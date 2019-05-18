Теряем молодёжь? Данные социологических опросов в Санкт-Петербурге вселяют тревогу

На последнем месте среди главных ценностей, которые привлекают современную молодёжь, оказалась «вера». Таковы данные опроса Центра политических и психологических исследований в Петербурге, о которых «Столетию» рассказал его руководитель, профессор, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки России Валентин Семенов.

«Если на прямой вопрос: «Считаете ли вы себя верующим, религиозным человеком?» — всегда более 50% молодых отвечало утвердительно, – говорит он, – то когда надо выбирать из разных ценностей, «вера» оказывается на последнем месте. Было опрошено 887 учащихся средних специальных учебных заведений Петербурга (колледжи, училища от технических до художественных), и, увы, «вера» оказалась на последнем месте, и даже утвердительно отвечающих на прямой вопрос о своей вере оказалось уже меньше 50%. Православных среди них, конечно, гораздо больше, чем представителей других конфессий, хотя и их число снижается, зато количество приверженцев ислама явно растёт!».

А ведь такие опросы показывают, какое оно – то поколение, которое будет определять будущее России? К чему оно стремится? Что любит и что отрицает? Чем полны его души?

Инфантилизация населения

«Что такое молодёжь с точки зрения науки? – продолжает В. Семенов. – Определений существует множество, но если все их свести к одному, то получится, что главная характеристика этой социальной группы — всё-таки возраст. В советское время учёные вели долгие дискуссии на сей счёт и выработали наконец самое широкое возрастное определение: к молодёжи относятся люди в возрасте от 14 до 34 лет. А сейчас, как мне кажется, несмотря на жёсткие условия капиталистического общества, происходит инфантилизация населения; теперь до 35 лет — это молодёжь, несомненно, а некоторые учёные считают, что пора уже и до 40 лет расширить границы.

Давайте залезем в Интернет: что он нам скажет? Вот, взгляните картинки по запросу «молодёжь»: сплошные танцы, веселье, безделье… И знаете, это в чём-то отражает действительность. Мы предлагали в наших исследованиях набор из семи ценностей: «Семья»; «Интересная работа»; »Дружба»; «Вера»; «Здоровье»; «Справедливость»; «Деньги» — и просили молодых людей выбрать три-четыре самых важных для них ценности… Так вот, в советские годы молодёжь всегда ставила «Интересную работу» на второе или третье место, а теперь положение изменилось… Теперь «Работа» сместилась во вторую половину списка… Теперь она, даже «интересная», не главная ценность для молодого поколения.

На первом месте – семья!

Но есть все-таки то, что воодушевляет. На первом месте среди главных ценностей жизни, несмотря на все неурядицы, всегда «Семья»! Это меня вдохновляет и говорит о том, что у нас есть будущее. Зато теперь ценностью номер два стало не «Работа», а «Здоровье» (видимо, болезни действительно помолодели). Потом идёт «Дружба» — она всегда была коренной молодёжной ценностью. И только потом следует «Интересная работа», то есть творчество в работе большинство молодёжи не увлекает.

Вот последние данные 2018 года о жизненных ценностях учащихся средних учебных заведений: «Семья» — 80%, «Здоровье» — 67%, «Дружба» — 66%, «Интересная работа» — 52%, «Справедливость» — 42%, «Деньги» — 38%. И — ужасная цифра: «Вера» — 12%.

Переформатирование сознания

Продолжается переформатирование общественного сознания, в том числе и в отношении к Церкви. Почему? С одной стороны — нескончаемые либеральные нападки на Церковь, обращённые прежде всего к молодёжи: то злобный атеист Невзоров, то порнушницы «Пусси», то спектакль «Тангейзер», то фильм «Матильда», то нагнетание страстей в связи с передачей Исаакиевского собора… С другой стороны, существуют ошибки и прегрешения самих клириков, которые либералы-безбожники используют очень ловко.

А почему у молодёжи растёт интерес к здоровью? Казалось бы, что молодым-то беспокоиться о здоровье? По-моему, причина тут в том, что изменился характер пропаганды, осуществляемой, прежде всего, через рекламу. Вот простой пример: реклама пива прекратилась, культ пива, ещё недавно так упорно насаждаемый, вдруг исчез! А ничего не поделаешь: капиталистам нужна здоровая рабсила!

