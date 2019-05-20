Не верю! Константин Семин, журналист и архимандрит Савва (Мажуко)
20:17. 20 мая 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Константин Семин, журналист и архимандрит Савва (Мажуко)
Константин Семин, журналист и архимандрит Савва (Мажуко)
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Апр
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Будь всегда внимательным к окружающим, заботливо относись к более слабым, будь послушен и покорен старшим. Никогда не показывай превосходства над младшими, а из них всегда подбадривай более слабого. Не поддавайся искушениям и борись с грехом до победного конца, это должно стать принципом твоей духовной жизни. Никогда ничего не предпринимай, не помолившись.