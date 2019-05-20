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1945. Воркутлаг

09:10. 20 мая 2019 Просмотров - 183 4 коммент. Опубликовал:

Воркутлаг (другие названия Воркутинский исправительно-трудовой лагерь, Воркуто-Печорский ИТЛ, Воркутпечлаг, Воркутстрой) — один из крупнейших ИТЛ в системе Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛаг). В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве.


1945. Воркутлаг








1945. Воркутлаг. Лагерные ворота


1945. Воркутлаг. Барак






1945. Воркутлаг. Заключенные в бараке













1945. Воркутлаг. Заключенная


1945. Воркутлаг. Заключенный








1945. Воркутлаг. Заключенные в швейной мастерской


1945. Воркутлаг. Заключенные работают в сапожной мастерской


1945. Воркутлаг. Гончар


1945. Воркутлаг. Заключенные строят барак




1945. Воркутлаг. Кухня


1945. Воркутлаг. Столовая






1945. Воркутлаг. Мужчина заглядывает через окно женской бани


1945. Воркутлаг. Строение в лагере


1945. Воркутлаг. Угольная шахта

Источник: https://humus.livejournal.com/6632942.html

Метки: crime, история, Россия, фото

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 20016 17500
    Вячеслав 20 мая 2019 в 10:51

    А почему бы не указать, что 98% начальников лагерей тех времён были лица библейской национальности? Да и к стене скорби, что соорудили в Москве, пора бы приносить фотографии этих начальничков…

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    • 452 348
      ВалерийВячеслав 20 мая 2019 в 11:19

      Попов Б. И., врид. нач., старший лейтенант ГБ с 10.05.1938
      Тарханов Л. А., капитан ГБ, с 16.06.1938 по 17.03.1943. (Еврей)
      Мальцев М. М., инженер-подполковник, с 17.03.1943 по 8.01.1947. (По документам русский. жена еврейка)
      Кухтиков А. Д., полковник, с 8.01.1947 по 15.04.1952. (Национальность скрыта, из тюремных надзирателей и комиссаров)
      Дёгтев С. И., полковник, с 15.04.1952 (По документам русский)
      Фадеев А. Н., и. о. начальника, полковник, с 01.04.1953 по 25.06.1953. (Национальность скрыта)…
      1 августа 1953 года в результате подавления восстания (по официальным данным МВД) было убито 53 и ранено 135 заключённых, из них 83 человека ранены легко. Подавлял восстание генерал НКВД Деревянко Андрей Афанасьевич

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      1
  • 452 348
    Валерий 20 мая 2019 в 11:17

    Снимки словно из пионерского лагеря. До настоящего времени в поселках Воркуты масса заброшенных кладбищ, при отрыве котлованов, места нет без человеческих костей и черепов.

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