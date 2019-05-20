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Письма: школьные дельцы

19:26. 20 мая 2019 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Александр, бухгалтер из Саратова: «Последние несколько месяцев работаю бухгалтером в одной из сетей книжных магазинов. Вряд ли я открою Америку для людей, дети которых учатся или недавно учились в школе, но, возможно, для них будет интересен взгляд на проблему с моей точки зрения…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/school-dealers.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
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«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PyTT7T8sVgE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 605 397
    чужой 20 мая 2019 в 20:46

    Вспоминаю слова Толстого после прочтения бородатого чудака.
    “Деньги – товар – деньги, но зачем так много и так не понятно ”
    Только человек который косит траву вместе с крепостными крестьянами
    может так ясно и так мудро писать.
    А вы какое вино предпочитаете в это время суток вместе с крестьянами ?
    Или вы сторонник указов по вырубке виноградников ?
    На счет жадной учихалки и системы взяточников КГБ
    Вспоминаю слова в старом французском фильме “игрушка”
    - ” Не известно кто страшнее, тот кто отдает приказ снять штаны, или тот кто их снимает “

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