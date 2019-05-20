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Можно ли продать Душу? Алексей Орлов и Власта.

13:14. 20 мая 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

Давайте Поговорим. Выпуск 118.
Можно ли продать Душу?

Алексей Орлов и Власта

На почту «Народного Славянского радио» пришло письмо от Марианны:

«Доброго времени суток, Алексей!

Не хотелось безпокоить… Но в кругу единомышленников разгорелась беседа по вопросу ЭТО КРИВДА ИЛИ ПРАВДА, ЧТО ДУШУ МОЖНО ПРОДАТЬ дьяволу ИЛИ ЕЩЁ КОМУ-ТО?
Склоняемся больше, что это “развод” для “спящих”, “игра” для безосознанных молодых душ, как только душа осознает, что всё есть лишь игра и все “правила” можно в любой момент изменить, то все договора перестают иметь силу значение…
Прошу об ответе, если это возможно!»

В этой передаче мы, разбирая эту тему, постарались ответить на поставленный вопрос более полно и понятно.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gyysuTyowRA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2482 2154
    Лариса Петрова 20 мая 2019 в 16:35

    Продать душу дьяволу невозможно – утверждает Алексей Орлов.

    Как я поняла, автор ролика отказывает человеку в свободе воли, свободе выбора. Человек, по его мнению, является зависимым существом, ведомым “Высшей сущностью”. При таком раскладе все люди должны бы быть великодушными, милосердными, отзывчивыми, творящими только добро. Почему же в мире так много зла, исходящего именно от людей?

    По моему мнению, выражение “продать душу дьяволу” имеет фигуральное значение. Никто никому ничего не продаёт. Просто человек, имея свободу воли, делает выбор в пользу Зла, соединяется с силами Зла и служит им. Почему так происходит – отдельный вопрос.

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