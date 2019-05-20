Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 мая 2019
- 20:15 Н.Н.Платошкин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “США и Иран: что было, есть и будет?”.
- 20:09 Кровавое восстание ИГИЛ в Таджикистане: десятки убитых.
- 16:23 Сирия: террористы жалуются, что армия травит их, как крыс.
Н.Н.Платошкин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “США и Иран: что было, есть и будет?”
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Кровавое восстание ИГИЛ в Таджикистане: десятки убитых
В ночь с 18 на 19 мая в исправительной колонии города Вахдат в Таджикистане вспыхнул бунт особо опасных исламистов, в результате которого были убиты охранники и сами заключённые.
Около половины девятого вечера 18 мая тридцать особо опасных осуждённых террористов ИГИЛ*, содержавшихся в ИК № 3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате (пос. Рохати, Вахдатский р-н, в 15 километрах восточнее Душанбе — прим. РВ), более известной как «Кирпичный», совершили попытку побега. Вооружившись ножами и режущими предметами, бунтовщики взяли в заложники, а затем убили троих сотрудников колонии.
В ходе переговоров с администрацией колонии заключенные потребовали немедленно их освободить.
«В процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осуждёнными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Таджикистана.
В результате 29 заключенных были уничтожены, еще 35 — задержаны.
Кто организаторы?
Организаторами тюремного бунта стали члены исламистских группировок, осужденные за особо тяжкие преступления. Среди них 18-летний Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника — Гулмурода Халима, убитого в Сирии, который был приговорен Душанбинским горсудом к 10 годам колонии за приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 32) и наёмничество (ст. 401), согласно УК Таджикистана, и 25-летний Фахриддин Гулов, приговоренный к 26 годам лишения свободы, как главарь преступной группировки в августе 2018 года. Он и его банда готовились совершить серию терактов на территории Душанбе. О двух других — Махмадулло Шарипове и Рухулло Хасанове — достоверной информации в открытых источниках нет.
Ими были убиты трое сотрудников колонии — майоры Бурхониддин Муродов и Абдуджаббор Халимов, а также старший лейтенант Махмуд Асоев.
Сообщается, что после того, как они освободили 8 других боевиков ИГИЛ, отбывавших наказание в штрафном изоляторе, они зверски убили пять известных заключенных колонии.
Они расправились с Саидом Киёмиддином Гози (бывший член Партии исламского возрождения, приговоренный к 25 годам лишения свободы — прим. РВ), Саттором Каримовом (Махсуми Саттор, бывший член президиума Партии исламского возрождения, осужденный за терроризм на 28 лет лишения свободы — прим. РВ.) и Саидмахдихоном Сатторовым (Шайх Темур — 16 лет колонии строгого режима за «надругательство над телами умерших и их захоронений», «вымогательство», «многоженство» и др. — прим. РВ), а затем избили и ранили десятки других заключённых.
В попытке сбежать из заключения, боевики подожгли медсанчасть и взяли в заложники нескольких заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.
Все лица, взятые в заложники, были освобождены. Обычный режим в учреждении восстановлен, ситуация находится под контролем. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело, также ведётся расследование.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: террористы жалуются, что армия травит их, как крыс
Террористы «Хайят Тахрир Аш Шам» заявили, что их бандформирования подверглись химической атаке в районе города Кбана провинции Латакия, где подразделения правительственных сил, якобы проводят наступательную операцию.
Согласно заявлению боевиков, 19 мая сирийская армия при нанесении ударов по их позициям использовала боеприпасы, начиненные химическими веществами, предположительно хлором.
Тем не менее, боевики из Идлибской зоны деэскалации утверждают, что в результате атаки никто из находившихся рядом террористов не пострадал и фактов, подтверждающих применение химоружия, не приводят.
Военный источник прокомментировал «Русской Весне» эту ситуацию.
«Не правда ли, странно? По позиции было применено смертельное оружие, а жертв нет.
Ответ напрашивается сам собой: боевики «Хайят Тахрир Аш Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) попросту решили разыграть уже знакомый нам спектакль, с информационным вбросом, о применении ВС САР химических веществ. Как правило, после подобных безосновательных обвинений, по сценарию вмешиваются силы коалиции и наносят свой «разящий» удар по сирийской армии, воздавая тем самым условия для начала наступления «дрессированных» ими террористов.
Подтверждением готовящегося наступления боевиков, является то, что в последние несколько дней, в социальных сетях появилось множество видео, на которых видно, как колонны с боевиками, движутся из оккупированной протурецкими группировками территории на помощь «запуганным» террористам в провинцию Идлиб. Кроме того, участились случаи обстрелов переднего края позиций ВС САР с применением РСЗО и БПЛА, ведущих разведку «уязвимых» мест в обороне правительственных войск.
Понимая о своем безвыходном положении и подсчитывая большие потери, лидером группировки «Хаят Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани было принято решение мобилизовать все свои силы и сменить, так сказать, тактику боя, о чем он сообщил в заявлении, в котором призвал все незаконные вооруженные формирования Идлибской зоны деэскалации присоединиться к «Хайят Тахрир Аш-Шам» для борьбы против сирийской армии».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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