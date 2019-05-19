Рождение, жизнь, смерть легендарного ЗИСа

В июне 1923 года Госплан СССР утвердил производственное задание заводу на 1923 — 1927 годы. Однако только в марте 1924 году на завод поступило конкретное правительственное задание на изготовление первых советских грузовиков.

Для эффективной и конкурентной работы своих промышленных и сельскохозяйственных предприятий купцы-старообрядцы Кузнецовы и Рябушинские 2 августа 1916 года в Тюфелевой роще заложили автомобильный завод АМО (Автомобильное московское общество), который к марту 1917 года должен был выпустить 150 полутора тонных грузовиков «Ф-15» по лицензии итальянской фирмы «ФИАТ». Трудности военного времени и слабость станкоинструментальной базы страны сорвали планы строительства завода в намеченные сроки. Тем не менее, Рябушинские закупили в Италии комплекты автомобилей «Ф-15», что обеспечило сборку 432 грузовиков в 1917 году, 779 — в 1918 году и 108 автомобилей — в 1919 году. Однако, завод для изготовления и сборки собственных автомобилей достроен не был. Виною тому стали Октябрьская революция и гражданская война. Национализация недостроенного завода (15 августа 1918 года) зафиксировала экспроприацию собственности акционеров АМО. Недостроенное предприятие по существу превратилось в крупные мастерские, где ремонтировались автомобили и другая техника.

Легендарный автомобильный завод за свою историю имел несколько названий . Автомобильное московское общество (АМО) с 1916 года, 1-й Государственный автомобильный завод с 1925 года, Завод имени Сталина с 1931 года (ЗИС), Завод имени Лихачёва с 1956 года (ЗИЛ), Открытое Акционерное Московское Общество «Завод имени Лихачёва» с 1992 года (АМО ЗИЛ).



1924 — 1931

1 ноября 1924 года был собран первый полуторатонный грузовик АМО-Ф-15, а 7 ноября десять машин приняли участие в параде. Эту дату принято считать днём рождения советского автомобилестроения.

В 1925 году завод был переименован в 1-й Государственный автомобильный завод.

В 1927 году завод возглавил Ивана Лихачёв, с именем которого связано интенсивное развитие предприятия.

В начале 1927 Автотрест, которому подчинялся завод, принял решение о реконструкции завода. Объектом производства был выбран грузовик американской автосборочной фирмы «Автокар» грузоподъемностью 2,5 т. При этом планировался массовый выпуск грузовиков конвейерным способом.

В 1931 пуск завода после реконструкции и 1 октября этого же года заводу присвоено имя Сталина. 25 октября 1931 года был пущен первый отечественный сборочный автомобильный конвейер, с которого сошли первые 27 грузовиков АМО-3.

1931 — 1933

К лету 1933 года грузовик АМО-3 был модернизирован, его грузоподъёмность была повышена до 3 тонн.

21 августа 1933 года Совнарком СССР принял решение о второй реконструкции завода, которая была направлена на расширение перечня моделей автомобилей.

1934

В 1934 году началось производство автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-6.

Грузовик ЗИС-5 стал этапной моделью в истории завода не только потому, что был первым действительно массовым автомобилем и стоял на производстве 15 лет. На базе автомобиля ЗИС-5 было разработано 25 разновидностей и модификаций автомобилей, 19 из которых были поставлены на производство.

1936 —1941

В 1936 году (3 ноября) началась конвейерная сборка первого отечественного семиместного лимузина ЗИС-101, основой которого стала конструкция американского легкового автомобиля «Бьюик» по натурному образцу (без покупки у фирмы чертежей).

С 1936 по 1941 годы завод сосредоточил усилия на увеличение выпуска грузовиков с газогенераторными установками ЗИС-21 и полугусеничных автомобилей ЗИС-22, ЗИС-42, а также автобусов ЗИС-8 и ЗИС-16 (все на базе ЗИС-5).

1941 — 1948

Наступление немецких войск на Москву осенью 1941 года вынудило эвакуировать значительное количество людей и оборудования в Ульяновск, Миасс, Челябинск и Шадринск. В октябре 1941 года завод был подготовлен к уничтожению и не работал.



