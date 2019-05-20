Давайте Поговорим. Выпуск 118.

Можно ли продать Душу?



Алексей Орлов и Власта



На почту «Народного Славянского радио» пришло письмо от Марианны:



«Доброго времени суток, Алексей!



Не хотелось безпокоить… Но в кругу единомышленников разгорелась беседа по вопросу ЭТО КРИВДА ИЛИ ПРАВДА, ЧТО ДУШУ МОЖНО ПРОДАТЬ дьяволу ИЛИ ЕЩЁ КОМУ-ТО?

Склоняемся больше, что это “развод” для “спящих”, “игра” для безосознанных молодых душ, как только душа осознает, что всё есть лишь игра и все “правила” можно в любой момент изменить, то все договора перестают иметь силу значение…

Прошу об ответе, если это возможно!»



В этой передаче мы, разбирая эту тему, постарались ответить на поставленный вопрос более полно и понятно.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gyysuTyowRA