Есть и ещё хорошая новость: если количество верующих снижается, то количество не верящих всевозможным экстрасенсам, колдуньям и астрологам повышается. Теперь уже только 12% говорят, что верят этим мошенникам, а 69% — нет, не верят. А ещё недавно всё было наоборот, особенно среди девушек. Видите, как всё сложно и противоречиво в нашем обществе!

Шокирующая новость

А вот шокирующая новость. В прежние годы молодёжь дружно выступала против однополых браков.

А сейчас среди студентов средних учебных заведений согласны разрешить такие браки — 35%! Не согласны — 47%. Остальные затруднились ответить. И заметьте: кто больше «за» — юноши или девушки? Вы не поверите: девушки — 42%! А у парней: 28% — разрешить, а 53% — против. Всё на глазах меняется!

Возьмём вопрос о необходимости нравственного контроля за содержанием телепрограмм. Может быть, это кого-то удивит, но молодёжь — особенно в вузах — всегда была против садистских и порносцен на телеэкране (до 80%). Но теперь среди студентов только 45% считает, что нравственный контроль на ТВ нужен, а 32% — не согласны. Остальные затруднились ответить.

Словом, нравственные процессы, происходящие в России в последние 30 лет, с нашей, православной, точки зрения, ухудшились. Одно улучшилось: стали меньше любить пиво. Не густо!

Симпатии к СССР

А вот отношение к СССР… Оно сейчас усложнилось у молодёжи. Несмотря на всю чернуху, которую нагнетают о Советском Союзе наши политтехнологи, молодые люди думают иначе. Был задан вопрос: «В какое время было больше согласия и доверия между людьми? В России XIX века? В Советском Союзе? Или в современной России?». И вот ответы: Россия XIX века — 12%, современная Россия — 8% и 42% — Советский Союз! Остальные затруднились.

Ещё вопрос: «Кем вы себя считаете — коллективистом или индивидуалистом?». Всего шесть лет назад коллективистов было больше. А сейчас их 36%, а индивидуалистов — 43%. Ещё один сдвиг в общественном сознании!

В одном из интервью Познера было заявлено, что если пять лет назад большинство молодёжи считало, что Америка — это враг России, то теперь всё наоборот. По нашим данным, это не так! Мы задавали вопрос: «Какие страны, по-вашему, являются союзниками России?». В ответах на первом месте Китай — 49%, на втором месте Белоруссия — 33% и потом Казахстан — 14%. «А кто противники России?» США — 65%. А на втором месте Украина — 34%!

Снижение патриотизма

И одновременно – снижение патриотизма. Патриотами считают себя 40% учащихся, не считают — 33%. Остальные затрудняются.

По данным коллег, проводивших одновременно с нами исследование среди учащихся Ленинградской области (А.В. Клюев, 2018), если бы им представилась возможность, из страны уехали бы на постоянное проживание две трети старшеклассников!

И вместе с тем всё-таки вселяющие надежду (как и остающаяся главной ценностью семья) ответы молодых на вопрос: «Какое общество вы хотели бы построить в России?». К «Обществу честных людей труда» стремится 48% опрошенных! Но это же, по сути, социалистические идеалы! «Общество веры и любви к ближним» — 24% (хотя несколько лет назад этот процент был выше); «Общество потребления и комфорта» — 25% (шесть лет назад было 20%) — тупиковый, вырожденческий вариант.

Разруха в головах

Приходится признать, что почти за тридцать лет отсутствия идеологии в стране при одновременном либеральном промывании мозгов у молодёжи в сознании образовался некий интернет-калейдоскоп, отсутствие более или менее внятного мировоззрения…

Совершенно противоположные взгляды уживаются в одной голове, царит полная умственная и нравственная сумятица. С одной стороны, «Да — однополым бракам!», с другой — желание построить социалистическое или православное общество! Как это может уживаться? А вот уживается…

Видимо, самое скверное, что произошло за 30 лет, — это то, что сегодня никакого мировоззрения у большинства молодёжи нет. А если так — значит, можно вкладывать в головы молодых любые, самые дикие и аморальные идеи: идеологической сопротивляемости у молодых нет!».