Однако после успешного подмосковного наступления Красной Армии зимой 1941 — 1942 годов ЗИС понемногу начал набирать обороты и с июня 1942 года с конвейера стали сходить военные грузовики ЗИС-5В (упрощённые), полугусеничные тягачи ЗИС-22, ЗИС-42, выпускалось вооружение для фронта (минометы, автоматы, мины, снаряды и прочее).



За годы войны было изготовлено около 100 тысяч грузовиков ЗИС-5В, ЗИС-42, ЗИС-42М, санитарных автобусов ЗИС-16С. В октябре 1944 года завод был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

19 сентября 1942 года были начаты работы по созданию правительственного лимузина высшего класса ЗИС-110.

Бронированный автомобиль, изначально получивший индекс ЗИС-110С, после модернизации бронекорпуса и облегчения автомобиля на 400 кг. стал именоваться ЗИС-115, он то и пошёл в серию с декабря 1949 года. Таких лимузинов, по разным оценкам, было сделано около 32 экземпляров. Самой важной персоной, для которой предназначался ЗИС-115, был сам Иосиф Виссарионович…

Это был один из лучших представительских автомобилей.

Внешне ЗИС-115 практически не отличается от обычного ЗИС-110, однако определить его можно по наличию центральной противотуманной фары, двум спецсигналам, увеличенному размеру шин без белых боковин, большому вырезу заднего крыла с внешней стороны под установку больших колес и по «мутноватым» стеклам.

Рабочий объём форсированного 8-цилиндрового двигателя от ЗИС-110 составлял 6 литров. Мощность стандартного мотора повысили до 162 лошадиных сил. Шестиметровый лимузин весом в 4280 кг мог развить скорость в 120 км/ч, правда, расход топлива был диким: 27,5 литров на 100 км пути.



Для условий работы в средней полосе СССР на скоростных режимах двигатель снабжался системой охлаждения смазки. Для контроля температуры был установлен аэротермометр, выведенный на отдельный щиток с красным сектором предельной температуры.



Для работы в горной местности двигатель имел усиленную систему водяного охлаждения, специальные шкивы коленчатого вала, специальные вентиляторы, а также, дополнительные генераторы, обеспечивающие повышенные обороты вентилятора и водяного насоса.

Боковые стекла в дверях толщиной 75 мм и весят почти центнер. Их подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, а спуск — специальным барашком. Кроме обычных дверных замков, обе задние и правая передняя дверь снабжены цепочками, гарантирующими невозможность случайного открытия на ходу.



Отличительной особенностью салона этой машины от базовой модели ЗИС-110 является отсутствие стеклянной перегородки между местом водителя и пассажирским салоном. Существует легенда, что Сталин, посещая завод, бросил фразу:

«У меня нет секретов от народа и перегородку можно не ставить».

В 1946 году началась третья реконструкция ЗИСа. Она предназначалась для постановки на производство первой послевоенной продукции завода: грузовых автомобилей ЗИС-150 (1947 год) и грузовых автомобилей повышенной проходимости ЗИС-151 (1948 год).

1949 — 1957

В 1949 году на смену городскому автобусу ЗИС-154 пришёл городской автобус ЗИС-155. Автобус был выполнен на базе основных агрегатов автомобиля ЗИС-150 и автобуса ЗИС-154.

С 30 апреля 1950 года завод начал выпускать холодильники, а с января 1951 года приступил к производству велосипедов, производство которых прекратилось в 1959 году

В 1950 году завод приступил к производству оборонной техники — бронетранспортеров ЗИС-152 и автомобилей-амфибий ЗИС-485 (1952 — 1958 годы)

В начале 1953 года на заводе было создано специальное управление по проектированию первого китайского автозавода. Специалисты ЗИСа в Чанчуне помогли китайцам пустить в производство первый китайский грузовик «Цзефан» (копия ЗИС-150).

В 1954 году по настоянию маршала СССР Г.К. Жукова на заводе организуется специальное конструкторское бюро для создания особой автомобильной техники, предназначенной для мобильных ракетных систем. Начальником и главным конструктором СКБ был назначен Грачёв..

