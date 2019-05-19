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Как защититься от предателей во власти? Обзор предложений

21:33. 19 мая 2019 Просмотров - 137 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4466670.html

Метки: власть, Горбачёв, история, народ, предательство, ссср, сталин, управление

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 603 395
    чужой 19 мая 2019 в 22:20

    чужые есть везде и всегда.
    Да здравствует долгожданный 37-й

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  • 9762 5680
    Maleos 19 мая 2019 в 22:42

    Госпидя! и этот ерундой болтает… он чью персональную ответственность ввиду-то имеет?.. жыдосаксов, которые для РФ конституцию сварганили (а население за ней проголосовало), или чиновников, которые её исполняют?.. а как насчёт собственно населения, которое конституцию менять не собирается, и типа ваще ни при чём? и чота не пойму, оно, население от чиновников чего требует-то?.. не исполнять конституцию и нарушать закон, штоли?..

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