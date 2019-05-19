Как защититься от предателей во власти? Обзор предложений
21:33. 19 мая 2019 Просмотров - 137 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Только тогда сможет человек бдительно распознавать, в чём сила или слабость прочитанных им слов, если в его сердце не загорается мутное желание отбросить одно, как ему не пригодное, и принять другое, как ему подходящее. Если он в себе не несёт пристрастия, а только сознаёт, что в одни слова он проник творчески, другие же ещё не смог пронизать своею любовью, то он на верном пути, единственном, где можно постичь Мудрость.
чужые есть везде и всегда.
Да здравствует долгожданный 37-й
Госпидя! и этот ерундой болтает… он чью персональную ответственность ввиду-то имеет?.. жыдосаксов, которые для РФ конституцию сварганили (а население за ней проголосовало), или чиновников, которые её исполняют?.. а как насчёт собственно населения, которое конституцию менять не собирается, и типа ваще ни при чём? и чота не пойму, оно, население от чиновников чего требует-то?.. не исполнять конституцию и нарушать закон, штоли?..