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Екатеринбург: Инициатор строительства храма неожиданно обратился к противникам

16:55. 20 мая 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:
Екатеринбург: Инициатор строительства храма неожиданно обратился к противникам | Русская весна

Забор на аллее в центре Екатеринбурга, где предполагалось строительство храма, будет снесен в ближайшее время.

Об этом сообщил в понедельник «Интерфаксу» директор фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев.

«Митрополит Екатеринбургский обратился в фонд святой Екатерины с просьбой убрать забор. Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе. Забор будет убран в ближайшее время, строительная площадка сохранится за нами, мы имеем на нее полное право и будем дожидаться результатов опроса», — сообщил он.

После демонтажа забора фонд займется восстановлением газона, который был поврежден из-за большого скопления горожан во время акций протеста против строительства храма.

«Мы со своей стороны обратимся к жителям Екатеринбурга, которые ходили и вытаптывали газон, которым небезразлична зеленая зона нашего города, чтобы когда фонд святой Екатерины назначит дату восстановления газона, противники храма присоединились к нам на этой площадке», — заявил Андреев.

Как сообщили агентству в пресс-службе екатеринбургской епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в понедельник направил письмо директору благотворительного фонда святой Екатерины с просьбой убрать забор в сквере.

«Сейчас проходит встреча владыки митрополита с депутатами Госдумы. Встреча началась с того, что митрополит сообщил о том, что сегодня он направил письмо директору благотворительного фонда святой Екатерины с просьбой удалить забор с территории строительства храма, поскольку забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора», — сказал собеседник агентства.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер.

За три дня проведения акций десятки человек задержаны, арестовано больше 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1558360518

Метки: Новости

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