В 1955 году на производство был поставлен первый отечественный междугородный автобус ЗИС-127.

Постановление ЦК Компартии «О преодолении культа личности и его последствий» было напечатано в советских газетах 30 июня 1956 года по инициативе тогдашнего главы СССР Никиты Хрущева, и было призвано выразить позицию части тогдашней постсталинской «элиты» к бывшему советскому вождю. Череда переименований пронеслась по всему Советскому Союзу, не избежал этого и ЗИС.

26 июня 1956 года, ранее официальных публикаций о культе личности Сталина, завод был переименован и получил имя Лихачёва. Поэтому в дальнейшем автомобили стали иметь аббревиатуру «ЗИЛ».

В 1956 году были собраны по два первых опытных образца грузовых автомобилей второго послевоенного поколения — ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.

В 1957 году на производство поставлен автомобиль ЗИЛ-164 — ЗИЛ-164А взамен ЗИС-150. На автомобиле был установлен модернизированный двигатель, новый задний мост со штампованной балкой.

1958

В 1958 году вместо автомобиля ЗИЛ-151 стал собираться трехосный полноприводный автомобиль ЗИЛ-157, который в народе называли «Труман». Автомобиль был оснащён устройством для регулирования давления воздуха в шинах колес и односкатной ошиновкой. Линия легковых машин после автомобиля ЗИС-110 была продолжена в 1958 году правительственным лимузином ЗИЛ-111.

1964

В 1964 году начато массовое производство ЗИЛ-130. Совершенствование конструкции грузовиков ЗИЛ-130 продолжалось до конца 1970 г. и пополнилось такими модификациями как северные, экспортные, тропические, газобаллонные и т.д.

1967

К категории полноприводных автомобилей к третьему поколению относится 3,5-тонный грузовик ЗИЛ-131 (6х6), унифицированный с серией «130» и выпускавшийся с 1967 года. В связи с изменениями в двигателе и ходовой части в 1987 году автомобилю присвоен индекс ЗИЛ-131Н.

В 1967 г. были спроектированы и производились (штучно) поисково-эвакуационные установки (ПЭУ-1) для поиска и эвакуации спускаемых космических объектов и космонавтов.

В 1967 г. СССР впервые принял участие в 8 Международной «Неделе автобусов» в городе Ницце, где комфортабельный автобус малого класса «Юность» ЗИЛ-118 завоевал 12 призов. Автобус изготавливался штучно по отдельным заказам. Серийного производства автобуса организовать не удалось.

1971 — 1979

13 июля 1971 года ЗИЛ стал Производственным Объединением (ПО ЗИЛ), в состав которого вошли 17 заводов.

В 1974 году на главном конвейере был собран миллионный ЗИЛ-130.

В 1975 году на ЗИЛе наладили производство нового поколения 3-х осных автомобилей ЗИЛ-133Г1 (6×4) грузоподъёмностью 8 т, к которым с 1977 года добавилась 10-тонная модель ЗИЛ-133Г2 полной массой 17,2 т. Их оборудовали стандартным 150-сильным двигателем V8, 5-ступенчатой коробкой передач, гипоидной главной передачей и балансирной подвеской задних колес на полуэллиптических рессорах.

1979 — 1991

С 1979 года взамен ЗИЛ-133Г2 выпускались грузовики ЗИЛ-133ГЯ на которых устанавливались дизельный двигатель КамАЗ-740 Камского автозавода (210 л.с), 10-ступенчатая коробка передач, усиленные передние рессоры.

Большую роль завод сыграл в судьбе КАМАЗа. На ЗИЛе были спроектированы литейный и автосборочный корпуса, а созданные образцы грузовиков легли в основу модельного ряда автомобилей из Набережных Челнов.

Начавшаяся в 1982 году последняя и самая крупная реконструкция завода совпала с кардинальными изменениями в экономике страны.

В 1990-е годы производство грузовиков ЗИЛ-130 (ЗИЛ-431410) и ЗИЛ-131Н было переведено на Уральский автомоторный завод (УАМЗ) в Новоуральске под Екатеринбургом.

