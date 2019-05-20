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Черномырдин. Афоризмы, пережившие автора.

09:51. 20 мая 2019 Просмотров - 232 3 коммент. Опубликовал:


Интересно, что в период безликих царедворцев, людей-функций, политики недавнего прошлого предстают этакими былинными богатырями. Взять хоть Виктора Степановича Черномырдина. Характернейший типаж простачка “себе на уме”, смекалистого, но малограмотного паренька с крестьянскими корнями. И ведь образование получил, и карьеру сделал ещё в советское время, переплюнув столичную образованщину, а имидж свой до самой смерти эксплуатировал. Уходящая натура, вспомним! Тем более, что он оставил после себя колоссальное наследие, похлеще Козьмы Пруткова)

«У меня к русскому языку вопросов нет…»

«Изменений, чтоб дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у другого взять или отобрать».

«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»

«Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».

«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко!»

«Курс у нас один – правильный!»

«На ноги встанем – на другое ляжем».

«Вообще-то успехов немного. Но главное – есть правительство!»

«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».

«Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».

«Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и лежит».

«У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный».

«Какую бы организацию мы ни создавали – получается КПСС».

«Мы всегда можем уметь».

«Важнейший итог петровских реформ – создание благоприятных условий для западных деловых людей».

«Мы продолжаем то, что уже мы много наделали».

«Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим» (о вступлении России в Евросоюз).

«Россия со временем должна стать евро-членом».

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».

«Секс – это тоже форма движения».

«Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».

«Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?»

«Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться».

«Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь!»

«Учителя и врачи хотят есть практически каждый день!»

«Корячимся, как негры». (О работе правительства.)

«Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно».

«Реформы в России – это не автомобиль. Захотел – остановился, захотел – вновь сел и поехал! Так не бывает!»

«Я готов пригласить в состав кабинета всех – и белых, и красных, и пестрых. Лишь бы у них были идеи. Но они на это только показывают язык и еще кое-что».

«Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю – грешны, занимаемся. Но плохо».

«Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота».

«Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ – он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей».

«И кто тут меня может заменить? Убью сразу… Извините».

«Никак еще не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?» (На встрече с журналистами в Госдуме.)

«У нас еще есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем».

«Бабушка с дедушкой вместе зашли в кабинку. Интересно, а как же дедушка может без бабушки? Кто же ему даст команду?» (О голосовании на выборах.)

«Я готов и буду объединяться! И со всеми! Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку».

«Да нет, этот призрак… бродил где-то там в Европе, а у нас почему-то зацепился. Хватит нам бродячих…» (О призраке коммунизма.)

«Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазером…»

«Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пытаются… Задвигал только таких еще нет».

«Ну, Черномырдин говорил не всегда так складно. Ну и что? Зато доходчиво. Сказал – и сразу все понимают. Ну, это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый».

«Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало».

«С налоговым сюрреализмом надо кончать».

Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.

Естественные монополии — хребет российской экономики, и этот хребет мы будем беречь как зеницу ока.

Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.

Всю теорию коммунизма придумали двое евреев…. Я Маркса с Энгельсом имел.

Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию — все равно толку нет!

Ввяжемся в драку — провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте.

Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.

И кто бы нас сегодня ни провоцировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там Ираны, Ираки и ещё многое что — не будет никаких. Никаких не будет даже поползновений. Наоборот, вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы.

К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены.

Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало.

Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!

Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chernomyrdin_aforizmy_perezhivshie_avtora/2019-05-20-69436

Метки: археология, история

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9773 5679
    Maleos 20 мая 2019 в 10:01

    М-да… Здесь вам не тут…

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  • 1313 871
    Valeriy Bondarik 20 мая 2019 в 10:06

    ,,,Привет,ствую Вас,,,

    Ну-ну…Вы ещё ОГЛАСИТЕ подборку,помимо ЭТОГО Гада -
    ЕЩЁ двух ГАДОВ=РАЗРУШИТЕЛЕЙ СССР, это…
    Андропова и Горбачёва…те ещё “ораторы”(какое-СОЧЕТАНИЕ-букв)…
    [этИХ – двух “государствеников”==РАЗРУШИТЕЛЕЙ СССР!!!
    ` ` ` ` ` ` `
    Российская(и НЫНЕшняя Особенно…!),Т.Н.”власть=МАСТЬ” -
    полна Гадов и НЕГОДЯЕВ,которые Виновны в Проблемах страны!
    [ТИПА:черномырдина,горбачёва,андропова И...НЫНЕшнИХ...]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 20-5-19.

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  • 235 217
    Фёдор 20 мая 2019 в 10:37

    Забыли ещё один – “Этого никогда не было и не может быть и вот опять случилось”

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