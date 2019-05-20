Почему китайцы тоже ждут Сталина

Концептуал СМИ Чего боятся мудрецы в Китае?

Дмитрий Перетолчин и востоковед Юрий Тавровский. Какими удивительными тропами шёл к власти глава Китая Си Цзиньпин. Кто такие «мудрецы» Китая и каков их вклад в возрождение страны. Существует ли в китайском обществе культ личности, и почему Си Цзиньпина можно сравнить со Сталиным. В чем состоит китайская стратегия «новой нормы», какое место в ней занимает Новый шелковый путь. Как строится в Китае работа с молодёжью. Почему в китайском обществе не стоит выбор между капитализмом и коммунизмом. Существует ли великая китайская мечта.



В чём сила и особенности китайской идеологии? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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