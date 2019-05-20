Не верю! Константин Семин, журналист и архимандрит Савва (Мажуко)

Будь всегда внимательным к окружающим, заботливо относись к более слабым, будь послушен и покорен старшим. Никогда не показывай превосходства над младшими, а из них всегда подбадривай более слабого. Не поддавайся искушениям и борись с грехом до победного конца, это должно стать принципом твоей духовной жизни. Никогда ничего не предпринимай, не помолившись.

— Федор Филиппович Конюхов