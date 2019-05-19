«По идее, так не бывает»: как группа Олега Якуты захватила главарей бандформирований в Афганистане

Олег Якута мечтал попасть в Афганистан ещё со школьной скамьи, для чего и поступил в 1980 году в прославленное Московское высшее общевойсковое командное училище. Сразу же по его окончании, в августе 1985 года, бывший кремлевский курсант прибыл в Асадабад — столицу провинции Кунар. Там располагался 334-й отряд специального назначения ГРУ, в который молодой лейтенант и был распределен. За первые пять месяцев службы в Афганистане он завоевал авторитет офицера, обладающего завидным хладнокровием и острой смекалкой разведчика.

В январе 1986 года лейтенанта Олега Якуту назначили командиром специальной группы по захвату пленных. В апреле, благодаря разведданным, стало известно, что в провинции Кабул будет проходить джирга. Так местные жители называли совещание полевых командиров, иными словами — главарей банд моджахедов. Кроме того, не исключалось, что на джирге будут присутствовать американские советники. Захватить их в плен означало доказать деятельность заокеанских спецслужб в Афганистане. Весь отряд выдвинулся на операцию.

«Населенный пункт этот находился в такой глубине горного массива. Там надо было пройти ряд ущелий. И мы нанесли там огни артиллерии. Нас где-то вдали сопровождали гаубицы. Шли в ночное время. Я был начальником разведки. И со мной была группа захвата пленных во главе с Пашей Степаненко. Я как бы руководил в том числе и этой группой. Впереди шел разведдозор, и я вместе с разведдозором. И моя задача была ещё правильно вывести отряд к назначенной цели. А такое количество поворотов было в этих ущельях, что на самом деле ты не понимаешь в какой-то момент, где ты идешь. То есть как-то интуитивно совершенно», — рассказал Олег Якута, командир группы, начальник разведки 334-го отряда специального назначения ГРУ в 1985-87 гг.

Шанс заблудиться был очень велик. Чтобы дать ориентир спецназовцам, артиллерия в условленное время выпустила по заданным заранее координатам дымовой снаряд — в Афганистане использовались орудия с дальностью стрельбы до двадцати километров. Увидев дым, отряд мог убедиться, что пришел в нужное место.

Группа Якуты получила задание отправиться в разведку в кишлак Чамшай-Масти в уезд Суруби провинции Нангархар, а отряд поднялся в горы и стал оборудовать место для дневки.

«И когда мы выдвинулись, начало уже светать. Заняли мы там один разрушенный дувал, начали вести наблюдение. И вдруг увидели, что один дувал вовсе не разрушен. Более того, это такой дувал, как крепость, такой хорошо оснащенный, оборудованный. И вот на территории этой крепости находятся какие-то люди. И как бы что было за стенами этой крепости, не было видно. Но несколько человек стояли по углам этой крепости, вооруженные автоматами», — отметил Якута.

Было похоже, что именно в этом дувале проходит совещание главарей банд. Якута решил захватить крепость.

«И вдруг из этой крепости выходит какой-то парень. Он с винтовкой вышел. И как раз расположился под одним из дувалов, где располагался наш отряд. Мы сверху как бы так подползли. И когда он там уже все свои дела сделал, одевался, по сути, я сверху его так пистолетом с глушителем потрогал по голове. И забрали у него тут же ружье. И таким образом его захватили. Начали вести его допрос», — рассказал Олег Якута.

Моджахед оказался сыном главаря одного из самых крупных местных бандформирований. Он подтвердил, что в дувале идет совещание. Используя его как заложника, группе удалось молниеносно захватить крепость.

«В двери постучали, зашли туда. Оружие все вдоль стенок стоит, они там сидят. Они настолько не ожидали. Когда он зашел и всех построил в кучу. Так и он не ожидал, вот в чем дело-то, что настолько это легко получилось так, удачно. По идее, так не бывает», — считает Павел Степаненко, командир второй группы 334-го отряда специального назначения ГРУ 1986-88 гг.

Оставалось доставить главарей в особый отдел. Но каждого из них сопровождал свой отряд, и, когда моджахеды поняли, что их начальники в плену, бросились в яростную атаку. Но тут уже начали действовать товарищи Якуты из основного отряда…

Якута со своей группой могли слышать лишь отголоски тяжелого боя, в котором гибли их товарищи. Они находились слишком далеко, к тому же с пятнадцатью пленными — главарями и их охранниками, которых надо было доставить живыми. Но Якута решил все же рискнуть и зайти к моджахедам в тыл.

«Вышли на вершину хребта уже ночью. И один из пленных, вот этот вот сын, он сбежал. То есть он умудрился там каким-то образом отвлечь внимание бойца, который его охранял, и там спрыгнул (такой был как бы небольшой обрыв) и побежал ночью. Ему стреляли в спину. Попали, не попали… Но это нам, возможно, сыграло на руку. То есть они почувствовали, что их обходят, и дали команду уже по своим средствам связи отходить», — рассказал Якута.

За одного пленного, который мог сообщить важную информацию, представляли к правительственной награде. Группа Якуты привела пятнадцать человек, девять из которых были главарями банд. За мужество и проявленный героизм Олег был удостоен Ордена Красной Звезды. Впрочем, к наградам в спецназе относились равнодушно.

А в конце декабря 1986 года Якута получил от командира отряда задание отправиться в Биркот — центр территориального образования Нуристан на севере провинции Кунар на границе с Пакистаном. По данным разведки, через Биркот проходило несколько караванных маршрутов, по которым ежедневно велось снабжение оружием и боеприпасами моджахедов. Их группировка в районе насчитывала 3 тысячи человек. Советских подразделений в районе не было, дислоцировался лишь полк афганской армии, где были два советских советника и два переводчика.

В те дни Биркотская крепость оказалась объектом большой политической игры: американцы планировали, что отряды моджахедов захватят столицу провинции Кунар, объявят об отделении от Афганистана и провозгласят независимость. Так начнется расчленение страны. К моменту нападения в минных полях были расчищены проходы — в гарнизоне действовали лазутчики. Никто и предположить не мог, что расстановку сил изменит появление в Биркоте одного советского лейтенанта с двумя саперами…

Олегу Якуте посвящен новый выпуск программы «Легенды армии».