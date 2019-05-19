Вечером в сквер приехала съёмочная группа BBC
08:30. 19 мая 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ещё ранее штаб Навального отчитался о приезде активистов из Челябинска. Плюс приехали активисты из Удмуртии.
Резавшая руки в кровь на камеры молодая пара прилетели из Москвы.
Приковавшая себя цепью к дереву активистка – из Питера.
Поддержать протестующих прилетел из Питера и блогер Руслан Соколовский, ранее осуждённый за глумление в Храме на крови.
Сотни профессиональных протестующих со всей страны разом нашли средства на авиа и ЖД билеты, гостиницы, питание и прилетели на Урал. А все вместе это называется "жители Екатеринбурга защищают сквер".
Резавшая руки в кровь на камеры молодая пара прилетели из Москвы.
Приковавшая себя цепью к дереву активистка – из Питера.
Поддержать протестующих прилетел из Питера и блогер Руслан Соколовский, ранее осуждённый за глумление в Храме на крови.
Сотни профессиональных протестующих со всей страны разом нашли средства на авиа и ЖД билеты, гостиницы, питание и прилетели на Урал. А все вместе это называется "жители Екатеринбурга защищают сквер".
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8801674.html
У омона тоже есть свои герои, мало их из ебурга, пацаны со всей глухой безработной веси, гоняли толпу на болотной, во владике и тд. Профи должны бится с профи это нормально. Но пока сибиряки не приедут окончательной победы не будет у любой стороны конфликта.