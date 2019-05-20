Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 мая 2019

В ночь с 18 на 19 мая в исправительной колонии города Вахдат в Таджикистане вспыхнул бунт особо опасных исламистов, в результате которого были убиты охранники и сами заключённые.

Около половины девятого вечера 18 мая тридцать особо опасных осуждённых террористов ИГИЛ*, содержавшихся в ИК № 3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате (пос. Рохати, Вахдатский р-н, в 15 километрах восточнее Душанбе — прим. РВ), более известной как «Кирпичный», совершили попытку побега. Вооружившись ножами и режущими предметами, бунтовщики взяли в заложники, а затем убили троих сотрудников колонии.

В ходе переговоров с администрацией колонии заключенные потребовали немедленно их освободить.

«В процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осуждёнными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Таджикистана.

В результате 29 заключенных были уничтожены, еще 35 — задержаны.

Кто организаторы?

Организаторами тюремного бунта стали члены исламистских группировок, осужденные за особо тяжкие преступления. Среди них 18-летний Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника — Гулмурода Халима, убитого в Сирии, который был приговорен Душанбинским горсудом к 10 годам колонии за приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 32) и наёмничество (ст. 401), согласно УК Таджикистана, и 25-летний Фахриддин Гулов, приговоренный к 26 годам лишения свободы, как главарь преступной группировки в августе 2018 года. Он и его банда готовились совершить серию терактов на территории Душанбе. О двух других — Махмадулло Шарипове и Рухулло Хасанове — достоверной информации в открытых источниках нет.

Ими были убиты трое сотрудников колонии — майоры Бурхониддин Муродов и Абдуджаббор Халимов, а также старший лейтенант Махмуд Асоев.

Сообщается, что после того, как они освободили 8 других боевиков ИГИЛ, отбывавших наказание в штрафном изоляторе, они зверски убили пять известных заключенных колонии.

Они расправились с Саидом Киёмиддином Гози (бывший член Партии исламского возрождения, приговоренный к 25 годам лишения свободы — прим. РВ), Саттором Каримовом (Махсуми Саттор, бывший член президиума Партии исламского возрождения, осужденный за терроризм на 28 лет лишения свободы — прим. РВ.) и Саидмахдихоном Сатторовым (Шайх Темур — 16 лет колонии строгого режима за «надругательство над телами умерших и их захоронений», «вымогательство», «многоженство» и др. — прим. РВ), а затем избили и ранили десятки других заключённых.

В попытке сбежать из заключения, боевики подожгли медсанчасть и взяли в заложники нескольких заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.

Все лица, взятые в заложники, были освобождены. Обычный режим в учреждении восстановлен, ситуация находится под контролем. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело, также ведётся расследование.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация