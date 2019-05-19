Конкуренция в мировом масштабе
В начале мая ваш покорный слуга был приглашен выступить на молодежном форуме «Я МОЛОД!» , который проходил в городе Ноябрьск.
Когда мне прислали приглашение, я ни минуты не сомневался, принимать ли его. Дело в том, что в городе Ноябрьске я был в стройотряде в… 1989 году. То есть 30 лет назад. Конечно, приехать туда было очень интересно.
Помимо удовольствия от общения с молодежью Ямала.
Но прежде чем, предложить вашему вниманию запись состоявшейся встречи, скажу, что следующая пройдет в Питере, 23 мая, 19.00, Международный Книжный Салон (Манежная пл., д. 2, Михайловский Манеж, Красный шатер).
Хронометраж:
05:08 — О конкуренции между государствами
09:46 — О международной конкуренции сегодня
14:24 — Какова стратегия США
20:58 — Об инструментах «торга» с Россией
26:41 — Надо ли России становится инструментом антикитайской политики
30:10 — Главная задача Китая
32:41 — Почему США стараются тормозить Северный Поток 2
35:56 — Почему США ополчились на китайские технологии
40:55 — Как молодежи относиться к стереотипному устоявшемуся общественному мнению
48:20 — Об Украине, Зеленском и революциях
54:54 — Почему Россия провалила внешнюю политику по Украине
58:47 — В каких источниках искать правдивую историю
P.S. Ноябрьск – памятник комару. Кто был тут, знает, как это актуально.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103872