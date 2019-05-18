Жители Екатеринбурга сами выберут, где будет храм и сквер
13:55. 18 мая 2019 Просмотров - 102 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, сообщает в субботу региональный департамент информполитики.
"Уже в понедельник – и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", – приведены в пресс-релизе слова Куйвашева.
Он также добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты.
"Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом – проведем опрос жителей, – сказал глава региона. – И сообща примем окончательное решение. Сделаем это – открыто".
По словам Куйвышева, власти как области, так и города понимают свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. "Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций – мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер – нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга", – подчеркнул он.
С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.
https://www.interfax.ru/russia/661619 – цинк
"Внезапно" появились альтернативные варианты, хотя еще на днях рассказывали, что надо строить только на месте сквера и никак иначе. Чудеса да и только.
Вот если бы работу с обществом грамотно провели до всего этого, то не было бы и задержанных, не было бы и толкотни граждан с "спортсменами", не было бы возможности у местной пятой колонны примазаться ко всему этому и снять сливки, не понадобилось бы завозить ОМОН из других городов, не понадобилось бы "вмешательство" Кремля и много чего еще. Ошибки, особенно не вынужденные, все же лучше не допускать, а не героически их исправлять после того, как ущерб уже нанесен.
Ну а так, дело за горожанами, которые могут сами высказаться, что им нужно и где.
Предшествующие обсуждения, которые явно не устроили горожан, были организованы по классике:
— У вас было достаточно времени, чтобы обратиться с предложениями и жалобами.
— Достаточно времени? — взвыл Артур. — Достаточно времени! Я впервые услышал об этом от рабочего, который пришел сюда вчера. Я спросил его, не пришел ли он помыть окна, а он сказал «нет, я пришел сносить дом». Конечно, он не сказал мне это сразу. Черта с два. Сначала он вытер пару стекол и взял с меня пятерку. А потом уже сказал.
— Но, мистер Дент, со всеми планами вы могли ознакомиться в вашем районном отделении управления по планированию на протяжении последних девяти месяцев.
— Ну да! Как только я узнал, я сразу отправился взглянуть на них, еще вчера днем. Вы же пальцем о палец не ударили, чтобы обратить ни них чье-либо внимание, так? Во всяком случае, не рассказали о них никому ни словечка.
— Планы висели на доске объявлений…
— На доске? Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы найти их.
— Ну да, доска объявлений находится там.
— С фонарем!
— Ну, наверно, света не было.
— И лестницы тоже!
— Но вы ведь нашли объявление, так?
— Да! — сказал Артур. — Что да, то да! Оно лежало на самой нижней полке закрытого шкафа, засунутого в бывшую уборную, на двери которой висит знак «Осторожно, леопард».
PS. С мусорками в Архангельской области похожая история. Местные жители, которые там бузят из-за мусорного полигона, тоже указывают, что их не спросили. В итоге, после затянувшегося конфликта, все опять дошло до Путина, который в духе Екатеринбурга задал риторические вопросы на тему необходимости строительства мусорных полигонов непосредственно рядом с населенными пунктами.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4998230.html
“Жители Екатеринбурга сами выберут, где будет храм и сквер” – ну да, конечно – ТРИ раза переносили место строительства. 9 (девять) лет уже этот вопрос мусолят – “Девять лет идет эта история! Девять лет идет, по сути, диалог с горожанами” (С) Шахрин.
И только сейчас горожане проснулись?!?!?! Или кто-то врет!
Что пишет пресса по этому поводу. Всё началось с прихода к власти в качестве губернатора Свердловской области человека из Тюмени Евгения Куйвашова, который ждал перевода в Москву, но так и не дождался. Старая команда Владимира Тунгусова проиграла выборы и решила отомстить. Так началась битва за сквер с целью обрушения рейтинга Куйвашова.