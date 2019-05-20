Несознательные граждане мешают Центробанку отчитываться об успехах

Только Банк России порадовался дедолларизации российской экономики, как доля валютных депозитов начала расти с высокой скоростью

Бегут от доллара?

В начале текущего года руководители Центробанка с гордостью заявили о том, что наконец-то «лёд тронулся» – началась дедолларизация российской экономики (понимаемая в широком смысле как освобождение не только от доллара США, но и от иностранной валюты вообще). Основанием для таких реляций стали статистические данные за 2018 год, в том числе величина валютных депозитов российских граждан в банках. Действительно, за прошлый год объём этих депозитов сократился с 92,8 до 87,9 млрд долларов. Однако я не разделяю оптимизм Центробанка насчет того, что этот показатель свидетельствует о процессе эмансипации физических лиц от долларов США, евро и иной иностранной валюты.

Получается, наши граждане настолько иррациональны, что, руководствуясь исключительно чувством патриотизма, вкладывают свои сбережения в российский рубль, даже если он падает по отношению к другим валютам? А в прошлом году рубль падал. Если на 1 января 2018 года обменный курс был 57,60 рублей за 1 доллар США, то на 1 января 2019 года – уже 69,47 рублей. То есть обесценивание российского рубля по отношению к американской валюте за год составило 13%. Центробанк не раз заявлял о том, что готов возглавить процесс обучения населения «финансовой грамотности» – интересно, а исходя из представлений Банка России о «финансовой грамотности», уходить в падающую валюту грамотно и рационально? Нет, российские «иррациональные» граждане продолжали потихоньку отползать от неконкурентоспособного продукта Банка России – рубля. Просто этот процесс не всегда находит своё отражение в статистике Центробанка. Ведь она показывает далеко не всё.

Я уже писал, что некоторое снижение величины валютных депозитов в прошлом году лишь отражает процесс перетекания иностранной валюты из одних сосудов в другие – из российских организаций, именуемых банками, в стеклянные банки, которые, как известно, очень надёжно защищают бумажные денежные знаки от порчи и огня (особенно если их закопать в землю).

Такой процесс перетекания иностранной валюты из безналичной формы в наличную можно объяснить двумя основными причинами: во-первых, низкими (иногда символическими) процентными ставками по валютным депозитам; во-вторых, растущим недоверием к кредитным организациям, которые интенсивно «пропалываются» Центробанком (за прошлый год Центробанк отозвал 58 банковских лицензий против 51 лицензии в 2017 году).

Новый поворот

И вот статистика Банка России за первые два месяца текущего года несколько испортила настроение чиновников Центробанка, которые ещё в январе хвастались о начавшейся дедолларизации. Как выяснилось, в январе-феврале на валютные вклады пришли 4,3 млрд долларов, а их доля в общем объёме вкладов по итогам квартала выросла с 20,3% до 21,5%. Примечательно, что рублёвые вклады в первом квартале уменьшились не только в относительном, но и в абсолютном выражении. Кстати, аппетит к валюте резко усилился и у корпоративных клиентов банков. С учётом корпоративных счетов, доля валютных средств выросла с 25,0% в конце прошлого года до 28,9% на начало марта.

В чём дело? Прежде всего, тяга «непатриотичных» граждан и компаний России к долларам, евро и фунтам сохранилась, ещё и усилилась. Даже у домохозяек, далёких от премудростей «финансовой грамотности», нет никаких сомнений, что Центробанк будет и дальше играть против рубля в пользу иностранных валют. Но почему граждане стали уходить не только в наличную, но и безналичную иностранную валюту?

Список и ставки

Объяснений тут два. Во-первых, в прошлом году произошло перераспределение безналичной валюты в пользу нескольких банков, которые включены в список «системно значимых» (всего 11 организаций). Там риски утраты валютных депозитов почти нулевые. К этим банкам применима формула: «Слишком большие, чтобы умереть». Среди них особым спросом пользуются Сбербанк и «ФК Открытие». Там риски действительно нулевые, поскольку это «дочки» Центробанка.

Во-вторых, банки (как из списка «системно значимых», так и прочие) несколько повысили процентные ставки по валютным депозитам, что привело к перетоку валюты из «стеклянных банок» в обычные (не стеклянные) банки.

Из рубля любой ценой

«Несознательные» банки и их столь же «несознательные» клиенты портят отчётность финансового регулятора по борьбе с долларизацией. И финансовый регулятор продумывает ряд мер по исправлению ситуации. Об этом на конференции Национальной финансовой ассоциации 18 апреля сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Во-первых, могут быть ужесточены условия для банков, завлекающих клиентов с помощью высоких процентных ставок по валютным депозитам. Им Центробанк может поднять норму отчислений в Фонд страхования вкладов.

Во-вторых, финансовый регулятор может снова повысить ставку отчислений в Фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады, сообщила Юдаева: сейчас она составляет 7%, что, по мнению банков, и так является непосильным налогом на кредитные организации. Последний раз ЦБ поднимал её в августе прошлого года – на 1 процентный пункт.

Если эти меры будут реализованы, то они повысят расходы банков, что вынудит их, в свою очередь, понизить ставки по валютным депозитам. Впрочем, как отмечают некоторые эксперты, граждане страны готовы размещать валюту на депозитах даже под нулевой процент. Естественно, не в любых банках, а лишь в «системно значимых» типа Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие» или Райффайзенбанка. Ведь это будет всё равно выгоднее, чем арендовать банковскую ячейку, за которую надо платить.

Чтобы уничтожить тягу клиентов к валютным депозитам в нынешней ситуации, Центробанку надо добиваться, чтобы процентные ставки по валюте в коммерческих банках приобрели отрицательные значения. И хотя к этому ни Банк России, ни коммерческие банки морально и интеллектуально ещё не готовы, они внимательно изучают опыт европейских финансовых организаций, которые время от времени уходят в «отрицательную зону» по своим пассивным операциям.

Валютные депозиты в коммерческих банках не более чем следствие самой главной долларизации, которую Банк России не желает замечать в упор. Под главной долларизацией я имею в виду то, что активы самого Банка России состоят преимущественно из иностранной валюты. Откройте годовой отчёт Банка России и посмотрите на его баланс. Примерно 2/3 всех активов ЦБ РФ – иностранная валюта, которую финансовый регулятор продолжает усиленно накапливать. А российский рубль, эмитируемый Центробанком, – лишь иностранная валюта, перекрашенная в другие цвета и украшенная картинками из истории и архитектуры России. Это и есть первопричина долларизации (в широком смысле) всей российской экономики, это и есть постоянная игра финансового регулятора против российского рубля. Это и есть грубейшее попрание Конституции РФ, которая устанавливает, что главная функция ЦБ РФ – «защита и обеспечение устойчивости рубля» (статья 75).

* * *

То, как Банк России ведёт борьбу с долларизацией российской экономики, мне напоминает не то спектакль, не то цирковой трюк «надевание штанов через голову».

Источник: https://tsargrad.tv/articles/nesoznatelnye-grazhdane-meshajut-centrobanku-otchityvatsja-ob-uspehah_199858