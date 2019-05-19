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Операция «Приземлить Россию» провалилась. Летаем дальше

19:47. 19 мая 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

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Вчера в России была впервые представлена новая модификация двигателя ВК-2500 для многофункциональных вертолетов Ка-32. Это событие означает радикальное снижение зависимости страны от украинских вертолётных двигателей и открывает новую страницу в развитии российской авиации. Об этом и не только – расскажем после сводки позитивных новостей.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

http://boomstarter.ru/projects/918967…

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №344 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/iShGArJVFek

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iShGArJVFek

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