А.Ю.Можайский. Лекция “Возвышение Македонии и поход Александра Великого на Восток”
13:31. 19 мая 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Подвига никогда не совершит тот, кто в малом деле не умел забыть о себе и, без мыслей о самопожертвовании, просто и легко отдать человеку от себя какие-то «блага», не видя в них «лишения и отдачи».