В начале 90-х годов ранее засекреченное производство специальных вездеходов было преобразовано в ОАО «Вездеход ГВА». В его название вошли инициалы создателя вездеходной техники Грачёва. Наиболее интересными являются аварийно-спасательные амфибии «Синяя птица».



Они предлагались в грузовом и грузопассажирском исполнениях ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061 (6х6) с бензиновыми или дизельными двигателями мощностью 136 — 185 лошадиных сил, бортовой 10-ступенчатой трансмиссией, независимой торсионной подвеской, дисковыми тормозами, стеклопластиковыми кузовами, оборудованными радионавигационными приборами и средствами спасения.

1992 — 1996

В декабре 1991 года развалили СССР, и порвались многолетние внутрисоюзные связи. Новые условия периода перестройки, потеря важных рынков, сбои в кооперационных связях и фактическое прекращение поступления военных заказов заставили ЗИЛ в корне пересмотреть свою политику и начать приспосабливаться к «рыночным принципам ведения хозяйства».



В первое время это привело к резкому падению спроса на все серийные грузовые автомобили и поставило завод на грань банкротства. Одновременно начались активные поиски выхода из создавшегося положения, в результате которых вся производственная программа была пересмотрена и расширена. Этому способствовала и конкуренция со стороны иностранных фирм, которую ранее ЗИЛ никогда не испытывал.

23 сентября 1992 года ПО ЗИЛ было приватизировано первым в отрасли и одним из первых из числа крупнейших предприятий России и преобразовано в Открытое Акционерное Московское Общество «Завод имени Лихачёва» (АМО ЗИЛ) с сохранением торговой марки «ЗИЛ». Общее собрание акционеров избрало новый в истории завода орган управления — Совет директоров. Кроме головного завода, оно включало 30 дочерних предприятий.



Одним из его акционеров стало правительство Москвы, которому в настоящее время принадлежит контрольный пакет акций.

Конъюнктура рынка изменилась, нужны были грузовики грузоподъёмностью не более трёх тонн, рассчитанные на мелких предпринимателей и преимущественное использование в городах для доставки малых партий грузов, и большегрузные грузоподъёмностью свыше 10 тонн.

В 1992 году был разработан новый 3-х тонный малотоннажный автомобиль полукапотной компоновки ЗИЛ-5301.

Имя «Бычок» этому автомобилю дал мэр Москвы Лужков.

1996 — 1998

Автомобили семейства ЗИЛ-5301, оказавшиеся проще и дешевле иностранных аналогов, вполне удовлетворяли потребности российских покупателей.

В 1996 году был представлен магистральный седельный тягач ЗИЛ-6404 (6×4) с 410-сильным дизелем ЯМЗ-7511 и спальным отсеком, способный буксировать автопоезда полной массой до 40 тонн со скоростью 105 км/ч.

В 1998 году на производство был поставлен автомобиль ЗИЛ-432720 (4х4) с колесной базой 3340 мм. Шасси ЗИЛ-432722 предназначается для монтажа специализированных надстроек коммунально-дорожных служб.

1999 — 2002

Кардинальные реформы в России 90-х годов существенно отразились на положении ЗИЛа. Первоначальная ставка на тесное сотрудничество в области тяжёлых грузовиков и дизелей с фирмами «Кенворт», «Катерпиллар», «Вольво» и «Рено» особого успеха не принесла.

С 1999 года выпускались новые 10-тонные грузовики ЗИЛ-6309 (6×4) и самосвал ЗИЛ-6409 с 195-сильным дизельным двигателем ЯМЗ-236А массой до 40 тонн со скоростью 105 км/ч.

В 1999 году было изготовлено 13745 «бычков», что составило 63,4% общего производства завода.

К концу XX века АМО ЗИЛ выпускал автомобили более чем в 120 вариантах и предлагал их с кузовами и надстройками, которые выпускали 100 предприятий России и стран СНГ, а комплектующие для них изготовляли 800 заводов и мастерских. В 1998 — 2000 годах ЗИЛ выпускал по 20 — 22 тыс. грузовиков — это в 10 раз меньше его потенциальных возможностей.

