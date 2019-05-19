Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 мая 2019

Начиная с 23 марта 2019 и по сегодняшний день через пункт пропуска беженцев «Джлеб» на территорию Сирии из лагеря Рукбан уже вернулось практически 13 тысяч человек.

И если исходить из первоначальных оценок ООН о численности содержавшихся в лагере, то она сократилась на добрую треть. При этом стоит отметить, что динамика исхода имеет тенденцию к нарастанию. Если за первый месяц вышло чуть более пяти тысяч, то за следующие три недели уже почти восемь тысяч.

А это уже звоночек, и довольно громкий. Штаты и их прихвостни из «Джейш Магавир ат-Таура» уже засуетились. Думается, что не без одобрения хозяев, боевички сообразили подобие полиции, свод неких правил и наказаний за их нарушение, закрыли для движения все выходы кроме центрального и запретили передвижение транспорта по всей территории лагеря. Добавим сюда препятствование США въезду в 55 мильную зону автобусных колон собранных правительством САР.

Однако динамика исхода из Рукбана говорит, что осознание возможности вернуться к нормальной жизни в своем доме, отправить детей в школу, возделать землю, найти заработок превалирует над трудностями перехода до пункта пропуска для все большего числа вынужденных постояльцев лагеря. Пусть сравнивать эту динамику со снежным комом, катящимся с горы было бы преувеличением, но старая телега все же покатилась.

Даже если количество проходящих через пункт пропуска «Джлеб» не будет нарастать, а сохранится на этом уровне, то через пару месяцев в Рукбане останутся только боевики да члены их семей, причем только самых глупых из них.

Тех, кто не воспользуется ситуацией и не отправит своих близких подальше из этой клоаки. А база группировки «Джейш Магавир ат-Таура» лагерем беженцев уже считаться не сможет, следовательно, и гуманитарной халявы больше не будет.

А коль международные гуманитарные организации бандитов кормить перестанут, придется американцам делать это самим. База в 200 человек будет вынуждена содержать банду в 6–8 тысяч ртов, что весьма накладно. А тратить деньги впустую янки не любят, надо будет отрабатывать. Придется боевичкам вспомнить чего ради эту их «свободную армию» создавали и тренировали.

А вероятный вектор приложения даже придумывать не надо, он нисколько не изменился. Дестабилизация обстановки в южных провинциях актуальна для американо-израильского картеля как никогда.

Причем отвлечение внимания от Идлибской зоны самый малый из бонусов. Гораздо важнее мотивировать сохранение своего присутствия, дискредитировать усилия правительства САР и России по мирному урегулированию в регионе. А наиболее вероятным направлением проникновения станут граничащие с Иорданией территории на юго-востоке Эс-Сувейды.

Так что друзским отрядам самообороны и армейским подразделениям не помешало бы вспомнить, как совместными усилиями им удалось не допустить войну на большую часть провинции, и чем быстрее получится консолидироваться для отражения назревающего удара врага, тем лучше. Если запереть этих нахлебников в 55 мильной зоне, они рано или поздно попросту съедят своих хозяев.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»