Такие данные, которые приводит профессор В. Семенов, подтверждают и другие социологические опросы. Так, организации «Молодая гвардия Единой России» по изучению молодежных трендов «Чего хочет молодежь?» провела масштабный опрос, участие в котором приняли более 7 559 представителей молодежи из всех регионов страны. В ходе исследования молодые люди высказали свое мнение о жизненных перспективах, ценностях и целях, своих опасениях и других аспектах жизни.

Согласно данным опроса, большая часть российской молодежи отметила, что самыми важными ценностями в их жизни являются семейные (74,8%), а также ценности профессиональной самореализации (48,2%), дружбы (38,6%), образования и познания мира (36,1%).

При этом материальное благосостояние заняло девятую позицию (17,2%), а ценность славы и признания – двенадцатую позицию (4,6%).

Более 52,3% молодых людей хотели бы иметь 1–2 детей, а порядка 30% российской молодежи готовы завести 3-х и более детей. Что касается жизненных целей, помимо семьи, в топ вошли: яркая, насыщенная событиями и впечатлениями жизнь (45,9%), путешествия и познание мира (38,7%), профессиональная самореализация (32,7%) – ради реализации в профессии молодые люди готовы менять место жительства (45,6%).

А вот как у молодежи обстоят дела с патриотизмом, с отношением к Церкви и к православию, к армии, с ее готовностью защищать Родину, если это понадобиться, – такие жизненно важные сегодня для общества вопросы в ходе опроса почему-то не задавались. Хотя, казалось, кому надо ставить перед молодежью такие цели, как не «Молодой гвардии»?

Вместе с тем выявилась тревожная тенденция, что молодые люди опасаются остаться без работы. Согласно опросу, наибольшее беспокойство относительно своего будущего молодежь испытывает от возможности не найти себя в будущем (53,6%) и не реализовать свой потенциал (51%). Также опасения вызывают вопросы трудоустройства. 60,8% респондентов отметили, что молодежь в современной России испытывает трудности при поиске работы. Ситуация осложняется тем, что большинство представителей молодежи не знает, через какие каналы коммуникации она могла бы доносить свое мнение, свои идеи до представителей власти. 44,1% опрошенных отметили, что вопрос наличия таких каналов обстоит достаточно остро.

Такие, достаточно тревожные результаты опросов должны заставить нас призадуматься. Получается, что цель, которую ставят перед собой глобалисты – создать общество покорных и равнодушных ко всему потребителей, в какой-то мере, реализована и в России в результате пропаганды либералов и отсутствия у нас государственной идеологии. Ведь иметь семью, друзей, хорошую работу, путешествовать и т.п. – все это замечательные вещи. Однако они касаются быта, обустройства личной жизни, но у человека, наряду с этим, должны быть в жизни цели и более высокие. Неужели этого уже нет?

Чудо и загадка

Конечно, есть! Ведь это наша молодежь в военной форме защищает сейчас Родину на дальних рубежах в Сирии, а совсем недавно именно молодые солдаты отважно сражались с террористами в Чечне. А героические подвиги некоторых из них стали известными всей стране. Помните подвиг 9-й роты? А если всмотреться в грандиозный поток людей, которые выходят ежегодно 9 мая на шествия Бессмертного полка, то в колоннах можно увидеть огромное количество молодых людей, которые с гордостью несут портреты своих дедов. А кто побеждает у нас сегодня на мировых олимпиадах по математике и физике, кто ставит спортивные рекорды? Это тоже – наша молодежь!

А потому далеко не все дают пессимистические оценки сегодняшней молодежи. Так, например, митрополит Тихон (Шевкунов) во время одной из своих встреч со студентами, отвечая на вопрос о том, что радует его больше всего в современном обществе, сказал:

«Больше всего радует молодежь — мыслящая, думающая, выросшая в постсоветское время. Мы, люди старшего поколения, воспитывались в стране великих свершений: военные победы, космос, наука. Мировоззрение молодых формируется в период разрушения: разрушения Советского Союза, перемен в образовании, в разных областях жизни.

Мы воспитывались на свершениях, они растут — на разрушениях. Слава Богу, сейчас процесс остановился и пошел в другую сторону. У сегодняшней молодежи совершенно удивительный созидательный потенциал, причем у большинства.

Это для меня чудо и загадка, то, чем я действительно восхищаюсь».

Вот, что надо иметь в виду, изучая данные современных социологических опросов. Но выводы все-таки делать надо.

Специально для «Столетия»

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/103867