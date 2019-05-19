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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 мая 2019

13:47. 19 мая 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Оружие для Сараджа



Турция отправила в Триполи большой груз оружия для нужд правительства Сараджа.
Поставляются бронеавтомобили, противотанковые ракеты, пулеметы, легкое стрелковое оружие, различные боеприпасы.
Часть поставок морем и воздухом (в аэропорт Митига) оплачивается Катаром.
Особенность текущей версии ливийской войны заключается в том, что Хафтар и Сарадж фактически открыто получают оружие от группировок иностранных государств. Хафтар получает оружие от Египта, ОАЭ, России, Франции, Саудовской Аравии. Сарадж получает оружие от Турции, Катара, Италии.











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На фронте к югу от Триполи сохраняется патовое положние. Хафтар так и не смог занять район Азазии и Свани и возобновить продвижение через лагерь Ярмук и Айн-Зару к южным кварталам столицы.
Правительственные войска не смогли перерезать дорогу Гарьян-Каср-бин-Башир, а также отбить район международного аэропорта.
Подвижки с обеих сторон носят локальный характер, что скорее выгоднее Сараджу, так как план блицкрига ЛНА сорван, а поставки оружия для GNA гарантируют возможность длительного сопротивления в районе столицы + нарастание международного давления на Хафтара.


Новая версия "бронетачанки".


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Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО)

Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна

Начиная с 23 марта 2019 и по сегодняшний день через пункт пропуска беженцев «Джлеб» на территорию Сирии из лагеря Рукбан уже вернулось практически 13 тысяч человек.

И если исходить из первоначальных оценок ООН о численности содержавшихся в лагере, то она сократилась на добрую треть. При этом стоит отметить, что динамика исхода имеет тенденцию к нарастанию. Если за первый месяц вышло чуть более пяти тысяч, то за следующие три недели уже почти восемь тысяч. 

А это уже звоночек, и довольно громкий. Штаты и их прихвостни из «Джейш Магавир ат-Таура» уже засуетились. Думается, что не без одобрения хозяев, боевички сообразили подобие полиции, свод неких правил и наказаний за их нарушение, закрыли для движения все выходы кроме центрального и запретили передвижение транспорта по всей территории лагеря. Добавим сюда препятствование США въезду в 55 мильную зону автобусных колон собранных правительством САР.

Однако динамика исхода из Рукбана говорит, что осознание возможности вернуться к нормальной жизни в своем доме, отправить детей в школу, возделать землю, найти заработок превалирует над трудностями перехода до пункта пропуска для все большего числа вынужденных постояльцев лагеря. Пусть сравнивать эту динамику со снежным комом, катящимся с горы было бы преувеличением, но старая телега все же покатилась.

Даже если количество проходящих через пункт пропуска «Джлеб» не будет нарастать, а сохранится на этом уровне, то через пару месяцев в Рукбане останутся только боевики да члены их семей, причем только самых глупых из них.

Тех, кто не воспользуется ситуацией и не отправит своих близких подальше из этой клоаки. А база группировки «Джейш Магавир ат-Таура» лагерем беженцев уже считаться не сможет, следовательно, и гуманитарной халявы больше не будет. 

А коль международные гуманитарные организации бандитов кормить перестанут, придется американцам делать это самим. База в 200 человек будет вынуждена содержать банду в 6–8 тысяч ртов, что весьма накладно. А тратить деньги впустую янки не любят, надо будет отрабатывать. Придется боевичкам вспомнить чего ради эту их «свободную армию» создавали и тренировали. 

А вероятный вектор приложения даже придумывать не надо, он нисколько не изменился. Дестабилизация обстановки в южных провинциях актуальна для американо-израильского картеля как никогда. 

Причем отвлечение внимания от Идлибской зоны самый малый из бонусов. Гораздо важнее мотивировать сохранение своего присутствия, дискредитировать усилия правительства САР и России по мирному урегулированию в регионе. А наиболее вероятным направлением проникновения станут граничащие с Иорданией территории на юго-востоке Эс-Сувейды. 

Так что друзским отрядам самообороны и армейским подразделениям не помешало бы вспомнить, как совместными усилиями им удалось не допустить войну на большую часть провинции, и чем быстрее получится консолидироваться для отражения назревающего удара врага, тем лучше. Если запереть этих нахлебников в 55 мильной зоне, они рано или поздно попросту съедят своих хозяев.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна
Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна
Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна
Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна
Сирия: у американских банд проблемы (ФОТО) | Русская весна

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СРОЧНО: Над Сирией сбиты неопознанные объекты

СРОЧНО: Над Сирией сбиты неопознанные объекты | Русская весна

Системы ПВО Сирии перехватили неопознанные объекты над югом страны.

Объекты были запущены с территории Голанских высот, оккупированных Израилем.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу силы ПВО обнаружили и перехватили вражеские цели, идущие со стороны Кунейтры.

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Метки: главное, компиляция

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