Новости Украины и Новороссии 20 мая 2019

Что станет экзаменом для Зеленского в первые дни президентства

Одесский журналист Юрий Ткачёв — об индикаторе эффективности Владимира Зеленского на посту президента. «Для моего отношения к Зеленскому одну из ключевых ролей будет играть дальнейшая судьба этого персонажа. Профессионально непригодный, юридически безграмотный, совершенно аморальный, критично коррумпированный и на 100% подлый, Луценко сыграл ключевую роль в том, что украинская правоохранительная система сегодня лежит в глубоком нокауте. Если не посадить, то хотя бы с позором уволить Луценко должно было бы быть делом чести любого президента, пришедшего на смену Порошенко. Да, Луценко будет остервенело цепляться за свою должность. Да, ради этого он готов будет предать кого угодно из своих бывших товарищей. Да, он встанет в любую позу перед посольством США. И именно поэтому Луценко станет главным экзаменом для Зеленского: тварь тот дрожащая или право имеет?» Напомним, ранее украинский юрист и правозащитница Татьяна Монтян говорила о Дне Победы как о лакмусовой бумажке для Зеленского. Читайте также: «Бычки наносят ответный удар» по украинским бронекатерам, атаковавшим рыбу

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Сегодня Совбез ООН проведет заседание по языковому закону Порошенко

«Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00 по киевскому времени», — представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00. Напомним, созвано это заседание Россией. Спикер постоянного представительства Украины при ООН тут же заявил, что функционирование украинского языка на Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. А подавший на днях в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного. Как сообщала «Русская Весна», власти Венгрии выразили надежду на то, что при новом президенте на Украине прекратится такая агрессивная украинизация, лишающая меньшинства законных прав. Читайте также: «Мы похоронили Новороссию», — Порошенко попрощался с украинцами (ВИДЕО)

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В Раде считают, что Украина не должна отдавать долги МВФ

Никакой пользы от сотрудничества с МВФ для Украины нет, считает народный депутат Вадим Рабинович. По его словам, Киев от этого терпит лишь убытки, а страна оказалась в долговой яме, из которой, учитывая нынешнее экономическое положение, ей не выбраться.

Об этом украинский парламентарий заявил в эфире телеканала “112 Украина”. По мнению нардепа, экономика Украины понесла значительные убытки, а сотрудничество с МВФ, которое должно было оздоровить ее, оказало обратный эффект. Украина постепенно спускалась в долговую яму, теряя при этом рабочую силу, потенциал роста и интерес иностранных инвесторов. Сравнивая фонд с “доктором”, который должен “вылечить” экономику страны, Рабинович отмечает, что сотрудничество с МВФ “сделало только хуже”. В этих обстоятельствах у Киева нет причин платить по долгам, считает Рабинович.

“Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до девяностых годов и снижаются, темпы роста экономики уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?”, —заявил нардеп.

За пять лет Украина должна выплатить по долгам около десяти миллиардов в американской валюте, напомнил депутат. Однако, по его словам, такой долг образовался не по инициативе украинцев, а был навязан пока еще действующим главой государства Петром Порошенко. При том что именно при нем фонд признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

“То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле”, — пришел к заключению народный избранник.

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Очередной фильм: Зеленский отрепетировал инаугурацию (ФОТО)

В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая для журналистов репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Однако некоторые фото всё ж попали в Сеть. Первая часть репетиции состоялась без Зеленского — его заменял статист. Новый президент прибыл к зданию Верховной Рады вечером. На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию. Как сообщала «Русская Весна», присягу Зеленский принесёт на специальной подставке. Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится сегодня, начало запланировано на 10:00. Читайте также: «Мы похоронили Новороссию», — Порошенко попрощался с украинцами (ВИДЕО)

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Это печально: На Западе назвали главное достижение безвиза для Украины

С введением безвизового режима для Украины в страны Евросоюза, что Порошенко по-прежнему считает своим главным достижением на посту президента, страна потеряла около 3 миллионов человек. Гражданам разрушенной майданной властью страны, разумеется, было не до отдыха в Монако или Каннах. Больше всего пересечений границы зафиксировано в Польше. За несколько лет граждане Украины фактически заняли те ниши польского рынка труда, в которых Варшава испытывала определенные трудности после вступления в Евросоюз. В преддверии введения безвизового режима для Украины многие европейские экономисты прогнозировали, что наплыв дешевой рабочей силы из Украины приведет к необходимости поднимать заработную плату для поляков, что станет серьезной нагрузкой на бюджет Варшавы, но этого не произошло. Американский таблоид Bloomberg, проанализировав состояние польского рынка труда, пришел к выводу, что наплыв «армии» украинских рабочих, в том числе нелегалов, вопреки опасениям Варшавы, не спровоцировал дефицит трудовых ресурсов. Наоборот, он дал положительный результат. Сегодня в Польше наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, всего 3,8%, отмечает Bloomberg. По сути, приехавшие на заработки украинцы стабилизировали низкооплачиваемые ниши рынка труда, где наблюдался дефицит с 2004 года, когда Польша вступила в Евросоюз. Тогда страну покинули свыше 2 миллионов человек. Как ранее заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, за несколько лет Украину в общей сложности покинули 10 миллионов человек. Такие выводы были сделаны на основе методологии, позволяющей определить, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Теперь они развивают экономику других стран, отметил политик. Читайте также: «Власти скрывают?!» — вскрыта скандальная ложь о постройке огромного центра в Екатеринбурге (ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Портнов приехал. Все…

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Письмо крымских татар вернувшихся из изгнания

По наводке товарища Полтора-Бобра.В этой истории прекрасно все.

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Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 297/2019 от 19 мая опубликован на сайте президента. «Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа. Как ранее сообщала «Русская Весна», 17 мая секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента. Читайте также: «Мы похоронили Новороссию», — Порошенко попрощался с украинцами (ВИДЕО)

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Меня и тебя перевоспитают

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«Мы похоронили Новороссию», — Порошенко попрощался с украинцами (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента. «Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством», — отметил Порошенко. По его словам, «сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели». «Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, „Новороссию” — похоронили», — добавил он. Порошенко напомнил о достижениях и извинился «за болезненные реформы». «Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу», — отметил он. Владимиру Зеленскому Порошенко пожелал успешного президентства. «Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе», — заявил Порошенко. Читайте также: Раскрыта тайна мятых брюк Порошенко

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