2003 — 2014

В 2003 году освоено производство автомобилей ЗИЛ-433180 и ЗИЛ-432930 с дизельными двигателями с повышенными мощностными показателями Минского моторного завода Д-260.11Е2 (180 л.с.) и Д-245.9Е2 (136 л.с.), которые имеют сертификаты соответствия норм Евро-2.

В 2014 году производство капотных грузовиков ЗИЛ-432940 с новым стеклопластиковым интегральным оперением кабины и рядом усовершенствований (новые сиденья с подголовниками и встроенными ремнями безопасности, электростеклоподъёмники, дверные замки с возможностью дистанционного управления, люк в крыше, место для установки тахографа, новые рессоры наладило ООО «ЗИЛ», созданное на территории автосборочного производства на временном участке, для которого сохранено необходимое оборудование.



Сборка ведётся без конвейера, на стапелях, с использованием покупных агрегатов. Первая партия была отправлена на экспорт в Казахстан. Фирма не имеет отношения к самому заводу, только арендует помещения.

Закрытие завода

Было принято решение снести все цеха ЗИЛа, однако, в конце 2014 года группа энтузиастов арендовала и, тем самым, спасла от разрушения механосборочный цех № 6. Впоследствии эта группа энтузиастов организовала ООО «МСЦ 6 АМОЗИЛ».

Также продолжает свою деятельность МСЦ 6 (цех по сборке представительских лимузинов). В 2013 году он стал независимым ООО «МСЦ 6 АМОЗИЛ», которое на арендованных площадях цеха продолжает осуществлять ремонт и реставрацию легковых автомобилей, а также осуществляет сборку новых лимузинов из имеющихся запасов деталей. Фирма принимала участие в Московском международном автосалоне 2016 года. По состоянию на столетие завода 2 августа 2016 года «МСЦ 6 АМОЗИЛ» — это последний живой осколок ЗИЛа.

В 2015 году продолжился снос корпусов завода. В 2015 годы большинство цехов завода демонтированы. Также в 2015 году был уничтожен музей истории ЗИЛа с мемориальным кабинетом Лихачёва.

В 2016 году при строительстве МЦК были снесены оставшиеся цеха, которые были выстроены вдоль железнодорожного полотна, находившиеся на западе от железной дороги. С восточной стороны ещё остались производственные цеха, но производство автомобилей на них прекращено, большинство находится в разрушенном состоянии. Возведены уже несколько завершенных каркасов нового жилого комплекса на бывшей территории завода.

В сентябре 2016 года Завод имени Лихачева выпустил последний в своей истории грузовой автомобиль.

Проблемы, ошибки и недостатки конструкции, как тормоз развития

Как же получилось, что рождённый первым, первым и умирает? Ведь и КамАЗ, и УралАЗ, и ГАЗ, появившиеся позже и получавшие от ЗИЛа поддержку и помощь, вполне себе здравствуют, а по сравнению с ЗИЛом так и вовсе процветают… Единую и однозначную причину тому обозначить не представляется возможным — это целый комплекс причин, обстоятельств и событий.

Удар первый: КамАЗ

Как ни странно, но, пожалуй, первая «ошибка пилота», которая сыграла немалую роль в последующем «сваливании в штопор» мощного завода — это постановление Совета Министров СССР «О строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах», принятое еще 46 лет назад, в 1969 году.

Именно это решение о создании нового производственного объединения привело к тому, что все наработки по созданию абсолютно нового грузовика бескапотной компоновки с новой, более комфортабельной кабиной были переданы на новорожденный КамАЗ, оставив ЗИЛ фактически ни с чем, поскольку именно на новинку были направлены все конструкторские мощности и все главные надежды.



История, до боли похожая на ИжАвто и АЗЛК, которые отошли на второй план после появления Волжского автозавода. Но вернемся к нашему герою… ЗИЛ-170 должен был планомерно сменить на конвейере устаревающий ЗИЛ-130 и стать новым бестселлером и новой ступенью развития завода.



