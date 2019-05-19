Здесь доллар не берут. С помощью чего Китай победил «зелёную зависимость»?

В КНР шаг за шагом избавляются от зависимости к доллару. В числе особенностей — родимая свинина, трудности с обменом и твёрдость национальной валюты. Какие же китайские уроки способна усвоить Россия?

Полтора года назад в Китае (находясь в Гуанчжоу) я не мог поменять доллары. Это был сущий кошмар! В банках при виде зелёных бумажек отворачивались, говоря: «Не принимаем до особых распоряжений». В гостинице помочь отказались. В итоге я поехал через весь город, дабы воспользоваться банкоматом-обменником: есть в Китае и такие. «Автообменник» с пятого раза сосканировал паспорт, затем долго «тормозил»: чем-то ему не нравились купюры. И наконец милостиво выдал мне красные банкноты с портретом Мао Цзэдуна. Сейчас в КНР с обменом всё устаканилось, но, как говорится, кто на молоке обжёгся, тот и на воду дует. Потому в нынешнюю командировку я привёз с собой в основном юани, заранее купленные в Москве. Видно невооружённым глазом — Китай использует любые методы, дабы убрать «зелёного» из обращения. Пока Россия тщетно пытается избавиться от доллара США в экономике, у Китая, пусть и не без усилий, это давно получилось. И каким же, интересно, образом?

Рецепт № 1: больше свиней

По приезде в КНР создаётся впечатление, что в мире не осталось никаких других денег, кроме юаня. Самые богатые китайцы не считают свои доходы в долларах. Государственная авиакомпания «Эйр Чайна» устанавливает цены на билеты, не исходя из колебаний курса евро (как родимый «Аэрофлот» и другие российские перевозчики), а сугубо в национальной валюте. Даже в дьюти-фри в международных аэропортах цены только в юанях. В соседние государства обязательно ездят с «жэньминби» («народные деньги», как на китайском официально называется валюта КНР) — туристы из Поднебесной не берут с собой доллары, как граждане России, отправляясь в Таиланд, Турцию или Индонезию. В обменниках этих стран охотно принимают юани.

Главное, чего добилось правительство Китая, — его жители спокойны за будущее «жэньминби». Китайцы не переживают, что завтра придётся бежать в банк и стоять в очереди за долларом. 21 год назад, в 1998 году, бакс стоил 8,30 юаня, сейчас — 6,73: то есть доллар США в Китае ещё и падает. Зато российский рубль за это же время обесценился в 10 (!) раз. Китайцам можно только позавидовать.

— Важнейшая вещь, позволяющая флегматично относиться к доллару, — Китай давно и полностью ушёл от импорта, — объясняет финансовый консультант из Шанхая Вэй Лунван. — Если 5 лет назад Россия закупала на Западе продуктов питания на миллиарды «зелёных», КНР уже давно лидирует в производстве еды — у нас самый большой в мире улов рыбы, мы производим больше всех свинины, яблок, овощей. Только в последнее время стали приобретать за границей рис, но и то за юани, а не за доллары. А ведь между тем территория Китая меньше России почти в два раза, у китайцев нет такого количества пахотных земель и пастбищ для скота. Кроме того, мы лидируем в производстве телефонов, телевизоров и стиральных машин. Все автомобили ведущих марок производятся в КНР, свой автопром мы подняли в кратчайшие сроки — выпускаем больше машин, чем США и Япония, вместе взятые. Китаю реально не нужна иностранная валюта. Еда своя есть, фабрики произведут что угодно, а технологии… Будем циничны — их можно украсть. Шпионаж — норма жизни.

Рецепт № 2: не знать доллар

Я провожу эксперимент по покупке долларов в банке Шанхая. Не тут-то было. Раньше туристам разрешалось разово приобрести 500 «зелёных» — теперь, оказывается, это правило не действует. Нужно быть резидентом Китая, вести тут бизнес, платить налоги, только тогда позволено менять валюту. Граждане КНР могут купить 50 тыс. долларов в год, и каждый раз самый безобидный обмен чреват заполнением дикого количества бумаг со штампами и подписями. Правительство Китая делает вид, что доллара в принципе не существует, и стремится максимально ограничить участие американских денег в повседневной жизни китайцев. Под конец поездки, когда у меня почти закончились юани, я попросил таксиста взять за проезд 10 долларов. Он долго вертел бумажку перед лицом, а потом тяжело вздохнул, выключил счётчик и повёз меня в ближайший банк — обменивать «дикую, непонятную» купюру.

Фактически в Китае настоящий СССР — население толком не знает, как выглядят доллары, и не в курсе, что с ними делать. Представить, что здесь бабушки-пенсионерки хранят баксы в чулках или под матрасом (привычное дело у нас), физически невозможно. Повторюсь, главное в стабильности юаня — люди верят в свою национальную валюту. Они не представляют, как она вдруг может обесцениться.

Рецепт № 3: стройте дороги

— Только на торговле с США Китай зарабатывает 350 млрд долларов в год, — рассказывает пекинский экономист Сунь Хэбэй. — Эти деньги расходуются, а не лежат в загашнике, как сотни миллиардов «зелёных» в Фонде национального благосостояния РФ. Посмотрите, сколько у нас за последние 10 лет построили линий скоростных поездов, шоссе, аэропортов. В окрестностях мегаполисов воздвигают целые города-«призраки», хотя жильё там годами стоит пустым. С одной стороны, это выглядит несколько пугающе, а с другой — лучше расходовать деньги: население-то растёт, квартиры ещё пригодятся. Кроме того, Китай вкладывает доллары по всему миру — в той же Латинской Америке и Африке, скупая целые страны, массу крупных компаний приобрёл в Европе. России в своё время отказали в покупке концерна «Опель», и больше вы таких попыток не предпринимали. Напрасно. Китай раньше копил резервы в долларах США, но в 2014-м изменил эту стратегию, предпочитая инвестиции за границей. В планах — полностью отказаться от использования доллара в международной торговле. Тогда в будущем самые страшные санкции США не навредят нашей экономике.

Мне уезжать на следующий день, и после ужина в шанхайском кафе я пытаюсь оставить на чай пару долларов. «Нет, спасибо, — вежливо отвечает официант. — Если у вас нет юаней, лучше вообще ничего не надо».

Тут можно серьёзно спорить о методах, которые Китай использует, дабы «вытолкнуть» доллар из своей страны, тем не менее они действуют. Разумеется, КНР пока необходим «зелёный»: недаром правительство Поднебесной держит средства в американских долговых облигациях — на целый триллион (!) долларов. Но это уже другой вопрос. Мы серьёзно зависим от курса американской валюты, а Китай при желании может обрушить его, если продаст облигации, одним махом доведя валюту США до стоимости резаной бумаги. Однако не делает этого: китайцам выгодно играть с долларом. У России всё иначе. Едва обвалился рубль, как наши продукты подорожали в два раза, словно их производят в Америке.

Хорошие или плохие у нас отношения с США — неважно, факт, что от привычки к «зелёному» нужно отказываться, и чем скорее, тем лучше. Правда, если брать на вооружение китайский опыт, придётся сначала сделать сильной экономику. Только тогда наши соотечественники станут уважать рубль, есть российские продукты, ездить на своих крутых автомобилях по замечательным дорогам. А это, похоже, будет весьма нескоро.