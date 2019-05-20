Письма: школьные дельцы
Пишет Александр, бухгалтер из Саратова: «Последние несколько месяцев работаю бухгалтером в одной из сетей книжных магазинов. Вряд ли я открою Америку для людей, дети которых учатся или недавно учились в школе, но, возможно, для них будет интересен взгляд на проблему с моей точки зрения…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/school-dealers.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Вспоминаю слова Толстого после прочтения бородатого чудака.
“Деньги – товар – деньги, но зачем так много и так не понятно ”
Только человек который косит траву вместе с крепостными крестьянами
может так ясно и так мудро писать.
А вы какое вино предпочитаете в это время суток вместе с крестьянами ?
Или вы сторонник указов по вырубке виноградников ?
На счет жадной учихалки и системы взяточников КГБ
Вспоминаю слова в старом французском фильме “игрушка”
- ” Не известно кто страшнее, тот кто отдает приказ снять штаны, или тот кто их снимает “