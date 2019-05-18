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Жадный раджа из управления “К”

12:48. 18 мая 2019 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4997980.html

Метки: банки, коррупция, фсб, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 655 523
    Женечка 18 мая 2019 в 14:13

    М-мм, смена формата сайта идет полным ходом- дошло дело до комиксов. Ждем-с мемасы с котиками и сиськами. Ведь, как известно, на них только и держится весь тырнет.

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