интернет, они уже «не один» и общее мнение, выраженное в интернет-пространстве, является тем управляющим рычагом, который позволит изменить ситуацию… посмотрите на фейсбук, вконтакте и др., как они умело манипулируют жизнью людей, так неужели нельзя их технологии использовать для хорошего дела?!

Да, именно, не революция, которую так хотят устроить пиндосы из-за лужи подогревая народное недовольство умелым манипулированием, а реальное народное управление через выражение общественного мнения…

И вот есть возможность высказать своё мнение по поводу того, как глава государства будет оценивать работу чиновников, и я предлагаю: пусть не сами они себе «нарисуют оценки в дневнике», а народ выставит планку.

Чтобы не было таких как «Мутный», который сам «крышевал» Родченкова и сдал страну под белый флаг, или таких как Рогозин, который проср@л уже три бюджета «Восточного» и блин, «сухой из воды» - типа виноваты подрядчики, – а ты блин для чего: ж@пу америкосам лизать!

Но хватит о нехорошем, перейдём к предложениям.

Ну какова ситуация с «численностью занятых …» вы могли ответить себе сами, в начале статьи и это субъективная оценка отдельного наблюдателя или участника, давайте попробуем из этих оценок сложить объективную оценку и попробуем найти оптимальные параметры, по которым можно было бы сразу определить враньё и издевательство чиновников: – они конечно будут говорить всякую «лабуду» про то «как они народ любят», но если удастся найти правильные маркеры процессов, то их враньё сразу будет видно…

Для экономии времени воспользуюсь некоторыми обобщёнными данными собранными «Институтом экономики роста им.Столыпина» в июле 2018г. и «отцом» всех предпринимателей Б.Титовым. Кто знает данные точнее, дайте ссылку …

Итак, какие данные есть для анализа.

Несмотря на общую положительную динамику числа МСП (малых, средних предприятий) в 2018 г. и рост рабочих мест на предприятиях МСП, структура МСП ухудшилась:

1. Реально рост зафиксирован только в численности ИП в категории микропредприятий: их количество увеличилось на 111,9 тыс. ед., почти 80% из которых вновь созданные.

-Количество средних компаний снизилось на 346 ед. за год, достигнув 20078 ед.

-Количество малых компаний снизилось на 2355 ед., достигнув 264593 ед.

-Количество рабочих мест в малых компаниях снизилось на 331367 ед. за год, достигнув 7058062 ед.

2. Структура МСП по масштабу предприятий, видам экономической деятельности и географии демонстрирует слабое развитие сектора МСП:

-95% МСП это микробизнес (практически нет роста количества малых и средних производственных компаний)

-42,7% МСП действуют в сфере торговли (структура МСП по видам экономической деятельности практически не меняется)

-45% МСП сосредоточено в 10 субъектах РФ

А вот как планируют увеличивать «численностью занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»:

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по состоянию на 7 мая в России в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) занято около 16 млн человек, которые работают на 6,118 млн предприятий этой сферы.

При этом правительству необходимо будет решить задачу улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику. Потребуется также создать цифровую платформу, ориентированную на поддержку производственной и сбытовой деятельности в сфере МСБ, и совершенствовать систему закупок.

Воспользуемся критериями оценки, которые мы использовали при оценке первого и второго пунктов Указа и оценим данный пункт с этих ракурсов:

1.Оглашённые и понимаемые по-умолчанию цели данного пункта в Указе, т.е. какая видимая цель указа (вектор цели) и какая цель скрывается за формулировкой?

2.Насколько эффективен приведенный в Указе параметр для оценки деятельности чиновников в их работе по повышению благосостояния народа и насколько цели Указа могут быть достигнуты при предложенной формулировке?

3.Как будут сниматься обратные связи по оценке деятельности чиновников при выполнении данного указа?

4.Кто будет давать оценку деятельности чиновников (судьи, кто)?

5.Насколько легко будет обмануть контролёров в оценке исполнения чиновниками Указа?

6.Выводы и пролетарские дополнения.

Как видите оглашённая цель этого пункта Указа — это вроде как заставить чиновников увеличивать количество рабочих мест, ну а цель по-умолчанию - это заставить бояться (хоть кого-то из чиновников) и возможно (если повезёт) кто-то из них начнёт сам «выкручиваться» и придумает: «как увеличить число рабочих мест».

Как видите вся фундаментальная наука прошлого и современности подменяется просто давлением на чиновников – а вдруг кто-то и придумает, или вдруг «фишка ляжет» и число рабочих мест увеличится и «все будут в шоколаде» перед президентом…

Поэтому обратные связи, в такой ситуации, могут сниматься только периодически (до следующего Указа, года, инструкции и т.п.) и получаемая информация не будет иметь ценности так как (в лучшем случае) будет статистикой «по факту», оценки будут даваться со стороны выгоды кланово-корпоративных группировок и точность не будет волновать ни контролёров, ни чиновников, для которых это будут «ещё одни жизненные сложности», которые преодолеваются хорошей «крышей» … т.е. верностью своему клану.

