Можно ли продать Душу? Алексей Орлов и Власта.
Давайте Поговорим. Выпуск 118.
Можно ли продать Душу?
Алексей Орлов и Власта
На почту «Народного Славянского радио» пришло письмо от Марианны:
«Доброго времени суток, Алексей!
Не хотелось безпокоить… Но в кругу единомышленников разгорелась беседа по вопросу ЭТО КРИВДА ИЛИ ПРАВДА, ЧТО ДУШУ МОЖНО ПРОДАТЬ дьяволу ИЛИ ЕЩЁ КОМУ-ТО?
Склоняемся больше, что это “развод” для “спящих”, “игра” для безосознанных молодых душ, как только душа осознает, что всё есть лишь игра и все “правила” можно в любой момент изменить, то все договора перестают иметь силу значение…
Прошу об ответе, если это возможно!»
В этой передаче мы, разбирая эту тему, постарались ответить на поставленный вопрос более полно и понятно.
Если эта тема важная, расскажите о ней друзьям, сделайте Мир лучше!
Быть Добру!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
Продать душу дьяволу невозможно – утверждает Алексей Орлов.
Как я поняла, автор ролика отказывает человеку в свободе воли, свободе выбора. Человек, по его мнению, является зависимым существом, ведомым “Высшей сущностью”. При таком раскладе все люди должны бы быть великодушными, милосердными, отзывчивыми, творящими только добро. Почему же в мире так много зла, исходящего именно от людей?
По моему мнению, выражение “продать душу дьяволу” имеет фигуральное значение. Никто никому ничего не продаёт. Просто человек, имея свободу воли, делает выбор в пользу Зла, соединяется с силами Зла и служит им. Почему так происходит – отдельный вопрос.