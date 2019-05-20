1945. Воркутлаг

Воркутлаг (другие названия Воркутинский исправительно-трудовой лагерь, Воркуто-Печорский ИТЛ, Воркутпечлаг, Воркутстрой) — один из крупнейших ИТЛ в системе Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛаг). В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве.1945. Воркутлаг1945. Воркутлаг. Лагерные ворота1945. Воркутлаг. Барак1945. Воркутлаг. Заключенные в бараке1945. Воркутлаг. Заключенная1945. Воркутлаг. Заключенный1945. Воркутлаг. Заключенные в швейной мастерской1945. Воркутлаг. Заключенные работают в сапожной мастерской1945. Воркутлаг. Гончар1945. Воркутлаг. Заключенные строят барак1945. Воркутлаг. Кухня1945. Воркутлаг. Столовая1945. Воркутлаг. Мужчина заглядывает через окно женской бани1945. Воркутлаг. Строение в лагере1945. Воркутлаг. Угольная шахта

Источник: https://humus.livejournal.com/6632942.html