Каковы же выводы и пролетарские предложения?

Давайте вернёмся к анализу Б.Титова и сделаем то, что он и институт не смогли или не захотели сделать, так как чиновникам пришлось бы работать по-настоящему и тем самым войти в противоречия не только с другими группировками, от которых зависит количество МСП в стране, но и с надгосударственным управлением всего библейского (капиталистического) проекта… да-да именно так серьёзно и вы увидите это если дочитаете до конца…

Итак, переводим что говорит Титов и институт:

- общее снижение количества (закрываются) МСП и рабочих мест;

- весь рост МСП это ИП созданные в отчётном году;

- на прирост 89520 чел., которые нашли себе работу (занятие) сами (самозанятые), 331367 человек работу потеряли;

Теперь о том, как можно манипулировать с отчетностью: «рост зафиксирован только в численности ИП в категории микропредприятий: их количество увеличилось на 111,9 тыс. ед., почти 80% из которых вновь созданные.» если речь идёт об увеличении в 2018г. на 111,9 тыс. ед., как могут быть из них 89,52 тыс.ед. «вновь созданные», если ВСЁ увеличилось в этом году?! Либо они все «вновь созданные», либо они перешли из другой категории, увеличив этот показатель и снизив другой? А так как это самая, скажем так, «простая организация», из одного человека, то перейти они могут только из более «сложной», т.е. из малых предприятий путём его закрытия и увольнения работников?..

Теперь вы понимаете, что, не найдя обобщённую причину «закрытие МСП», нельзя только «упрощением налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику, созданием цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности в сфере МСБ, и совершенствовании системы закупок» увеличить число рабочих мест, так как перечисленное не такие большие проблемы для тех, кто знает, что такое МСП…

Для того, чтобы найти «причину закрытия МСП» определимся, каковы условные типы МСП, т.е. кто создаёт МСП (конечно систематизация не в трактовке ФНС):

1. Владельцы подсобного и фермерского хозяйства;

2. Специалисты строительных и ремонтных услуг;

3. Индивиды, выбравшие видом деятельности перевозки;

4. IT- специалисты;

5. Индивиды, выбравшие видом деятельности торговлю (перераспределение товаров, произведённых крупными компаниями);

6. Индивиды, которые «выросли» из наёмного работника, переняв на прежнем предприятии систему работы, поставщиков, сбыт;

7. Владельцы крупного бизнеса для увода активов из «своей» компании;

8. Владельцы крупного бизнеса для уклонения от налогов путём перевода своих работников на ИП;

9. Чиновники органов власти, правоохранительных органов для сокрытия злоупотребления властью и незаконного обогащения;

10. Предложите свой вариант.

Если вы проанализируете список, то только первые четыре пункта производят товары или услуги, остальные только перераспределяют уже произведённое крупными компаниями, причём произведённое не только в стране, но и за рубежом – такова цена глобализации по библейской концепции!

Поэтому в 5-9 п. типов возможных для создания МСП, зоны ответственности уже давно поделены между кланово-корпоративными группировками и появление новых МСП в этих сферах может быть только при переделе рынка, да и в этом случае будет не прирост МСП, а замена одних на другие!

Теперь скажите из первых четырёх условных групп, какие работают на внутренний рынок?

Только первые три, а IT- специалисты ориентированы на внешний рынок, поэтому в этом секторе также будет снижение количества рабочих мест, так как «мозги» будут утекать!

Как вы теперь понимаете, только наличие платёжеспособного спроса в стране, позволит увеличить количество рабочих мест, в тех ТРЁХ условных типах МСП, которые ещё производят продукцию или услуги!

Причём не только в крупных городах, где и сейчас, по словам Титова «…наибольшее число работников в секторе МСП наблюдается в СЗФО и ЦФО, СКФО – анти-лидер по числу работников в секторе МСП на 100 человек населения. Между лидером и анти-лидером огромная разница –почти в 4 раза.»

Как видите, это соотношение показывает концентрацию управления в стране, и концентрация управления — это процесс глобальный, поэтому нельзя без изменения концепции глобализации, без развития поселений, увеличить количество рабочих мест в них!

Давайте определимся какова ситуация развития страны, может быть я неправ, поэтому посмотрим на факты и определимся есть ли тенденция развития внутреннего рынка и соответственно роста количества рабочих мест?