При его разработке также было решено отказаться от создания нового двигателя, так как его предоставлял Ярославский моторный завод, а это означало значительное сокращение временных и материальных издержек. Однако к 1976 году от ЗИЛ-170 на самом ЗИЛе остались только воспоминания: на КамАЗ было отдано все, включая конструкторскую документацию. В результате в 80-х завод остался со «старичком» ЗИЛ-130 и двумя давно замороженными проектами — ЗИЛ-133 и ЗИЛ-169.

Делать было нечего, оставалось лишь достать из заросших пылью архивов старые проекты и продолжить работу над ними. Эта работа заняла более десяти лет, и только к 1985 году удалось начать производство ЗИЛ-169, который к тому моменту получил новый индекс — ЗИЛ 4331. Модель получила угловатый дизайн, шестилитровый бензиновый двигатель, которому позднее составил компанию дизельный, и пятиступенчатую коробку передач. Ещё некоторое время потребовалось, чтобы вывести производство новой машины на полную мощность.

Удар второй: новые экономические реалии 90-х

Но тут произошло следующее неприятное событие — развал Советского Союза. Для компании это обернулось распоряжением Правительства РФ от 01.06.1992 «О приватизации производственного объединения ЗИЛ», согласно которому она превратилась в акционерное общество открытого типа.

Сказано — сделано, и акции ЗИЛа быстро нашли своих хозяев, крупнейшим из которых стал Фонд имущества города Москвы. В 1992 году ещё никто не верил, что завод, дающий работу сотне тысяч человек, может угаснуть. Но, помимо приватизации, были и другие проблемы: спад покупательского спроса, сокращение числа военных заказов и разрушение налаженных при СССР связей. Всё это ставило завод имени Лихачева буквально в условия выживания.

К 1996 году на ЗИЛе была разработана, по сути, последняя полностью новая модель — «трехтонка» ЗИЛ-5301 «Бычок». Он был оснащён слегка модернизированной кабиной от «старшего» ЗИЛ-4331 и тракторным двигателем ММЗ на «тяжёлом» топливе. На момент своего появления он был выгоден своей простотой и дешевизной, и рынок его принял.



Впоследствии производство было перенесено в Саратовскую область, на вновь основанное ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ».

Но «Бычок» не помог

Дальнейшая история предприятия — это череда красочно обещаемых взлётов («вот-вот взлетит!») и реального постоянного снижения, а точнее — падения. Для понимания масштабов можно посмотреть на цифры продаж: в 2001 году предприятие продало 16 458 автомобилей, в 2002-м — 12 113, в 2004-м было выпущено 12 763 автомобиля, а в 2005-м — 6 943.



В дальнейшем производство падало до сотен, а затем и до десятков: 1 265 машин в 2011 году, 985 в 2012-м и наконец, 95 в 2013 году. Девяносто пять автомобилей в год, и это на заводе, производившем их ежегодно по двести тысяч!

Агония

В 2004 году по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова и при полной финансовой поддержке столичного Департамента имущества было организовано новое предприятие AMO Plant, расположившееся в Литве и нацеленное на производство автобусов и тракторов с учётом специфики местного рынка. О его успешности тоже можно судить по «безудержной» производительности: к 2012 году завод собрал 15 автобусов и 54 трактора (из готовых минских машинокомплектов).



Неудивительно, что в 2012 году встал вопрос о его продаже, при которой планировалось выручить около 20 миллионов евро при затратах в 30 миллионов, а в 2014 году было возбуждено дело о его неплатежеспособности.

Тем временем сам ЗИЛ уже не могли спасти отдельные проекты, связанные даже не с разработкой принципиально новых машин, а с простой установкой новых кабин на раму ЗИЛ-130, такие как ЗИЛ-4329 с китайской кабиной и неизменными минскими дизелями. Возрождение требовало новизны. Новизны было взять уже неоткуда.

