Письма: школьные дельцы

Пишет Александр, бухгалтер из Саратова: «Последние несколько месяцев работаю бухгалтером в одной из сетей книжных магазинов. Вряд ли я открою Америку для людей, дети которых учатся или недавно учились в школе, но, возможно, для них будет интересен взгляд на проблему с моей точки зрения…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/school-dealers.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su

«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su

«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PyTT7T8sVgE