Если рассмотреть осуществляемую правительством политику, то прослеживаются несколько направлений дальнейшей концентрации управления и дальнейшей деградации (применяемое правительством повсеместно словосочетание «дальнейшее развитие» здесь неуместно, несмотря на то, что правительство обычно применяет его как штамп):

- «линия Грефа», которая планирует роботизацию и развитие «не комодитес» (commodities) , т.е виртуальных потребностей населения;

- «линия Мантурова», которая планирует вписаться или возглавить (если удастся) глобальные виртуальных предприятий, территориально находящиеся «где угодно только не в своей стране»;

А какова ситуация с населёнными пунктами, они строятся, расцветают или деградируют и исчезают?

Кто-то может сказать, что деградация поселений не имеет непосредственную причину или связь с глобализацией как концентрацией управления, поэтому рассмотрим явные признаки глобализации по библейской концепции как концентрации управления:

- закрываются производства, производимая продукция заменяется привозной;

- сокращаются рабочие места, происходит миграция работоспособного населения в места дислокации работающих производств;

- сокращается общее потребление вследствие оттока рабочей силы и низких доходов (пенсии, сфера услуг и др.), снижение которых вызвано уменьшением объёмов потребления;

- сокращаются доходы сферы услуг, так как уменьшается число потребителей;

- сокращается число учащихся в учебных заведениях, объединяются классы, так как репродуктивное население выехало в места дислокации работающих производств;

- разрушаются строения, оставшиеся без владельцев (ухода старшего поколения, нецелесообразность, вследствие отсутствия работы, возврата наследников и т.п.);

- пустеет и не обрабатывается земля;

- населённый пункт закрывается;

- процессы повторяются в другом месте с таким же или несколько разнящимися вариантами.

Вспомним понятие «глобализация» в варианте Википедии:

Подумайте, что является основным схематичным (упрощенным) признаком глобализации?

При концентрации управления, которая есть признак глобализации, всё производство в регионах, которые не запланированы как центры концентрации управления закрывается, но дефицита продукции не наблюдается!!!!

Другими словами, если в регионе закрывается шахта, обогатительная фабрика или хлебозавод, а дефицита угля, хлеба не наблюдается, то это и есть упрощённый признак, стереотип распознавания среды, в том, что концентрация управления осуществляется в другом месте, ведь в противном случае был бы дефицит!

А теперь давайте посмотрим влияет ли деградация поселений на количество рабочих мест.

Для этого рассмотрим ситуацию закрытия «градообразующего» предприятия, которое давало работу определённому посёлку.

Условные начальные параметры: посёлок строился «вокруг» одного предприятия (нескольких предприятий одного цикла), имеет школу, детский сад, магазины, органы муниципального управления.

Градообразующее предприятие закрыто, в грубом приближении существующая финансовая среда - денежный оборот суперсистемы посёлка может состоять из:

- средств пенсионеров,

- пособий на детей,

- средств оплаты работникам обслуживания, муниципальных и государственных органов.

Оборот уменьшился на объем средств, выплачиваемых работникам градообразующего предприятия и на отчисления этого предприятия в бюджет местных органов.

Посмотрим из интернета статистику возможного снижения объёма поступления финансовых средств, после закрытия градообразующего предприятия в финансовом обороте посёлка.

Как видите, в результате закрытия градообразующего предприятия снижение финансового оборота посёлка может составить около 70% существовавшего объёма денежных средств, которые обращались в посёлке.

Согласно статистики (за 2000 годы, интересующийся сможет уточнить по новым данным) экономически активное население рассматриваемого региона (понятно, что можно сделать проекции и на другие регионы, согласно специфики отраслей в них) делилось следующим образом:

- 23,9 % в обрабатывающей промышленности,

- 13,9 % в добывающей,

- 11,6 % в торговле и ремонте,

- 7,9 % в транспорте,

- 7,5 % в образовании,

- 7,3 % в здравоохранении,

- 6,7 % в сельском и лесном хозяйстве,

- 21,2% не идентифицированы в приведенной статистике и по логике могут быть в различных органах власти, МВД, надзорных, фискальных и др. органах, если это так-то такое огромное количество «управленцев» сравнимое с количеством в обрабатывающей промышленности и существующее положение населённых пунктов в итоге их управления, говорит о качестве управления…

Для приведенных условных расчётов реального шахтёрского посёлка имеющего железнодорожную станцию, шахту и обогатительную фабрику, закрытие шахты и обслуживающей её обогатительной фабрики даст одномоментное снижение оборота финансовых средств в размере 37,8% (23,9% сокращённых в обрабатывающей +13,9% сокращённых в добывающей промышленностях) и такой же отток трудоспособного населения из населённого пункта.

Однако это не всё. Такое снижение обязательно отразится на других отраслях финансового оборота посёлка, ведь около 40% трудоспособного населения будут работать в других местах и соответственно питаться там, и пользоваться транспортом, и возможно жить там, поэтому снижение доходов прямо отразится на следующих отраслях

- торговля и ремонт,

- транспорт

Сниженный на 37,8% общий финансовый оборот суперсистемы населённого пункта снизит поступление доходов в «транспорт» и «торговля и ремонт», что возможно (если допускать линейную зависимость) снизит потребность в работниках в этих отраслях (ведь оборот упадёт) на соответствующий процент, что выразится в увольнениях или снижении заработной платы на соответствующий порядок.