Жизнь предприятия в 2010-х годах фактически превратилась в распродажу того, что ещё можно было бы распродать: запчасти, машины, ненужное оборудование — всё шло с молотка для периодических выплат работникам и погашения прочих долгов. Дилерская сеть была практически разрушена, да и потребителей, жаждущих что-то приобрести, было немного. Ещё одним небольшим «глотком воздуха» были периодические закупки городскими властями спецавтомобилей для коммунальных и пожарных служб.

В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин отстранил от должности директора ЗИЛа в связи с обвинением в отмывании денег, воровстве и разграблении предприятий. По словам мэра, глава завода ежегодно получал зарплату в размере 250 миллионов рублей, при этом работникам предприятия деньги не выплачивались.

В последние три-четыре года озвучивались самые разнообразные идеи, предложения и проекты по поддержанию «колосса на глиняных ногах» как реальные, такие как сборка на ЗИЛе лёгких коммерческих автомобилей Fiat Ducato, так и фантастические (в реалиях 2012 года), например, производство нового автомобиля для первых лиц государства или выпуск на мощностях завода ё-мобиля.



В том же 2012 году ЗИЛ неожиданно выкатил на испытания и свой футуристический броневик «Каратель» (разрабатывавшийся примерно с 2008 года), который, впрочем, больше нигде, кроме испытаний, не прославился.

Смерть

В 2013 году был представлен грандиознейший проект «редевелопмента территории», получивший название «Полуостров ЗИЛ» и предполагавший инвестирование от 5 до 15 миллиардов долларов в снос большей части производственных площадей и последующее строительство огромных объёмов жилой и коммерческой недвижимости. Стоит отметить, что идеи застройки территории завода продолжают озвучиваться, однако первоначальной масштабности и красивого названия уже не слышно.

Зато слышно людей, чьи надежды и чаяния всё ещё связаны с заводом имени Лихачева: по сей день существуют инициативные группы, выступающие за восстановление предприятия и возвращение ему былого величия. Однако всё это остается на уровне отдельных выступлений на фоне сноса очередного производственного цеха (например, литейного в 2013 году и его фасада в 2015-м) или новых заявлений о будущем ЗИЛа. Да и поздно уже выступать. Ведь чудес в автобизнесе не бывает.

Что дальше?

Вариантов два: либо полное забвение марки ЗИЛ, либо её перерождение в новом качестве. Стилистика СССР последние несколько лет снова в моде, и запрос на ностальгические проекты у населения есть. Поэтому не исключено, что ЗИЛы мы всё-таки увидим. Но это будут совершенно другие автомобили, и с грандиозным прошлым АМО ЗИЛ никак не связанные.

Проект «Кортеж»: единая модульная платформа как новый уровень развития российского автопрома

Проект по созданию президентского автомобиля «Единая модульная платформа» (ЕМП), известный как «Кортеж», открывает новую страницу истории российского автопрома. Премиальный сегмент во всём мире является флагманом инновационного инжиниринга.



Создание в рамках проекта группы различных типов автомобилей для использования руководством государства сформирует высокую планку инженерного и технологического развития автомобильной отрасли России.



Вопреки расхожему мнению, цель проекта не только разработать автомобиль для президента, а создать линейку коммерчески успешных автомобилей, включая лимузины, LCV (легкие коммерческие автомобили), минивэны и легковые автомобили.



Это станет возможным благодаря разработке единой платформы — конструктивной основы для целого семейства автомобилей.

ЕМП позволит собирать машины по модульному принципу — из готовых универсальных блоков: кузов, подвеска передняя, задняя, мотор, коробка передач и так далее. Таким способом собираются как гоночные машины, так и популярные легковые. С помощью этой разработки наши предприятия смогут создать любой автомобиль — будь то купе или внедорожник.

Заключение

Как реализуется данная задумка покажет будущее, но будем надеяться на успехи нашего автопрома.

Материалы:

[ 1 ] http://www.amo-zil.ru/

[ 2 ] https://www.drive2.ru/c/1800305/

[ 3 ] ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Завод_имени _Лихачёва

[ 4 ] http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/avtoprom/

[ 5 ] http://kolokolrussia.ru/duh-istorii/razvenchanie-kulta-lichnosti-stalina—bomba-vzorvavshaya-sssr

Школа Аналитики



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