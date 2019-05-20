Черномырдин. Афоризмы, пережившие автора.

Интересно, что в период безликих царедворцев, людей-функций, политики недавнего прошлого предстают этакими былинными богатырями. Взять хоть Виктора Степановича Черномырдина. Характернейший типаж простачка “себе на уме”, смекалистого, но малограмотного паренька с крестьянскими корнями. И ведь образование получил, и карьеру сделал ещё в советское время, переплюнув столичную образованщину, а имидж свой до самой смерти эксплуатировал. Уходящая натура, вспомним! Тем более, что он оставил после себя колоссальное наследие, похлеще Козьмы Пруткова)«У меня к русскому языку вопросов нет…»«Изменений, чтоб дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у другого взять или отобрать».«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»«Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко!»«Курс у нас один – правильный!»«На ноги встанем – на другое ляжем».«Вообще-то успехов немного. Но главное – есть правительство!»«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».«Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».«Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и лежит».«У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный».«Какую бы организацию мы ни создавали – получается КПСС».«Мы всегда можем уметь».«Важнейший итог петровских реформ – создание благоприятных условий для западных деловых людей».«Мы продолжаем то, что уже мы много наделали».«Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим» (о вступлении России в Евросоюз).«Россия со временем должна стать евро-членом».«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».«Секс – это тоже форма движения».«Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».«Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?»«Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться».«Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь!»«Учителя и врачи хотят есть практически каждый день!»«Корячимся, как негры». (О работе правительства.)«Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно».«Реформы в России – это не автомобиль. Захотел – остановился, захотел – вновь сел и поехал! Так не бывает!»«Я готов пригласить в состав кабинета всех – и белых, и красных, и пестрых. Лишь бы у них были идеи. Но они на это только показывают язык и еще кое-что».«Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю – грешны, занимаемся. Но плохо».«Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота».«Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ – он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей».«И кто тут меня может заменить? Убью сразу… Извините».«Никак еще не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?» (На встрече с журналистами в Госдуме.)«У нас еще есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем».«Бабушка с дедушкой вместе зашли в кабинку. Интересно, а как же дедушка может без бабушки? Кто же ему даст команду?» (О голосовании на выборах.)«Я готов и буду объединяться! И со всеми! Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку».«Да нет, этот призрак… бродил где-то там в Европе, а у нас почему-то зацепился. Хватит нам бродячих…» (О призраке коммунизма.)«Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазером…»«Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пытаются… Задвигал только таких еще нет».«Ну, Черномырдин говорил не всегда так складно. Ну и что? Зато доходчиво. Сказал – и сразу все понимают. Ну, это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый».«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало».«С налоговым сюрреализмом надо кончать».Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.Естественные монополии — хребет российской экономики, и этот хребет мы будем беречь как зеницу ока.Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.Всю теорию коммунизма придумали двое евреев…. Я Маркса с Энгельсом имел.Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию — все равно толку нет!Ввяжемся в драку — провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте.Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.И кто бы нас сегодня ни провоцировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там Ираны, Ираки и ещё многое что — не будет никаких. Никаких не будет даже поползновений. Наоборот, вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы.К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены.Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало.Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chernomyrdin_aforizmy_perezhivshie_avtora/2019-05-20-69436