То есть, если принять за основу расчётов то, что через обслуживающие отрасли, например: «торговля и ремонт», «транспорт» и др., в сложившихся отношениях до закрытия градообразующих предприятий, проходил какой-то оборот, условно 100% денежных средств, то при потере работы частью (в данном случае 37,8 %) населения (элементов) определённой суперсистемы которой является населённый пункт, снизится и сам условный оборот определённой суперсистемы на такой же процент, но также снизится и доля оборота во взаимосвязанных отраслях примерно на такую величину (если допускать линейную зависимость), например:

- «торговля и ремонт» составлял 11,6 % от общего оборота финансовых средств, при снижении оборота на 37,8%, снижение доли отрасли в общем обороте суперсистемы составит 4,4% и станет 7,2%;

- «транспорт» составлял 7,9 % от общего оборота финансовых средств, при снижении оборота на 37,8%, снижение доли отрасли в общем обороте суперсистемы составит 3% !!! и станет 4,9%.

Другими словами, оборот суперсистемы при закрытии градообразующего предприятия снизится на 37,8 %, что даст дополнительное снижение в взаимосвязанных отраслях ещё на 7,4%, а в сумме составит 45,2% и примерно на такую же цифру увеличит отток трудоспособного населения.

Если освобождённому трудоспособному населению удастся устроится в пределах муниципального образования, то отчисления из зарплаты и другие «подушные» налоги останутся в пределах этого образования, если нет, то потеряет и муниципальное образование, что отразится на следующих отраслях, которые финансируются из бюджета и обычно в первую очередь подвергаются секвестру:

- образовании,

- здравоохранении,

Для того, чтобы полностью представить себе масштабы деградации, и если допускать линейную зависимость, через которую мы уравняли соотношение безработного населения с соотношением объёма оборота финансовых средств, приносимых населением в общий финансовый оборот суперсистемы конкретного населённого пункта, нужно отдавать отчёт, что 45,2% безработного населения это 45 человек на 100 человек конкретного населённого пункта!!!

Для того, чтобы трудоустроится этим 45 человекам из 100, необходимо наличие свободных вакансий или создание других предприятий отраслей, в которых они работали ранее, а как часто вы слышите об открытии новых предприятий?!

Если брать соотношение количества безработных к количеству вакансий, то соотношение такое: 12% вакансий от числа безработных!!!

В нашем случае 12% от 45 человек это 5 человек, которые смогут найти работу по предложенным вакансиям.

Конечно, в приведенных расчётах не учтены следующие факторы:

- отсутствие подготовки кадров (профессионально-технического образования) для молодёжи, что создаёт дефицит кадров;

- естественное высвобождение рабочих мест в связи с уходом на пенсию, что создаёт вакансии;

- текучесть кадров и т.п.;

Поэтому процент трудоустроенных будет выше, кроме того закрытие градообразующих предприятий в основном происходило в 90-е годы и в настоящий период деградация это уже свершившийся факт и фактор среды, который необходимо брать в расчёты.

Как видите, реального роста рабочих мест и МСП можно добиться только путём остановки деградации поселений и их развития, поэтому маркеров оценки эффективности работы чиновников по Указу № 193 может быть несколько:

1. снижение количества деградирующих поселений;

2. увеличение количества населения, проживающего в деградирующих поселениях.

Только тогда возможен рост МСП и количества рабочих мест, а вот «довести долю предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта не менее чем до 10%» можно и не развивая собственные поселения, а только «выращивая» IT-шников… но это нужно какой стране, наверное, той куда они потом уезжают?!

Далее перейдём к следующему пункту Указа, оценки эффективности работы чиновников по:

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

Но перейдём … в следующей статье, поэтому на этом сегодня остановимся, а в последующих статьях рассмотрим другие пункты Указа...

P.S. Совсем забыл. Возможно кто-то воспользуется мантрой чиновников и скажет: откуда в стране деньги для развития поселений?! Тогда я задам вопрос: а откуда в стране были деньги в 1945г. после войны, когда за 10 лет восстановили страну и в космос полетели?!

Зачем вам прибыль если вы её в Федеральную резервную систему отправляете?! Вы работаете чтобы они лучше жили, ради мифической прибыли или для обеспечения своих потребностей?!

А деньги… вот давненько уже рассматривал откуда взять деньги для поселений в ДФО (ну помните «дальневосточный гектар», посмотрите, там импортозамещение перекрывает многие затраты…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/skaz-o-tom-kak-chinovnik-malym-predpriiatiiam-pomogal-5cd909d12b514100b39e52c4