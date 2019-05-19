Конкуренция в мировом масштабе

В начале мая ваш покорный слуга был приглашен выступить на молодежном форуме «Я МОЛОД!» , который проходил в городе Ноябрьск.

Когда мне прислали приглашение, я ни минуты не сомневался, принимать ли его. Дело в том, что в городе Ноябрьске я был в стройотряде в… 1989 году. То есть 30 лет назад. Конечно, приехать туда было очень интересно.

Помимо удовольствия от общения с молодежью Ямала.

Но прежде чем, предложить вашему вниманию запись состоявшейся встречи, скажу, что следующая пройдет в Питере, 23 мая, 19.00, Международный Книжный Салон (Манежная пл., д. 2, Михайловский Манеж, Красный шатер).

Хронометраж:

05:08 — О конкуренции между государствами

09:46 — О международной конкуренции сегодня

14:24 — Какова стратегия США

20:58 — Об инструментах «торга» с Россией

26:41 — Надо ли России становится инструментом антикитайской политики

30:10 — Главная задача Китая

32:41 — Почему США стараются тормозить Северный Поток 2

35:56 — Почему США ополчились на китайские технологии

40:55 — Как молодежи относиться к стереотипному устоявшемуся общественному мнению

48:20 — Об Украине, Зеленском и революциях

54:54 — Почему Россия провалила внешнюю политику по Украине

58:47 — В каких источниках искать правдивую историю

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Видео ВК

P.S. Ноябрьск – памятник комару. Кто был тут, знает, как это актуально.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103872