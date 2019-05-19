Немцы о параде 1 мая 1941 года
19:36. 19 мая 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Немецкие генералы о первомайском параде в Москве 1941 года.
Плюс еще из накопившихся исторических материалов.
1. Поездка на Лондонский съезд – https://prorivists.org/story_vlasov/ – Большевик А.С.Власов вспоминает (в 1928 году) как он ездил на съезд большевиков и меньшевиков в Лондон (интересны описания быта революционеров того времени и нарастающего раскола внутри партии)
2. Темная сторона Томаса Джефферсона – https://prometej.info/temnaya-storona-tomasa-dzheffersona/ – Один из отцов-основателей США и его рабовладельческие практики
3. Конспирология ВОВ и Ржевская битва – https://www.youtube.com/watch?v=oONPspN1e9Q – Военный историк Алексей Исаев разбирает различные мифы связанные с Ржевской битвой.
4. Стреляем из РПГ-7 головой - https://youtu.be/JVvV45daSdg – Проверка эпизода из фильма "Чистилище" – можно ли привязать отрезанную голову к гранате и попасть в нужное окно в здании
5. Пять мифов о Ленине – https://www.youtube.com/watch?v=n5s96Qb7CgI – Рассказывает школьник (!) Борис Морозов
6. Блокада Ленинграда. Книга для детей – https://planeta.ru/campaigns/blokadakniga – Заканчивается краудфандинговая кампания по выпуску иллюстрированной книги для детей посвященной блокаде Ленинграда. Сумму уже собрали, но кто хочет заказать, еще пара недель есть
7. У Ютуб-блогера Алконафтера (пилил контент про бронетехнику) ТК "Звезда" заблокировала канал – https://www.youtube.com/watch?v=jvmICJ7_vcI – Достаточно странный конфликт с "Военной приемкой".
8. Красавицы Мемфиса – http://alternathistory.com/krasavitsa-memfisa-memphis-belle-1990/ – последний фильм, где в съемках участвовали реальные B-17, "Мессершмитт Bf-109" и FW-190.
9. 9 мая в Перми год спустя – https://wm-t.livejournal.com/14673.html – В 2018 году в Перми были попытки запретить Красное знамя на 9 мая. В 2019 выводы явно сделали и до крупных провокаций дело не дошло. Вот и хорошо.
И плюс вот такое наблюдение по поводу Белоруссии от sergeikd:
В этот раз хотелось бы затронуть тему культуры и изменения политического климата в этом разрезе. Наверняка вы ничего не знаете о такой группе как "Ляпис Трубецкой", но в масштабах Республики Беларусь (далее РБ) она наделала немало шуму. До того как впасть в опалу в РБ она исполнила немало хороших композиций. Попробую перечислить
https://www.youtube.com/watch?v=m5qDsOmz-Yk (обратите внимание на фигурирующих еще живых персонажей)
https://www.youtube.com/watch?v=nKaedJyARWg (вообще рыдал, 100% попадание в мое детство)
https://www.youtube.com/watch?v=TmFpvgOqybo
и это не считая той их попсы, что по всем радиостанциям крутили.
Ввиду политической позиции фронт-мена этой группы, власти начали гонения на нее и они свалили в Незалежную. В РБ все их творчество оказалось под тотальным запретом.
Прошло время, их политически-нейтральные песни вернулись в ротацию FM-радиостанций и им самим позволили вернутся, даже пригласили на тест-драйв нового стадиона к Европейским играм https://people.onliner.by/2019/05/11/razminka
Все это (не только это) свидетельствует об оттепели по типу Хрущевской.
Не могу судить о тектонических сдвигах во внешней или внутренней политике РБ, но изнутри явно видно, что есть изменения. Так что это вам как сигнал. Хотите публикуйте, хотите расширяйте :)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5001263.html